Из Москвы в Петербург по главному футбольному маршруту

СЕГОДНЯ 21:50 2018-03-26T16:43:22+03:00

Стадион, на котором пройдут матчи Чемпионата мира по футболу 2018 в Санкт-Петербурге, второй по вместимости в стране после «Лужников». Фото: Олег КУЗЕНКОВ

Наш корреспондент решил проехать на поезде путь между двумя столицами, чтобы узнать, что ждет фанатов ЧМ-2018

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Таких масштабных событий в нашей стране еще не бывало! Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России на 12 стадионах (два из них в Москве).

Большинство арен построены с нуля, а остальные капитально модернизированы. Всего за время первенства, которое пройдет с 14 июня по 15 июля, футбольные матчи посетят 2,5 миллионов человек и ожидается, что к нам приедет более миллиона иностранных туристов!

Но как болельщики из 32-х стран попадут в эти города, тем более, что каждая команда свою следующую игру будет проводить в новом месте? И здесь на помощь любителям спорта придут Российские железные дороги (РЖД), которые организуют десятки бесплатных поездов для фанатов. Есть билет и паспорт болельщика - вперед!

Но что это будут за поезда, как в них сесть и вернуться обратно? Журналисты «КП», при поддержке РЖД, решили сами проделать этот путь.

Сначала мы съездили в самую дальнюю точку ЧМ-2018 - Калининград.

А теперь отправляемся, пожалуй, по главному футбольному маршруту - между двумя столицами. Итак, Москва - Петербург.

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