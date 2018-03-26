Эксперт: Европа высылает российских дипломатов из-за собственной неполноценности

СЕГОДНЯ 17:17 2018-03-26T17:28:12+03:00

Изменить размер текста: A A

США и 14 стран ЕС (среди них Германия, Франция, Чехия, Польша, Латвия, Литва и Эстония) объявили о высылке российских дипломатов. Таким образом они продемонстрировали солидарность с Лондоном, который обвинил Москву в отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля. Больше всего дипсотрудников уедет из Америки - 60 человек. Также закроют генконсульство России в Сиэтле.

- Это полностью вписывается в теперь уже многолетнюю политику Запада, - рассказал «КП» политолог, эксперт по Италии Марк Барнардини. - Главным образом, все упирается в попытку отвлечь общественное мнение от внутриевропейских проблем: поголовное обеднение населения, миграция (причина которой – постоянное вмешательство США руками ЕС в североафриканские и ближневосточные дела), и, относительно Великобритании – "Брэксит". Допинг, Олимпиада, Скрипаль, а ранее – Березовский, Литвиненко, Политковская, Немцов – звенья одной цепочки. Гадать на кофейной гуще – дело неблагодарное, но факты – вещь упрямая: посмотрим, насколько их хватит.

ВЫЕЗД РОССИЯН ЗА ГРАНИЦУ НЕ ОСЛОЖНИТСЯ

- Надо четко понимать, что когда вводятся зеркальные меры, высылают только тех дипломатов, которые связаны с военными действиями, - поясняет политолог-американист Сергей Судаков. - То есть это те, кого подозревают в связях со спецслужбами. И редко санкции касаются консульской службы. Так что выезд наших граждан в ЕС вряд ли усложнится. А визы мы будем получать лишь через те страны, которые сохраняют с нами дружественные отношения.

Так или иначе, все это яркая демонстрация того, что Европа сегодня неспособна говорить самостоятельно. Ими полностью управляют Соединенные Штаты.

ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ РАСКОЛЕТ ЕВРОПУ

- Дипломатическая война не напугает Россию, а Запад не будет единым при принятии решений о высылке дипломатов, - уверен политолог Игорь Шатров. - То есть эта провокация будет способствовать не объединению, а расколу западного сообщества. Но Запад и так уже давно не един. Победа Трампа только вскрыла противоречия между двумя основными группами транснационального бизнеса – финансовым и производственным капиталом. Пока Запад без капитана, то есть пока США не могут внятно сформулировать основные принципы своей внешней политики, много любопытного происходит в западных странах. Некоторые из них, претендующие на роль новых центров силы, используют удобный момент для продвижения собственных интересов. «Дело Скрипаля» можно рассматривать отчасти и как пример такого подхода к решению как внутренних, так и внешних проблем Великобритании. Захотят ли в такой ситуации все европейские страны поддержать Терезу Мэй? Сомневаюсь.