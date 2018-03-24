Англичане отравили Ивана Грозного и устроили Великую Смуту, чтобы превратить Россию в свой протекторат

СЕГОДНЯ 01:05 2018-03-24T01:13:36+03:00

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Зашкаливает истерия премьера и правительства Великобритании, сходу обвинивших Кремль и лично Путина в отравлении экс-сотрудника ГРУ Скрипаля с дочерью. Хотя профессионалы Скотленд-Ярда заявили, что расследование покушения на убийство в Солсбери, вероятно, займет несколько месяцев. Москва справедливо требует доказательств. Лондон в ответ предлагает «заткнуться». Выслал наших дипломатов, грозит новыми суровыми карами…

- Удивляться столь агрессивному русофобскому поведению официального Лондона не стоит,- считает писатель, историк спецслужб Геннадий СОКОЛОВ. Он много лет провел в Англии, написал ряд документальных книг о противостоянии наших разведок и государств. - Первые зерна недоверия в отношениях русичей и бриттов были посеяны еще в ХVI веке. Обращаю внимание, не нами!

Писатель, историк спецслужб Геннадий Соколов.Фото: Личный архив

ЯРМАРКА ШПИОНАЖА

- В ту пору англичане лидировали в искусстве разведки, - говорит Геннадий Соколов. - Их тайные агенты действовали во всех странах западной Европы. Ярмаркой шпионажа поначалу руководил сэр Уильям Сесил. Четверть века занимал он высокие посты при королеве Елизавете I. Его правой рукой был сэр Фрэнсис Уолсингем, создавший разветвленную сеть агентов, отлаженную систему сбора и передачи информации. Лондон интересовали сведения о военных приготовлениях и скандалах при дворе европейских монархов, о тайных переговорах и коммерческих сделках на стратегические товары, об уголовных процессах и эпидемиях... Особо важные донесения шифровались с помощью тайнописи. В отделе манускриптов Британской библиотеки мне довелось познакомиться с такого рода зашифрованными материалами английских агентов, к каждому из которых прилагался раскодированный текст донесения. Нашел я там и сообщения, посланные из Московии Ричардом Ченслером.

Фрагмент старинной гравюры. "Ричард Ченслор на приёме у Ивана Грозного"

- Что за персонаж?

- Шпион английского двора, действовавший под маской мореплавателя, дипломата. В 1553 году по приказу короля Эдуарда VI он отправился в экспедицию под командованием Хью Уиллоби искать Северный морской путь в Индию и Китай. В противовес контролировавшимся Испанией и Португалией морским путям вокруг Африки и через Атлантику в Америку (Вест-Индию). Британия тогда еще не была «владычицей морей».

Спустя полгода два корабля из трех раздавили льды, погиб и начальник экспедиции. А судно капитана Ченслера бросило якорь у бедной рыбацкой пристани близ старинного монастыря Михаила Архангела, где впоследствии был построен первый наш морской порт Архангельск. От местных жителей англичанин узнал, что попал не в Индию, а в Россию. Он сообщил воеводе, что имеет грамоту короля к русскому царю. Гостя с почестями доставили в Москву, он был удостоен аудиенции у молодого, полного сил, а главное, доброго нравом Ивана IV.

Царя потешила грамота английского монарха, составленная «неведомо кому»: «Эдуард VI вам, цари, князья, властители, судии земли, во всех странах под солнцем…»

- Она не была адресована лично нашему Ивану Васильевичу?

- Вот именно! Король написал ее на разных языках ко всем северным и восточным государям. Не зная, что экспедицию ждет крах, все ограничится одной Россией. Царь Иоанн в ответной грамоте отписал коллеге Эдуарду, что искренне желает быть с ним в дружбе, гарантировал защиту, свободу и безопасность английским послам, купцам.

В феврале 1554 года Ченслер с этой грамотой отправился на родину. Его возвращение вызвало живейшую радость в Лондоне. Все говорили о богатой России как о вновь открытой земле. Немедленно организовалось общество купцов для торговли с русскими. В 1555 году Ченслер вновь отплыл в Московию, уже на двух кораблях. Царь принял делегацию очень благосклонно. На обедах сажал их перед собою. Создал особый совет для рассмотрения прав и вольностей, которых требовали гости. С подачи Ченслера благословил создание англичанами Московской компании. Дал ей право свободно и беспошлинно торговать у нас оптом и в розницу, другие льготы, которых в Московии не имели купцы других стран.

Компания, однако, развернула на Руси не только торговую, но и активную разведывательную деятельность. Купцы, моряки вели сбор сведений, расширяли сеть агентов. В Московию ежегодно направлялось до десяти молодых людей, которым надлежало выучить русский язык, узнать местные нравы и обычаи, чтобы добывать необходимую информацию.

Вывод, который английская разведка сделала в те годы о Руси, вошёл в историю: «Если бы русские знали свою силу, − писал Ричард Ченслер, − то никто не мог бы соперничать с ними, но они её не знают».

- Это актуально звучит и ныне, Геннадий Евгеньевич! Спустя четыре с лишним века. Простодушная Москва по-прежнему рассчитывает на дружбу, взаимопонимание британских и прочих англосаксонских «партнеров». А те в ответ развернули сейчас против нас настоящую «холодную войну 2.0». И туманное дело Скрипаля тому наглядное подтверждение.

- Началось все с Ивана Грозного, - вздыхает писатель Соколов. – Это он установил торговые, дипломатические отношения с коварным Альбионом. Затевая искреннюю дружбу с бриттами, предоставляя их купцам беспрецедентные льготы, московский царь рассчитывал в ответ на такое же доброе отношение Лондона. Настойчиво стремился к сближению с Англией, предложил британской короне государственный союз. Но правящая тогда Елизавета I хитроумно отказала московскому царю и в политическом союзе, и в праве убежища на туманном Альбионе на случай угрозы его жизни.

- Говорят, Иван Грозный ради укрепления связи с Англией готов был даже на династический брак с королевой-девой.

- Это слухи, о чем еще Карамзин писал. А вот на племяннице Елизаветы, Марии Гастингской, графине Гонтингдонской, действительно хотел жениться. Даже специальное посольство дворянина Федора Писемского заслал в Лондон с наставлением; «1.Условиться о тесном государственном союзе между Англиею и Россиею. 2. Быть наедине у королевы и за тайну открыть ей мысль государеву в рассуждении женитьбы¸ если Мария Гастингс имеет качества, нужные для царской невесты…» Но Писемский вернулся ни с чем.

Портрет Елизаветы I, художник Исаак Оливер.

ЛЮТЫЙ ВОЛХВ БОМЕЛИЙ

- Может, Елизавета боялась отдавать племянницу за жестокого царя?

- Поверьте, циничную королеву такие пустяки не беспокоили. Она вела свою игру.

А в жестокости Ивана Грозного есть одна загадка.

Когда англичане только осваивали «открытую» ими Московию, молодой русский царь был благочестивым, добрым. «Иоанн затмил своих предков и могуществом, и добродетелью, - писали они в своих донесениях в Лондон. - Имеет многих врагов и усмиряет их. Литва, Польша, Швеция, Дания, Ливония, Крым ужасаются русского имени. В отношении к подданным он удивительно снисходителен, приветлив. Одним словом, нет в Европе более россиян преданных своему государю, коего они равно и страшатся и любят. Непрестанно готовый слушать жалобы и помогать Иоанн во всё входит, всё решает; не скучает делами и не веселится ни звериной ловлей, ни музыкой, занимаясь единственно двумя мыслями: как служить Богу и как истреблять врагов России!».

- Николай Карамзин в «Истории государства Российского» пишет, что добродетели Иоанн лишился в 1560 году. Его нежная супруга Анастасия цвела юностью и здравием, но вдруг занемогла тяжкою болезнью. Искусство медиков не имело успеха. Она умерла. С той поры царь ожесточился, стал Грозным. Закончились счастливые дни Иоанна и России.

- Вот-вот, медики! В сентябре 1557 года в Москву к царю были доставлены английские эскулапы во главе с доктором Стендишем.

Позже прибыл из Лондона выпускник Кембриджа Элизеус Бомелиус, врач, алхимик, астролог, по совместительству шпион британской короны. Ставший на долгие времена любимцем и личным лекарем Ивана Грозного.

Судя по летописям, его возненавидели на Руси лютой ненавистью, считая повинным в диких, необузданных жестокостях царя. Который именно после приезда заморского мага как бы переродился из нормального человека в свирепого тирана. Псковская летопись 1570 года прямо называла его «лютым волхвом», «злым еретиком», специально подосланным к Иоанну иноземцами, чтобы «на русских людей царь возложил свирепство, а к немцам (иностранцам, – Ред.) на любовь преложи.»

«Негодяй и бродяга − писал о нем историк Николай Карамзин. – Снискав доступ к царю, он полюбился ему своими кознями; питал в нем страх, подозрения; чернил бояр и народ, предсказывал бунты и мятежи, чтобы угождать несчастному расположению души Иоанновой. Бомелий заслужил первенство между услужниками Иоанна, то есть, между злодеями России…Злобный клеветник доктор Елисей Бомелий предложил царю истреблять лиходеев ядом и составлял, уверяют, губительное зелие с таким адским искусством, что отравляемый издыхал в назначаемую тираном минуту. Так Иоанн казнил одного из своих любимцев Григория Грязного, князя Ивана Гвоздева-Ростовского и многих других.»

- Вот еще когда англичане практиковали отравления!

- Но в 1579 году, пишет Карамзин, случилась одна достопамятная и всеми одобренная казнь. «Медик Бомелий, ненавистный советник убийств, был всенародно сожжен в Москве… Россияне, выведенные из терпения злобою сего наушника царского, искали и нашли способ погубить его: что он, клеветою губив невинных, сделался жертвой навета, ко славе Небесного правосудия.» Его жену выпустили из России на родину по просьбе самой Елизаветы.

ЗАЛОЖНИК ЛЕКАРЕЙ И АПТЕКАРЕЙ

- Сколь веревочке не виться…

- Но свято место пусто не бывает! Вскоре Елизавета присылает царю нового лейб-медика, Роберта Якоби: «Мужа искуснейшего в целении болезней уступаю тебе, моему брату кровному, не для того, чтобы он был не нужен мне, но для того, что тебе нужен. Можешь смело вверить ему свое здравие. Посылаю с ним, в угодность твою, аптекарей и цирюльников, волею и неволею, хотя мы сами имеем недостаток в таких людях.»

- От сердца оторвала королева лучшего врача для Ивана Васильевича!

- Не кажется ли странной такая забота британской короны о здоровье русского царя? Целых 27 лет, до самой кончины, государя окружали лондонские эскулапы, один из которых, Бомелий, точно был профессиональным отравителем. При том, что королева всячески откладывала заключение союза с Москвой. Скорее, царь был заложником в руках английских лекарей и аптекарей.

Постепенно Иван Грозный стал прозревать, что Елизавета печется только о прибыли своих купцов, которые вели себя, мягко говоря, нечистоплотно. За что лишил их монопольного права торговать на севере России.

Осенью 1583 года Иван Грозный сделал очередную попытку заключить союз с Англией и закрепить его женитьбой на племяннице королевы. О чем прямо сказал новому послу Иерониму Баусу, прибывшему в Москву с широкими полномочиями. По поводу сватовства к Марии Гастингс посол ответил витиеватым отказом, дескать, она не очень красива и здорова. Заявил, что не может заключить и договор о союзе с Россией, поскольку Англия «в приязни» с Литвой, Швецией и Данией, главными на тот момент врагами Ивана Грозного. Баус потребовал, со своей стороны, чтобы только англичане входили, как прежде, с товарами в северные русские гавани России. Царь с боярами объяснили посланцу Лондона, что прежде для торговли с немецкими, французскими и прочими европейскими купцами у России была гавань на Балтике. Но теперь ее захватили шведы, с которыми «в приязни» королева. Поэтому все иноземные купцы торгуют в северных гаванях. И нельзя их выгнать оттуда в угоду Елизавете. Ведь святейший закон для государств – народная польза. Ее царь находит в свободной торговле со всеми европейцами. И не может попасть в кабалу к англичанам - гостям, а не повелителям в России.

- Крепко сказано!

- Царь добавил, что англичане не стыдятся обманов в делах купеческих и привозят гнилые сукна, некоторые тайно сносились с неприятелями, королями шведским и датским, помогали им, писали из Москвы в Лондон худое о нашем государстве, именуя россиян невеждами, глупцами. И только ради Елизаветы он, Иоанн, закрыл глаза на эти преступления. Царь не сомневается, что Елизавета не вздумает указывать венценосцу, как себя вести.

Полагаю, этим Грозный и подписал себе смертный приговор. Коварный Альбион не мог простить русскому царю такой самостоятельности.

18 марта 1584 года захворавший царь расставил на шахматной доске фигуры, чтобы сыграть со своим помощником Богданом Бельским. И вдруг упал замертво. Ивану Грозному было всего 53! Хваленые эскулапы английской королевы не помогли…

В народе сразу пошла молва, что царя отравили.

В.М. Васнецов. "Царь Иван Васильевич Грозный", фрагмент картины

СМЕРТЕЛЬНАЯ РТУТЬ

- Есть доказательства?

- В 1963 году в Архангельском соборе Московского Кремля вскрыли гробницы Ивана Грозного, его сыновей Ивана и Федора. Эксперты-криминалисты обнаружили, что содержание ртути в костях царя и царевича Ивана в 32 раза превышает допустимую норму! (У обоих около 1,3 мг при максимально допустимом уровне в 0,04 мг). Ртуть, как известно, очень сильный яд. Кроме того, в останках отца и старшего сына в несколько раз было превышено содержание мышьяка и свинца. У младшего сына – Федора, ртуть была в норме. В 2000 году были исследованы останки первой супруги Ивана Грозного Анастасии, матери Ивана и Федора. Та же самая история – высокая концентрация ртути, мышьяка, свинца. Особенно в волосах.

- Намекаете, что это дело рук англичан?

- А чьих же еще? Английские лекари появились впервые при дворе Ивана Грозного в 1557 году. Спустя три года умирает его любимая жена Анастасия, имевшая большое влияние на Ивана Васильевича. Явно отравлена заморскими лекарями. Медленно травили они ртутью самого царя и наследника Ивана. Недаром царевич умер в 27 лет от болезни (по другой версии, отец убил его в порыве гнева.)

Испортившийся характер добродетельного прежде царя исследователи объясняют меркуриализмом - хронической интоксикацией ртутью. В первую очередь эта отрава бьет по нервной системе. Жертва становится агрессивной, тревожной, мнительной, легко возбуждается, гневается… Все то, что современники говорили про Ивана Грозного.

Последний его сын от Марии Нагой, царевич Дмитрий, страдал падучей болезнью… По одной из версий, он мог сам зарезаться в припадке. Загадочная смерть мальчика позже вызвала череду самозванцев, Лжедмитриев, которые принесли немало бед России.

Нет, не зря британская корона окружила русского царя своими эскулапами-отравителями.

Кстати, в последние годы за государем приглядывал и резидент британской разведки Джером Горсей, официально - управляющий той самой Московской компании английских купцов. Он был вхож к Ивану Грозному. Тот за несколько дней до смерти даже показал ему свои сокровища. В момент кончины царя Горсей находился рядом. Хотел убедиться, что цель достигнута?

Художник Александр Литовченко «Иван Грозный показывает сокровища английскому послу Горсею».

Англичанам был резон травить Ивана Грозного. Он стал проявлять самостоятельность, лишать их купцов привилегий, перечил самой королеве. А у британцев на Россию были далеко идущие планы.

После смерти 53-летнего Ивана Васильевича на трон взошел его младший сын Федор.

- В его костях ртути не обнаружено. Нестыковка в версии, Геннадий Евгеньевич!

- Федор уже в детстве был слаб здоровьем и умом. Не зря его прозвали блаженным. Зачем убогого травить? Царь Федор Иоаннович делами государства почти не занимался. Всем рулил его шурин (брат жены) боярин Борис Годунов. Большой англоман, с которым резидент Горсей поддерживал тесную связь, называл регентом, подарки дарил. Фактически английский резидент был доверенным лицом Годунова. А после смерти Федора Иоанновича Борис сам стал царем.

Царствование Бориса Годунова закончилось Великой Смутой, в которой Русь чудом устояла…

Зато Московская компания беспрецедентно активизировалась в ту лихую пору. Агенты британской разведки Джон Меррик и Уильям Рассел даже выдвинули план сделать терзаемую Смутой Россию английским протекторатом. Дескать, наведем в стране порядок! Король Яков I уверовал, что среди русских найдутся влиятельные люди, готовые поддержать экспансию туманного Альбиона. Шпион Меррик вернулся в Москву с королевскими полномочиями, чтобы привести в действие механизм установления протектората. Лондон задумался даже о военной экспедиции. Чтобы под видом оказания помощи Москве захватить Русский Север − единственный тогда выход России к морю.

Но коварные бритты опоздали. Нижегородское ополчение Минина и Пожарского покончило с польским гарнизоном в Москве. А венчание на царство Михаила Федоровича Романова положило конец Смутному времени.

Однако англичане не успокоились. Противостояние Британии и России, обозначившееся при Иване Грозном, продолжается до сих пор. Туманная история с отравлением экс-разведчика Скрипаля с дочерью тому подтверждение.

ИЗ ДОСЬЕ "КП"

Писатель, историк спецслужб Геннадий Соколов.Фото: Личный архив

Геннадий Евгеньевич Соколов родился в Москве в 1950 году. Окончил МГИМО. Журналист-международник, переводчик, дипломат, писатель, историк спецслужб. Командировался более чем в 30 стран мира. В течение ряда лет работал в Великобритании, Дании, Швейцарии. С конца 80-х годов прошлого века провел около 100 авторских расследований «белых пятен» в истории шпионажа. Автор книг по истории противостояния российских и западных спецслужб, опубликованных в России и за рубежом: «Голый шпион», «Бомба» для премьера», «Провал операции «Кларет», «Шах Дому Виндзоров», «Шпион номер раз». «Дворцовые шпионы тайной войны», «Досье Уортингтона», «Шпионаж и политика», «Разведка и власть», «ГРУ против МИ-5», «Скандал века. Неудобнпя правда» и др. Соавтор российских и зарубежных документальных фильмов по истории разведки.

Продолжение следует.

(Англичане устранили Павла Первого, застрелили Распутина, отправили на кровавую голгофу последнего русского царя.)