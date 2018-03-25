Англичане устранили Павла Первого, застрелили Распутина, отправили на кровавую Голгофу последнего русского Царя

СЕГОДНЯ 01:03 2018-03-25T00:15:03+03:00

Двоюродные братья Николай II (слева) и Георг V (в центре) даже внешне были очень похожи. Справа - король Бельгии Альберт 1. Обложка журнала «Нива», август 1914 года. Фото: ru.wikipedia.org

Изменить размер текста: A A

Продолжение печальной хроники.

Начало - «Англичане отравили Ивана Грозного и устроили Великую Смуту, чтобы превратить Россию в свой протекторат»

- Противостояние Англии и России, обозначившись при Иване Грозном, со всей очевидностью проявилось при Петре Великом, - продолжает рассказ писатель, историк спецслужб Геннадий Соколов, много лет проработавший в Великобритании. - Исконно русские земли на западе в начале его правления оставались захваченными шведами, поляками, тевтонами. Петр повел войну на суше и на море за возвращение потерянных земель. Его успехи не на шутку обеспокоили англичан. «Владычица морей» не желала утрачивать свои главенствующие позиции. С тех пор и на столетия вперед Британия ставила перед собой задачи во что бы то ни стало ослабить Россию, не допустить ее возвышения в число наиболее развитых держав. Есть множество примеров, как нам «гадила англичанка».

Писатель, историк спецслужб Геннадий Соколов.

«АПОПЛЕКСИЧЕСКИЙ УДАР ЗОЛОТОЙ ТАБАКЕРКОЙ»

– Давайте остановимся на самых ярких.

- После смерти Петра Первого, в елизаветинские и екатерининские времена Лондон наводнил петербургский императорский двор своей агентурой, плел хитроумные политические интриги. Достаточно вспомнить то, как граф Бестужев и даже сама великая княгиня Екатерина (до того, как стать императрицей) попали в шпионские сети. Оба какое-то время (не бесплатно, конечно) поставляли секретные сведения главе аглицкой разведки в Санкт-Петербурге – сэру Чарльзу Хэнбери Уильямсу. Деньги английского короля Георга II творили чудеса на берегах Невы. Сорок тысяч фунтов стерлингов взятки … и сорок тысяч русских солдат отправлены в центр Европы на помощь англичанам и австрийцам в их войне с Пруссией.

Ко времени восшествия Павла на престол для России стало уже традицией выступать в международных делах в коалиции с Великобританией. Павел понял, что британские правители использовали Россию в качестве инструмента проведения собственных интересов на европейском континенте, союз с Лондоном во многом невыгоден Российскому государству. Осенью 1800 года он повёл страну на сближение со злейшим врагом Альбиона - наполеоновской Францией.

Уже в январе 1801 года Петербург и Париж начали подготовку секретного похода двух экспедиционных корпусов (по 35 000 человек каждый) в индийские владения Англии. Павел распорядился снарядить для поддержки похода с моря три военных фрегата. Казачий атаман Орлов получил приказ идти на Индию.

Павел I на знаменитой картине Боровиковского

Лондон решил разрушить союз Павла и Наполеона. Гинеи обильною рекою потекли в руки ближайшего помощника императора генерала Петра Палена и других британских агентов влияния в Санкт-Петербурге. Через любовницу британского посла лорда Уитворта Ольгу Александровну Жеребцову, сестру опальных братьев Зубовых. Заговорщики собирались в ее доме. Заговор возглавил сам Пален. В ночь на 24 марта 1801 года, как известно, у Павла Первого случился «апоплексический удар табакеркой».

- Заговорщики убили императора в собственной спальне в Михайловском замке. Граф Зубов, брат любовницы английского посла, первым ударил государя по голове массивной золотой табакеркой.

- Так на заре девятнадцатого века Англия вновь позволила себе прямое грубое вмешательство в российские дела. Неугодный Лондону новоиспеченный император Павел I, желавший сближения с Францией, был устранен от власти руками самих русских. Но произошло это в результате каверзного заговора эмиссаров британской разведки, имевших приказ Букингемского дворца.

Казаков из индийского похода тут же вернули. А 17 июня 1801 года в Петербурге была подписана русско-английская конвенция.

- Императору Александру I, получившему трон после убийства отца, пришлось воевать с Наполеоном, с которым Павел I затевал военный союз.

- В середине XIX века Великобритания, не желая усиления России на Балканах, сама объединилась с бывшими врагами – французами и вторглась на юг нашей империи. Русская армия геройски обороняла Севастополь, но тем не менее проиграла Крымскую войну, оказавшись к ней не готовой.

Королева Виктория была счастлива изгнать наш флот с Черного моря и в очередной раз унизить русских.

СТАРЦА ГРИГОРИЯ УБИЛИ ЛЮБОВНИКИ

- Однако в Первую мировую наши страны вступили союзниками…

- Роковая ошибка Николая Второго, попавшего в очередную дипломатическую ловушку коварных англичан. Григорий Распутин в 1914-м буквально умолял русского самодержца не воевать с Германией, предсказывал большие беды стране. Но Николай не послушал… Прозрение наступило позже.

На исходе Первой мировой Лондон делал всё возможное, чтобы Россия не смогла выйти из кровопролитной бойни и заключить сепаратный мир с Германией. Его, как известно, активно добивался Григорий Распутин, чье влияние при дворе было непререкаемым. Выйди Россия из войны, Германия бросила бы освободившиеся на Восточном фронте войска против Англии и Франции. Возможно, финал Первой мировой был бы совсем иным и вся мировая история в ХХ веке пошла иначе…

Казалось, германо-российское согласие и долгожданный мир уже не за горами. Но, используя связи в придворных кругах, резидент британской разведывательной миссии в России Сэмюель Хоар и его коллега из Сикрет Интеллидженс Сервис Освальд Рейнер (друг и любовник князя Феликса Юсупова еще по совместной учебе в Оксфорде) организовали убийство Распутина. В МИ-6 старцу псевдоним «Темная сила». Официально заговор возглавил Юсупов.

Один из организаторов убийства Распутина - Освальд Рейнер, друг и любовник князя Феликса Юсупова еще по совместной учебе в Оксфорде

- Повторилась история с Павлом Первым!

- Но последний выстрел в голову старца из мощного английского револьвера уэбли-455, как теперь доподлинно известно, сделал сам Рейнер, перечеркнув наметившуюся для России возможность выйти из войны и избежать революции.

«Это преступление своим влиянием затмит устоявшиеся моральные принципы, а своим результатом изменит ход истории на целое поколение, » - писал Сэмюэль Хоар, резидент британской разведки МИ-6 в Петрограде в письме английскому королю Георгу V 1 января 1917 года.

Самого Хоара вскоре отозвали из России, наградили, повысили в звании. А на его место прислали резидента из Женевы Сомерсета Моэма. Известного писателя.

Затем дом Виндзоров пошел на очередное позорное преступление перед Россией, краснеть за которое будут, пожалуй, все оставшиеся поколения британских монархов. Ни король, ни правительство страны не захотели предоставить убежище и принять у себя свергнутого Николая II. Хотя глава Временного правительства Керенский готов был отправить венценосную семью через Мурманск в Лондон.

Григорий Распутин был убит в декабре 1916 года

- Мало того, что царь был союзником англичан, он еще родственник короля!

-Николай II и его супруга императрица Александра Фёдоровна приходились королю Георгу V двоюродными братом и сестрой. Жестокое решение Дома Виндзоров оказалось удивительно на руку большевикам. Они поспешили обрубить корни романовской династии расстрелом царской семьи в Екатеринбурге летом 1918 года.

НЕМЫСЛИМОЕ КОВАРСТВО

- По большому счету, расстрел династии был на руку и Лондону, Геннадий Евгеньевич! Своеобразная месть Романовым, которые покончили с Великой Смутой в начале 17 века, поставили крест на планах британской короны сделать Россию своим протекторатом.

- В 1918-м Лондон пытался реанимировать свои планы трехсотлетней давности. Был высажен военный десант в Архангельске. С целью идти на Москву, где английский посол Локкарт затевал убийство Ленина и других большевистских вождей. Заговор провалился. Локкарта выслали. Дипломатические отношения Советской России с Великобританией отсутствовали до 1924 года. Потом, наконец, были установлены, но вскоре разорваны, затем снова восстановлены, но всегда оставались достаточно напряженными.

Политические и шпионские скандалы следовали в ту пору один за другим. Арест сотрудниками ВЧК английского шпиона Сиднея Рейли; полицейский налет на Аркос – советскую торговую организацию в Англии; инспирированные британскими агентами налеты на советские представительства в Китае; шумная провокация британских тори с выдуманным письмом Зиновьева в адрес английских лейбористов, дабы не допустить прихода к власти в стране партии трудящихся…

- Но во Вторую мировую мы тоже были союзниками, вместе воевали с Гитлером.

- Хочу напомнить, что за год до Гитлера Англия и Франция сами хотели напасть на СССР.

Начало секретной операции «Копье» планировали на 15 мая 1940 года. Затем перенесли на июнь. Война началась бы с массированных бомбардировок нефтяных объектов Баку, Грозного, Батуми, Майкопа и Поти. В протоколе заседаний координационных групп штабов ВВС Франции и Великобритании 4-5 апреля 1940 г. зафиксировано: «Для проведения операции будет использовано от 90 до 100 самолётов. За каждый вылет они смогут сбросить в общей сложности максимум 70 т бомб на сотню нефтеочистительных заводов». Лишив Красную армию горючего для танков, самолетов, союзники собирались взять русских «тепленькими».

Но международная обстановка изменилась. В начале мая 40-го года Германия сама напала на Англию с Францией, тем уже было не до «Копья». Пришлось нам вместе воевать с нацистской Германией. Основную тяжесть битв, как и в Первую мировую, вынесла наша страна.

Первая страница плана операции «Немыслимое».

Но уже в марте 45-го, когда Красная армия шла к Берлину, по указанию британского премьер-министра Уинстона Черчилля был составлен план секретной операции «Немыслимое». О совместном нападении англо-американских войск на… союзника СССР.

- Вот уж действительно, НЕМЫСЛИМОЕ!

- Начало интервенции планировали на 1 июля 1945 года. Сталин с Жуковым спутали планы «союзников». А тут еще Черчилль проиграл летом выборы, ушел в отставку. К счастью для всего человечества, «Немыслимое» так и не состоялось.

Неугомонный британец Черчилль не успокоился. Именно он 5 марта 1946 года в своей знаменитой Фултонской речи в США дал старт Холодной войне Запада против вчерашнего союзника – СССР.

Именно Черчилль 5 марта 1946 года в своей знаменитой Фултонской речи дал старт Холодной войне Запада против вчерашнего союзника – СССР.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Эта война завершилась в 91-м развалом Советского Союза и всего социалистического лагеря.

– Наших западных «партнеров» устраивала разваленная, униженная Россия при «царе Борисе». Но в ХХI веке наша страна вновь стала набирать мощь, проявлять самостоятельность, завоевывать авторитет на мировой арене. Отстаивать национальные интересы. Англосаксам это не понравилось. Отношения в последние годы испортились. Но мартовская истерия британского премьера Терезы Мэй вокруг туманного «дела Скрипаля» откровенно смахивает на старт новой холодной войны против России.

Ох, уж этот март! В марте, напомню, был отравлен Иван Грозный, убит Павел Первый, Черчилль произнес Фултонскую речь… Новый британский премьер продолжает традицию.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Англичане отравили Ивана Грозного и устроили Великую Смуту, чтобы превратить Россию в свой протекторат

Зашкаливает истерия премьера и правительства Великобритании, сходу обвинивших Кремль и лично Путина в отравлении экс-сотрудника ГРУ Скрипаля с дочерью. Хотя профессионалы Скотленд-Ярда заявили, что расследование покушения на убийство в Солсбери, вероятно, займет несколько месяцев. Москва справедливо требует доказательств. Лондон в ответ предлагает «заткнуться». Выслал наших дипломатов, грозит новыми суровыми карами… (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Британия отравила отношения с Россией

Лондон в эти дни превращается в мировую столицу русофобии (подробности)