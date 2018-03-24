Рекорд России: Хоккейный матч шел шесть часов

СЕГОДНЯ 01:10 2018-03-23T20:37:56+03:00

23 марта. Половина второго ночи. Гол Мики Ниеми оборвал многочасовые мучения хоккеистов. На трибунах к тому времени оставались только самые преданные болельщики. Фото: ZUMAPRESS.com/globalookpress.com

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ЦСКА и финский «Йокерит» сыграли самый долгий матч за всю историю Континентальной хоккейной лиги. Пять овертаймов и 142 минуты и 9 секунд чистого игрового времени понадобилось командам, чтобы выявить победителя в матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина. Повезло финнам - они выиграли 2:1. Но болельщики расползались из Ледового дворца ЦСКА далеко за полночь. Ведь всего на арене с учетом перерывов и остановок в игре болельщики и хоккеисты находились более 6 часов: встреча началась 22 марта в 19.30, а финальная сирена раздалась в 1 час 33 минуты следующего дня. К тому времени в Москве уже закрылось метро, а в автоматах в фойе арены закончились шоколадки и другая еда.

Почему все затянулось?

В полном виде счет матча ЦСКА - «Йокерит» выглядит вот так странно - 1:2 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1). Все это означает, что в первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами, а во втором и третьем обошлись без голов. Если основное время матча заканчивается вничью, назначается 20-минутный овертайм до первой заброшенной шайбы, если ее нет - то следующий. В этом матче их понадобилось целых пять! Это рекорд за всю историю КХЛ. Прежнее достижение было установлено в 2014 году - до потери пульса рубились «Лев» и «Донбасс», но и им хватило 126 минут.

Кто-нибудь еще играл так долго?

ЦСКА с финнами не дотянули даже до топ-5 самых долгих хоккейных матчей. Первое место в этом рейтинге занимают норвежцы: матч «Сторхамар» - «Спарта» длился 217 минут и 14 секунд. В полиции в эту ночь было зафиксировано несколько обращений от людей, которые заявили о пропаже своих родных, ушедших на эту игру. Второе место за североамериканцами: в 1936 году «Детройт» и «Монреаль Марунз» выясняли отношения 176 минут и 30 секунд. В те времена, кстати, не было на катках заливочных машин, и для сохранности льда его поливали алкоголем. Вот это был запах! На третьем месте - белорусы. 7 марта 2015 года игра «Гомель» - «Юность» длилась 165 минут и 11 секунд.

А какие рекорды у других спортсменов?

По сравнению с другими видами спорта хоккейный матч - вообще мгновение между прошлым и будущим.

Самый долгий матч, например, в теннисе в 2010 году сыграли на Уимблдоне - французу Николя Маю и американцу Джону Иснеру понадобилось 11 часов игрового времени, игра растянулась на три дня, а счет выглядел так: 6:4, 3:6, 6:7 (7:9), 7:6 (7:3), 70:68 в пользу Иснера.

Самый длительный матч в бейсболе играли более 9 часов, в баскетболе - 3 часа 46 минут, а в крикете вообще как-то встречу затянули на 9 дней.

И что дальше?

Серии в Кубке Гагарина длятся до четырех побед одной из команд. В противостоянии ЦСКА - «Йокерит» счет по матчам - 3-2 в пользу москвичей. Следующую игру команды проведут сегодня в Хельсинки. То есть у хоккеистов оставалось 40 часов, чтобы восстановиться и перебраться в Финляндию.

Победитель этой пары выходит в полуфинале на питерский СКА. В других сериях 1/4 финала «Ак Барс» ведет у «Металлурга» Мг - 3-1, а «Салават Юлаев» зарубился с «Трактором» - 2:2.