Совсем грустно: Бразилия разгромила Россию – 3:0

СЕГОДНЯ 21:00 2018-03-23T21:25:31+03:00

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За 2,5 месяца до начала домашнего чемпионата мира по футболу сборную России жестко привели в чувство. Бразильцы уничтожили в «Лужниках» команду Черчесова – 3:0. И это еще у Бразилии не было самого дорогого игрока мира Неймара. Хотя после первого тайма была надежда, что позора не будет.

Первый тайм. Казалось, все неплохо

У сборной России на этот матч главной задаче было проверить, что у нас твориться с нашей скудной обороной. Крестообразные связки двух основных центральных защитников нашей команды Джикия и Васина не выдержали в самый неподходящий момент, и матч с Бразилией должен был ответить на главный вопрос: ЧМ-2018 превратиться для нас в катастрофу, или у нас все-таки есть шанс.

Болельщики россиян.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Виллиан, Жезус, Паулинью, Коутинью - ребята, которые приехали в Россию тестировать нашу оборону, вполне подходили для серьезного экзамена. И уже на 5-й минуте показалось, что все, приехали – защита сборной России допустила первый промах, и только Акинфеев оказался на месте. Еще через четверть часа количество моментов у его ворот стало тревожным. Но примерно к середине тайма сборная России осознала, что на другой половине совсем не боги, и уж пару моментов за тайм с таким соперником вполне реально создавать. К перерыву этот план был даже перевыполнен.

Расчет в атаке был прост: сидим в обороне, и по возможности прессингуем центральных защитников и полузащитников Бразилии, пока те думают, как разводить мяч. Зазеваются - будет шанс отобрать и быстро убежать в контратаку. Пару раз так и получилось: Головин накрыл соперника, наша тройка атакующих игроков рванула к чужим воротам, но что-то завозилась, пусть и довела дела до удара – на выстрел Самедова Алисон подставил руки.

Тренер сборной России Станислав Черчесов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Не бог весть какой момент, но он вселил уверенность в сборную России и дело пошло веселее. Мы так же внимательно стояли сзади, но стали появляться впереди чаще. И вот уже Миранчук бьет выше – а ведь отличный был момент. Словом, первый тайм Россия с учетом всех обстоятельств могла занести себе в плюс – не дрогнули, а потом стали еще и огрызаться.

Второй тайм. Это провал

А в перерыве оборона сборной России оказалась словно в коме. Второй тайм начался с подвига Акинфеева – ногами выбил мяч с ленточки. А еще через пять минут вратарь сборной России вообще сделал потрясающий сейв – головой отбил срезку от защитника. Выяснилось, что все зря – меньше, чем через минуту Акинфеев вытащил из угла еще один мяч, но никто из защитников ему не помог, и Миранда спокойно добивал в пустые ворота – 0:1.

Потом Акинфеев тащил еще и еще, но бразильцы врубили полные скорости, и начали размазывать российскую команду тонким слоем по все штрафной. От обороны сборной России остались какие-то ошметки, и сначала мы получили пенальти – 0:2 (Коутиньо), а потом элегантную атаку и удар головой из вратарской – 0:3 (Паулиньо). А ведь шла только 66-я минута. И стало совсем грустно.

Коутиньо развел Акинфеева и мяч в разные углы.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бразильцы сделали разницу и слегка остыли. А наши побежали спасаться от позора. Шансы забить били, а один так вообще стопроцентный – но вышедший на замену Заболотный с пары метров головой послал мяч в никуда, а не в пустые ворота. И как тут дальше без опального Дзюбы.

Россиянам так и не удалось распечатать ворота гостей.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Что дальше?

Через несколько дней у сборной России еще одно испытание – 27 марта в Санкт-Петербурге играет с Францией, а вице-чемпионы Европы считаются еще более опасным соперником, чем бразильцы. Еще одно крупное поражение может стать серьезным испытанием психики российской команды – ей и так приходится слушать все больше анекдотов о себе. А сейчас Черчесову припомнят все – от конфликта с Денисовым, из-за которого тот полтора года не вызывается в сборную, до отсутствия начавшего снова забивать Дзюбы.

Но может быть именно такая встряска и нужна сборной России – впереди 2,5 месяца, и хорошо бы подходить к чемпионату мира с полным и адекватным пониманием, каков наш уровень, и что нас может спасти только классная физическая подготовка и полная концентрация во всех моментах.

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