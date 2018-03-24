Трагедия в семье Илона Маска: 72-летний отец миллиардера сделал ребенка своей приемной дочери

СЕГОДНЯ 02:25 2018-03-24T02:38:24+03:00

Илон Маск перестал общаться со своим 72-летним отцом Эрролом после того, как узнал, что его сводная сестра Яна беременна от папаши. Фото: Facebook. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Один из богатейших людей планеты, основатель Tesla и SpaceX, называет родителя «исчадьем ада» и не общается с ним больше года [фото]

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Основатель корпораций Tesla и SpaceX, 46-летний Илон Маск – один из богатейших людей планеты. Его состояние оценивается в 21 миллиард долларов. Он полон идей и планов: строит электромобили, осваивает космос, использует солнечную энергию и разрабатывает искусственный интеллект. Он определенно один из тех немногих людей, которые способны изменить настоящее и будущее всего мира. Но в личной жизни самого миллиардера царит полный хаос. Он одинок и не может повлиять даже на членов собственной семьи. Миллиардер уже больше года не общается с собственным отцом: Эллор Маск, бывший инженер-строитель, живет в ЮАР. Когда журналисты на днях спросили бизнесмена о причинах ссоры, Илон в сердцах ответил: «Мой отец – исчадье ада. Он делал все худшие вещи, какие только можно было сделать. Совершал все преступления, которые вы только можете себе представить».

Разумеется, такое объяснение только раззадорило таблоиды. Британская Daily Mail докопалась до правды. И она оказалась ужасной. Неудивительно, что Илон не хотел выносить на публику грязное белье своей очень богатой и внешне вполне благополучной семьи. Выяснилось, что у 72-летнего Эллора Маска недавно родился ребенок. Малыша родила… его падчерица, 30-летняя Яна Безуиденхут. Эллор воспитывал Яну с четырех лет после того, как во второй раз женился на ее матери, Хайде. Узнав об этом практически инцесте, Илон рассвирепел и перестал разговаривать с отцом.

Илон Маск со своим любимым детищем - электромобилем "Тесла".Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МЛАДШАЯ СЕСТРЕНКА

Илон Маск родился и вырос в столице ЮАР Претории. Его мать была известнейшей женщиной Южной Африки: красавица, модель, финалистка конкурса «Мисс Южная Африка». 69-летняя Мэй Маск до сих пор ходит по подиуму и снимается в глянцевых журналах – теперь уже в США, она одна из самых известных возрастных моделей планеты. Отец Илона был влюблен в Мэй с детства, они жили по соседству. Эллор успешно занимался строительным бизнесом, семья ни в чем не нуждалась.

Родители развелись, когда Илон был подростком. Мать перебралась с детьми в Дурбан, но мальчик и его младшая сестра Кимбал решили вернуться в Преторию и жить с отцом.Как раз тогда Эллор женился во второй раз – на Хайде Безуиденхут, вдове с тремя детьми, двумя мальчиками и одной девочкой – Яной. В этом браке у супругов родились две общих дочери. Семья жила в большом доме, родители делили детей на родных и приемных. Илон всегда считал Яну младшей сестренкой, и известие о том, что она забеременела и родила от его отца, взбесило миллиардера.

Эррол Маск со своей младшей дочкой Александрой (сестрой Илона Маска). Фото: Facebook.

В 12 лет Илон написал и продал за 500 долларов свою первую компьютерную программу – видеоигру Blastar. А в 18, несмотря на протесты отца, уехал учиться в один из университетов Канады. Там он основал и продал за 22 миллиона долларов свою первую фирму, специализировавшуюся на программном обеспечении дл новостных компаний. Затем Илон разработал систему электронных платежей PayPal – и стал миллиардером, когда ему еще не было и тридцати.

ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ: «МОЯ ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА РОДИЛА МНЕ СЫНА»

Эллор Маск прожил со второй женой Хайде 18 лет и снова развелся. Сегодня он утверждает, что едва помнит ее – якобы если бы встретил на улице, даже не узнал бы. А вот с приемной дочерью Яной, как выяснилось, отчим поддерживал весьма тесные отношения. Судьба девушки сложилась несчастливо: Яна сбегала из дома, подсела на наркотики, потом забеременела и родила дочку, которую она растила одна. Теперь она воспитывает десятимесячного сына Элиота от отчима, который старше ее на 42 года. Эллор поначалу сомневался, его ли это сын, и даже заставил падчерицу сделать экспертизу ДНК. Тест на отцовство подтвердил: это его сын.

Отец Илона Маска воспитывал Яну с четырех лет. Спустя 26 лет девушка забеременела от него. Фото: Facebook.

- Ситуация действительно очень деликатная, и она расколола семью, - рассказал Daily Mail близкий друг Масков. – Яна всегда считала Эллора своим папой, он воспитывал ее с четырех лет. Он единственный отец, которого она знала и любила. Мать Яны Хайде приняла сторону дочери, она заботится о внуке. И она до последнего скрывала, что отец малыша – ее бывший муж. Илон, когда узнал об этом, просто впал в бешенство.

30-летняя Яна воспитывает десятимесячного Элиота, которого она родила от отчима. Фото: Facebook.

А вот сам Эллор вовсе не считает ситуацию экстраординарной.

- Да, моя любимая девушка Яна родила мне сына, - подтвердил он корреспондентам Daily Mail. – И что тут такого? Конечно, я люблю этого ребенка, хоть он и был незапланированным. Я рассказал о том, что стану отцом, своей дочери Александре (младшей сестре Яны – Ред.). Я думал, она поддержит меня, а она сказала, что я больной, сумасшедший. Александра рассказала остальным, и они все рассердились. Теперь вся семья злится на меня. Они считают, что у меня старческий маразм и хотят запереть меня в доме престарелых, потому что не верят, что я еще могу радоваться жизни и воспитывать маленького ребенка.

На вопрос: не смущает ли его тот факт, что Яна – его дочь, Эллор отвечает: «Я был одинок 20 лет. У меня нет приемных дочерей или сыновей, у меня только четыре бывших жены».

Мать Яны (слева) Хайде (справа) до последнего скрывала, что отец малыша Элиота – ее бывший муж. Фото: Facebook.

Насчет «радоваться жизни» Эллор не приукрашивает – он до сих пор водит свой частный самолет, плавает рыбачить на собственной яхте и лихо раскатывает на серебристом «Бентли». И он упорно отказывается признавать, что связь с падчерицей рассорила его с сыном Илоном.

- Честно говоря, я не понимаю, почему Илон дуется на меня, - говорит отец миллиардера. – Наверное, не может простить, что мы сбежали от него из США.

Когда Илон заработал свой первый миллиард, он перевез родителей – отца, Хайде и их детей в Америку. Купил им роскошный дом в Малибу и обеспечил всем необходимым. Но Эллор, по его словам, чувствовал себя в США как в клетке. Вместе с женой он в тайне от сына сделал паспорт в посольстве ЮАР и в 2003 году фактически сбежал от сына. Тем не менее, Илон продолжал материально заботиться об отце и всех родственниках.

БОГАТЫЙ, ХОЛОСТОЙ И НЕСЧАСТНЫЙ

В личной жизни самого Илона Маска тоже все сложно. Пару лет 46-летний миллиардер был влюблен в бывшую жену Джонни Деппа, голливудскую звезду Эмбер Херд. Илон и ветреная блондинка то сходились, то расходились, пока в феврале этого года не расстались окончательно. Инициатором разрыва была Эмбер: 31-летняя актриса сама бросила своего 46-летнего бойфренда.

- Я расстался со своей девушкой — точнее, это она рассталась со мной, - сообщил Маск в интервью журналу Rolling Stones.

По словам Илона, разрыв оказался для него очень болезненным:

- Я действительно любил ее, мне было очень больно. Хотя мы с Эмбер разорвали отношения, мы по-прежнему остаемся друзьями, мы очень близки.

Один из самых завидных холостяков планеты сейчас одинок. После разрыва с Эмбер Маск так и не встретил новую девушку. По словам бизнесмена, ему не нужны увлечения на одну ночь — он ищет женщину для серьезных отношений.

- Мне нужны прочные и серьезные отношения, - уверяет Маск, - Мне нужна спутница жизни, родственная душа. Если я не влюблен, если у меня нет долговременных отношений, я несчастлив.

Миллиардер, в активе которого два брака и пятеро детей, признается, что ненавидит засыпать один.

- Я не могу быть счастливым, если рядом со мной нет кого-то, - говорит Маск. - Когда мне приходится засыпать в одиночестве, это невыносимо. Когда ты один в огромном пустом доме, в котором ты слышишь только эхо своих шагов, и когда нет никого рядом на соседней подушке... Как можно быть счастливым в такой ситуации? Когда я был ребенком, я сказал: не хочу оставаться один. Сейчас я говорю то же самое: я не хочу быть в одиночестве.

Со своей первой женой, Джастиной Маск, Илон учился в одном университете в Канаде. Они поженились в 2000 году, и в семье один за другим появились пятеро сыновей. В сентябре 2008 года Илон и Джастин объявили о разводе - Маск изменил жене с британской актрисой Талулой Райли. Илон и Талула поженились в 2010 году. А в 2012 году развелись, однако через год поженились снова. В марте 2016 года состоялся окончательный развод — тогда Макс уже тайно встречался с Эмбер Херд.