Волочкова о водителе-аферисте: «Надеюсь, что его посадят лет на пять!»

СЕГОДНЯ 15:21 2018-03-25T15:32:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Александра Скиртача, бывшего водителя Анастасии Волочковой, который «увёл» у неё миллионы, как уже писала «КП», выпустили из СИЗО.

Мужчина зря время не теряет. Несмотря на то, что есть другие пострадавшие от его рук, которые тоже пожаловались в полицию, Скиртач мстит только Волочковой.

Мужчина круглосуточно сидит в соцсетях, строчит про балерину гадости, публикует в своём Инстаграме ее домашний адрес и паспортные данные.

Мужчина круглосуточно сидит в соцсетях, строчит про балерину гадостиФото: Личный архив героя публикации

В этом же блоге сидит и жена Александра София Скиртач.

Вместо того, чтобы убедить своего мужа покаяться перед экс-работодательницей, София регулярно в прямом эфире Инстаграма обзывает балерину, ее пожилую мать, задевает несовершеннолетнюю дочь Волочковой.

Анастасия Волочкова попросила суд разобраться с действиями скандальной семьи, указала на их нарушения. Мол, человек, находясь под домашним арестом, не может пользоваться Интернетом.

Возможно, поэтому юрист Александра Скиртача проигнорировал очередное заседание суда.

- Вот вам и доказательно вины Скиртача. А кто будет афериста защищать? Следующее слушание назначили на 28 марта. Я обещаю лично быть на суде, - рассказала «КП» Анастасия Волочкова. - Всегда стараюсь отстаивать свою честь самостоятельно. В последний раз я была в этом суде в 2003 году, когда меня незаконно уволили из Большого театра. Как вы помните, я подала иск против тогдашнего руководителя Большого театра Иксанова и выиграла процесс. Поэтому я готова к борьбе. Знаю, что правда на моей стороне и на стороне других людей, пострадавших от Скиртача. Этому человеку грозит примерно 5 лет лишения свободы.

Скиртач мстит только ВолочковойФото: Личный архив героя публикации

Пусть Скиртач объяснит суду, зачем он брал у меня деньги на похороны своей мамы, которая, как потом выяснилось, жива. Я с ней лично по телефону разговаривала, когда ее нашли журналисты. Она сказала мне тогда: «У него дети, кредиты, простите его!». Мать всегда найдёт оправдание своему ребёнку. Похоронить живую мать ради денег! Как такое возможно!?