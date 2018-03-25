2018-03-25T19:37:54+03:00
Происшествия

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово: число погибших при пожаре выросло до пяти

При этом еще 32 человека пострадали
Дарья ИВАШКИНА
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По последним данным, в результате пожара, который вспыхнул в это воскресенье, 25 марта, в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, погибли пять человек. Как выяснилось, жертвами ЧП стали трое женщин, один ребенок и один мужчина.

«По уточненной на данный момент информации, пять человек погибли, из них трое женщин, один ребенок и один мужчина», - сказали в Следственном комитете России (СКР).

Кроме того, еще 32 посетителя ТЦ пострадали. «За медицинской помощью обратились 32 человека, из них 30 госпитализированы», - уточнили в СКР.

Между тем ранее сообщалось о гибели при пожаре в кемеровском торговом центре трех детей и одной женщины.

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Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в воскресенье, 25 марта, пожар вспыхнул в торговом центре в Кемерово. По факту случившегося следователи завели уголовное дело сразу по трем статьям: «причинение смерти по неосторожности», «нарушение требований пожарной безопасности» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

В настоящее время поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются. Известно, что в двух залах кинотеатра, расположенного в ТЦ, произошло обрушение потолка.

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Несколько человек оказались заблокированы на четвертом этаже и не могли спуститься по лестнице. Известно, как минимум, о двух прыгнувших — парень лет 30, он потом лежал окровавленный на земле, ему прохожие оказывали помощь с автоаптечкой, травмы вероятно получил при падении. Второй — мальчишка лет 11-14, при прыжке не смог допрыгнуть до ковра, который растянули внизу прохожий и разбился об козырек прямо под окном (подробности)

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