2018-03-26T12:54:02+03:00
В мире

У Скрипаля была «тайная встреча» перед покушением

Опасаясь прослушки, отец и дочь в роковой день отключили телефоны на 4 часа
Эдвард ЧЕСНОКОВchesnokmedia@edvardchesnokov
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Сергей Скрипаль и его дочь Юлия стали жертвами отравления.Сергей Скрипаль и его дочь Юлия стали жертвами отравления.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Как сообщили британские СМИ, накануне покушения Сергей Скрипаль и его дочь провели с кем-то «тайную встречу». Эту информацию установила полиция, проверив данные об активности их мобильников в сотовых сетях. Оказалось, в роковой день 4 марта 66-летний шпион-перебежчик и его 33-летняя дочь на четыре часа отключили свои телефоны. Соответственно, местоположение их устройств невозможно было вычислить, равно как и получить доступ к микрофонам (по закону это считается вторжением в частную жизнь, но спецслужбы всё равно зачастую используют возможности гаджетов для прослушки их владельцев).

Единственное логичное объяснение подобной конспирации — Скрипаль отправился на некие тайные переговоры и принял все меры, дабы его нельзя было отследить. С кем проводилась (и имела ли место вообще) эта встреча — пока остаётся лишь гадать. Однако, по некоторым сведениям, агент-перебежчик мог вынашивать планы вернуться в Россию, и, возможно, в последние часы перед покушением пытался «провентилировать» именно этот вопрос. Дальнейшее известно — в итальянском ресторане в центре города Солсбери Сергей Викторович вместе с дочерью Юлией отравились неким нервно-паралитическим ядом и уже три недели пребывают в коме. Британцы огульно обвиняют в «химатаке» российские спецслужбы, хотя формула яда «Новичок» (который предположительно и применили против двойного агента) была известна западным спецслужбам ещё 20 лет назад.

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Западные спецслужбы ещё в 1998 году располагали формулой нервно-паралитического вещества, аналогичного примененному в Солсбери. Именно этой субстанцией, по мнению Лондона, 4 марта в британском городе Солсбери был отравлен шпион-перебежчик Сергей Скрипаль с дочерью Юлией. Соединённое Королевство огульно обвинило в инциденте Россию — только потому, что пресловутый яд, якобы, когда-то разработали в лабораториях КГБ. Правда, какие-либо доказательства (или следы опасного вещества, из-за которого Скрипали уже три недели пребывают в коме) Туманный Альбион передавать России отказывается. Однако уже выслал 23 российских дипломата и требует другие страны Запада «поддержать почин». И тут в воскресенье история приняла новый оборот (подробности)

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Дарья АСЛАМОВА

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Наш спецкор Дарья Асламова передает из Британии, где власти чуть ли не ежденевно обвиняют нашу страну во всевозможных грехах - в том числе и в отравлении беглого шпиона Сергей Скрипаля (подробности)

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