«Формула вещества, которым отравили Скрипаля, была у американцев ещё 20 лет назад» - Минобороны РФ

СЕГОДНЯ 22:14 2018-03-25T22:19:57+03:00

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Западные спецслужбы ещё в 1998 году располагали формулой нервно-паралитического вещества, аналогичного примененному в Солсбери. Именно этой субстанцией, по мнению Лондона, 4 марта в британском городе Солсбери был отравлен шпион-перебежчик Сергей Скрипаль с дочерью Юлией. Соединённое Королевство огульно обвинило в инциденте Россию — только потому, что пресловутый яд, якобы, когда-то разработали в лабораториях КГБ. Правда, какие-либо доказательства (или следы опасного вещества, из-за которого Скрипали уже три недели пребывают в коме) Туманный Альбион передавать России отказывается. Однако уже выслал 23 российских дипломата и требует другие страны Запада «поддержать почин». И тут в воскресенье история приняла новый оборот:

— Ещё в 1998 году российские специалисты обнаружили сведения о «фосфороорганическом веществе со смертельным действием» в каталоге Национального института стандартов и технологий США, — сообщил начальник лаборатории химико-аналитического контроля научного центра Минобороны России Игорь Рыбальченко в эфире телеканала «Россия-1». — Это было как раз то самое вещество, A234. Самое интересное — в последующих версиях базы данных мы подобной записи не обнаружили.

Таким образом, за отравлением Скрипаля всё явственнее торчат противогазы уже даже не британских, а американских спецслужб.

— Мы впервые получили подтверждение на официальном уровне, что формула была известна «кому надо» задолго до инцидента в Солсбери. Сама по себе данная информация — отнюдь не новость, ведь ранее другой перебежчик на Запад, Вил Мирзаянов, опубликовал состав этого вещества в своей книге. Хотя обвинение британцев до сих пор исходит из того, будто с ядом были знакомы (и могли его применить) лишь кремлёвские спецслужбы, — говорит кандидат исторических наук Ярослав Левин, изучавший историю американского разведсообщества. — Следует понимать, что в XX веке Вашингтон не раз использовал своих младших союзников (например, Канаду или Британию) в качестве «пробных шаров» для различных рискованных инициатив на международной арене. Если идея не восходила, то Штаты могли умыть руки, а то и набрать очки, выступив арбитром в кризисе, который сами и устроили.

Сейчас провокация с отравлением Скрипалей якобы «ядом с Лубянки» серьёзно рассорила Москву с Лондоном, а в дальнейшем может подорвать и отношения РФ-ЕС. Что выгодно определённым кругам в Вашингтоне, которые стремятся сохранить глобальное доминирование Америки в мире любой ценой. Нельзя также забывать, что, по слухам, Скрипаль мог консультировать экс-агента МИ-6 Кристофера Стила в написании «кремлёвского досье Трампа». Однако оно почти полностью оказалось липой, а Скрипаль — нежелательным свидетелем. Так что, возможно, мы имеем дело с многослойной антироссийской провокацией, корни которой могут лежать даже не в Лондоне.

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