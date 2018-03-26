Закрыть вход в кинозал? Нереально

СЕГОДНЯ 13:06 2018-03-26T13:34:24+03:00

Сотрудница кинотеатра: "Пожар то может произойти где угодно, но чтобы выходы были закрыты..." Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Более десяти лет работы в журналистике не прошли даром и теперь я редко по своей воле хожу в места массового скопления народа. Если оказываюсь в торговом центре, то всегда изучаю план эвакуации и не тот, что висит на стене, а просто по пути прикидываю количество народа, и где ближайший выход. Паранойя? Нет, просто осторожничаю.

В школе во время каникул мы с друзьями зарабатывали карманные деньги, я продавал на рынке батарейки, а мой товарищ работал разнорабочим, они тогда строили какой-то торговый центр…

- Представляешь, - смеется он как-то раз. - мы только все докрасили, приходит к нам пожарный инспектор, тыкает в потолок пальцем и ворчит что-то про отсутствие пожарных сигнализаций. Начальник куда-то с ним уходит, а потом возвращается с несколькими уголками труб и кучей датчиков дыма. Давайте говорит, приклейте все это к потолку, а трубки по углам приделайте.

- И проканало? Оно же все бутафория - сомневаюсь я.

- Да какая разница? Объект же сдать надо… потом может и переделают по уму.

Потом, вроде и правда переделали.

Но я всегда вспоминаю этот разговор когда горит очередной торговый центр.

Сейчас вот Кемерово.

Страшная трагедия.

Очевидцы говорят, что сигнализация не сработала даже тогда, когда черный дым уже окутал полгорода. Может быть и потому, что монтировали её такие-же болваны как тот мой товарищ.

Наверное, нет таких людей кто бы остался к этой трагедии равнодушен.

Потому-что все либо имеют своих детей, либо сами чьи-то дети.

Да и каким бы мизантропом ты ни был, никакая плазма на стене не заменит тебе кинотеатр, где большинство детей и смотрели мультфильм.

Дети сгорели, в момент просмотра мультфильма! - слезы наворачиваются.

Потому что сигнализация не сработала. Потому что двери были заперты.

- А вообще, это как такое могло произойти? - позвонил я знакомой, которая работает в сети кинотеатров, расположенных примерно в таких же торговых центрах.

- Да ужас… - голос у нее такой, что становится понятно, что недавно она плакала. - То, что там произошло - это ад. У нас вообще запрещено закрывать любые двери, но там, на месте… Пожар то может произойти где угодно, но чтобы выходы были закрыты… Это надо с администратора спрашивать - может быть они там какую-то проблему так скрывали.

- Ну а с чем это могло быть связано? Контролер могла куда-то отойти, и закрыла дверь от безбилетников? - уточняю.

- Да нет. Это я тебе про пожарные выходы рассказывала. Про запасные. Закрыть основные входы - это нонсенс, это нереально. Невозможно! Там же куча народа, дети. Всем в какой-то момент хочется выйти в туалет, в конце концов! Просто по-человечески непонятно, зачем они её закрыли? Просто в голове не укладывается…

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