Засекреченная презентация Apple: ждем недорогой iPad и iPhone SE2

СЕГОДНЯ 13:20 2018-03-26T13:30:00+03:00

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Apple вообще любит перед презентацией новинок напустить туману. Но на этот раз…

Приглашение пришло почти перед самой презентацией. Серо-бело-черная картинка вместо обычной цветной. Еще более странный адрес: колледж Lane Tech College Prep в Чикаго, а не привычный зал в центре Сан-Франциско и даже не театр имени Стива Джобса в новом кампусе Apple в Купертино.

И что не менее удивительно: “Предупреждаем! Онлайн трансляции не будет!”

Что там может быть?

Что же такого покажут “яблочники”, если в кои то веки выбрались из родной комфортной Калифорнии в продуваемый ветрами Чикаго? Утечек на этот раз тоже почти нет. Лишь Bloomberg решился предположить, что в Чикаго покажут недорогой планшет на базе iPad Pro.А, может, новый стилус Apple Pencil 2 c магнитиком, чтобы крепиться к задней крышке? Или бюджетный смартфон iPhone SE2 (яблочные любители его уже давно ждут)? А может, дешевый MacBook с дисплеем Retina. Ведь объявлено, что мероприятие, в первую очередь, для учителей и студентов. А чего им не хватает? Правильно, недорогой техники.

“Отправимся в путешествие”

Но через пару месяцев, в июне, в Калифорнии на конгрессе разработчиков должна состояться классическая презентация Apple – на ней же тоже нужно что-то представить?

И вот тут разгадкой может быть лозунг чикагской премьеры, напечатанный на приглашении: Let’s Take a Field Trip – Давайте отправимся в путешествие!

В путешествие куда? В мир программ и приложений, которые помогут овладеть новыми знаниями!

Для отца-основателя Apple образование было приоритетом. Свои новые устройства он позиционировал, прежде всего, как технику для обучения. В 2012 году был выпущен инструмент для создания электронных учебников на платформе iPad. И ему посвятили отдельную часть презентации.

Можно вспомнить приложение Classroom, которое управляет яблочными устройствами на столах студентов. Многие пользуются iTunes U – кладезем, который позволяет в онлайне выполнять домашние задания, а учителям выкладывать уроки.

То есть можно предположить, что на этот раз будет показано не железо, а софт – некая оболочка, которая может стать через некоторое время универсальной платформой для обучения.

В последнее время система образования очень активно погружается в цифру. В России практически везде пользуются электронными дневниками. Министерство образования и науки создает Российскую электронную школу – чтобы даже в отдаленных районах страны можно было смотреть уроки ведущих учителей.

Яблоко – дерево познания?

Многие образовательные приложения работают на яблочной операционной системе. В сельской школе «На твоем берегу», что в Свердловской области, дети старательно конструируют мультики на iPad. Учительница проверяет выполнение заданий, наводя iPhone на листы с ответами, поднятыми ребятами над головой. А расписание можно скачать по QR-коду, вывешенному в коридоре на доске объявлений. Будни продвинутой глубинки…

В сельской школе «На твоем берегу» iPad интегрирован в учебный процесс.

Bloomberg намекает - Apple возвращается к корням и может показать оборудование для учебного класса.

Агентство приводит данные – по подсчетам компании Frost & Sullivan, в прошлом году мировой рынок образовательных технологий составил 17,7 млрд долларов. Темы покупок новых планшетов снижаются, скоро начнет стагнировать и рынок смартфонов. Зачем тратиться на новинку, когда технических возможностей аппарата двухлетней давности вполне хватает для выполнения всех нужных операций?

Но новая техника для образования будут нужна всегда – образовательные технологии развиваются невероятно быстро. И оставаться компанией только премиум сегмента, выпускающую только очень дорогую технику, Apple не резон.

Город Apple

И все же – почему Чикаго? Тут есть такой ответ: Apple, конечно же, не первый год активно продвигает свою технику и технологии для использования в системе образования. И вот государственные школы и колледжи Чикаго участвуют в программе с “яблочниками”. Может быть, им тоже будет что показать на обещанной презентации.

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