2018-03-26T21:35:05+03:00
Общество

Девочка Таня, которая прославилась в Ютюб после встречи с губернатором, попросила высадить на месте полигона «Ядрово» розы

Замминистра экологии Михаил Сылка провел для школьницы и ее мамы экскурсию по свалке, которую начали рекультивировать
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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Девочка Таня в розовой куртке невольно стала «звездой Ютюба» несколько дней назадДевочка Таня в розовой куртке невольно стала «звездой Ютюба» несколько дней назадФото: кадр с видео
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Девочка Таня в розовой куртке невольно стала «звездой Ютюба» несколько дней назад. Школьница попала в объективы одной из камер на прошлой неделе, когда губернатор Московской области Андрей Воробьёв приехал в Волоколамск на встречу с местными жителями. У районной больницы собрался народный сход. Накануне сюда госпитализировали нескольких детей, которые пожаловались на резкое ухудшение здоровья. Волоколамцы считали, что это связано с неприятным запахом, который доносится с мусорного полигона «Ядрово». Губернатор общался с людьми и в какой-то момент из-за спин взрослых выскочила маленькая школьница в розовом. Она сделала руками странный жест - проведя пальчиком по горлу.

После этого схода, напомним, губернатор назначил своего спецпредставителя в Волоколамске, поменял главу района, встретился с активистами иннициативных групп жителей города и поручил выполнить список из 19 условий, о которых просили горожане. Сейчас ситуация на «Ядрово» полностью под контролем подмосковных властей. Жителей постоянно информируют о состоянии воздуха и ходе работ по рекультивации свалки.

А в минувшую субботу, 24 марта, экскурсию по полигону провели и для той самой Тани с мамой.

- На въезде на территорию полигона «Ядрово» волоколамцы иногда стоят в одиночных пикетах, - рассказывает Уполномоченный по правам человека Московской области Марина Юденич. – К ним регулярно выходят представители регионального министерства экологии и общественного штаба, разъясняют обстановку. В субботу к людям вышел замминистра экологии Подмосковья Михаил Сылка. Среди собравшихся он увидел ту самую девочку с мамой и предложил показать им, что сейчас происходит на полигоне и как он будет меняться.

Замминистра посадил школьницу и ее маму в автомобиль и провез по территории свалки. Видео этой поездки появилось в Интернете. Девочка, кстати, объяснила свой жест: она просила губернатора, чтобы он закрыл полигон. Михаил Сылка рассказал девочке, что в Подмосковье будут строить мусороперерабатывающие заводы, но успешность их работы будет зависеть от всех без исключения жителей области – они должны научиться собирать мусор раздельно (пластик, стекло, бумагу и проч. распределяя по разным контейнерам), как принято во всех цивилизованных странах мира.

- После рекультивации на месте этого полигона мы посадим траву, - сказал замминистра.

- А посадите сюда розы, чтобы розы здесь росли! – попросила Таня.

- Ты с губернатором их посадишь, - улыбнулся Михаил Сылка.

- А Андрей Юрьевич знает про меня?

- Знает. Я ему расскажу, что ты розы здесь хочешь высадить. Свалка здесь существует 40 лет, а губернатор хочет ее закрыть.

Михаил Сылка предложил девочке и ее маме проводить такие персональные экскурсии каждую неделю.

- Таня - очень хорошая, пытливая, любопытная девочка, - говорит Омбудсмен области Марина Юденич. – И очень не хотелось бы, чтобы сейчас этого ребенка кто-то пытался использовать в политических целях. Кроме того, хочу обратиться к журналистам, блогерам и телеграмерам - друзья, ни в коем случае нельзя допустить, чтобы девочки или ее семью травили в соцсетях. Ситуация на полигоне «Ядрово» сейчас открыта и прозрачна. Работа идет.

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