2018-03-27T16:52:27+03:00
В мире

Хватит называть их партнерами

Даже в час всенародной скорби по жертвам трагедии в Кемерово Запад выказал нам свою лютую враждебность
Андрей БАРАНОВзаместитель редактора отдела политики
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И пусть никого не введут в заблуждение напускные соболезнования, выраженные некоторыми западными лидерами. Ибо буквально через запятую эти лидеры с металлом в голосе объявляли о высылке дипломатовИ пусть никого не введут в заблуждение напускные соболезнования, выраженные некоторыми западными лидерами. Ибо буквально через запятую эти лидеры с металлом в голосе объявляли о высылке дипломатовФото: REUTERS
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Есть избитая фраза: «политика - дело грязное». Она подразумевает, что такие понятия как совесть, порядочность, а уж тем более сострадание изначально в этом деле выносятся за скобки. Вашингтон и Лондон, вынудившие своих европейских союзников построиться свиньей в атаке на Россию, еще раз показали: им плевать на горе, пронзившее нашу страну, на шок, охвативший россиян после известия о гибели в огне десятков людей, большинство из которых малые дети...

И пусть никого не введут в заблуждение напускные соболезнования, выраженные некоторыми западными лидерами. Ибо буквально через запятую эти лидеры с металлом в голосе объявляли о высылке дипломатов, обещали обрушить на наши головы еще более серьезные санкции, требуя от России изменить ее внешнюю политику. Особенно мерзко, что в качестве повода использовали «дело Скрипаля» - британскую провокацию, которую даже топорной работой язык не повернется назвать. Это - каменно-топорная работа.

Интересно, что было бы, если бы Москва на следующий день после массового расстрела школьников в американской гимназии «Колумбайн» или, скажем, 12 сентября 2001 года (когда в Нью-Йорке дымились развалины башен Всемирного торгового центра) выкатила бы Соединенным Штатам претензии? Ну, скажем, по поводу шпионажа. И без объяснений выслала бы американских дипломатов, закрыла их генконсульство? Представляю, какой вой негодования поднялся бы в Америке! Но мы так никогда не делали, даже если были стопроцентно веские основания. А им, получается, все дозволено.

Так, может, хватит играть в благородство с теми, кто этого не заслуживает? Приглашать здесь на елку детей их дипломатов, в то время, как наших сотрудников там объявляют «персоной нон-грата»? Бесконечно выражать озабоченность и взывать к трезвомыслию «партнеров»?

Ведь на самом деле давным-давно понятно, что никакие они нам не партнеры, а явные недруги. Не из-за того, что мы хотим такими их видеть, а потому что это они, Запад, во все века смотрели на Россию, как на опасного врага, исторического конкурента, которого необходимо ослабить и изжить.

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В понедельник Вашингтон объявил о массовой высылке из страны российских дипломатов, переплюнув по количеству даже Лондон, - целых 60 человек.

- Президент Дональд Трамп распорядился выслать десятки офицеров российской разведки (именно так и сказано! - Ред.) из США и закрыть российское генконсульство в Сиэтле в виду его близости к одной из наших баз подводных лодок. Мы высылаем 48 сотрудников дипломатической миссии и еще 12 сотрудников миссии ООН. Всего 60 дипломатов, - объявили в Белом доме. - США предпринимают эти действия вместе с союзниками по НАТО и партнерами по всему миру в ответ на использование Россией боевого химического оружия в Великобритании – последний случай в ее череде дестабилизирующих действий в мире (подробности)

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