2018-03-27T17:17:17+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

Сгоревший ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове не был застрахован

Компенсации родственникам погибших в 3 млн рублей должен выплачивать собственник здания
Алена МАРТЫНОВА
Поделиться:
По словам страховщика, стоимость полиса в случае «Зимней вишни» могла составлять около 30 миллионов рублей в годПо словам страховщика, стоимость полиса в случае «Зимней вишни» могла составлять около 30 миллионов рублей в годФото: Кирилл ЧАЩИН
Изменить размер текста:

Как выяснилось, сгоревший в воскресенье торговый центр «Зимняя вишня» в Кемерове не был застрахован. Об этом «Комсомольской правде» рассказал президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.

- Страховкой покрыто лишь старое здание, которое примыкает к ТЦ, - сообщил руководитель ВСС. - А новое четырехэтажное, которое полностью уничтожено огнем, осталось незастрахованным. Собственник объявил торги, даже выбрал победителя. Но в итоге переговоры ничем не закончились. Таким образом, ни имущество, ни ответственность владельца перед третьими лицами не страховались.

По словам страховщика, стоимость полиса в случае «Зимней вишни» могла составлять около 30 миллионов рублей в год. Притом, на хозяина эти расходы не легли бы — платить должны были арендаторы. Учитывая, что в ТЦ их было 27, каждый должен был ежегодно тратить около миллиона. Однако, предприниматели страховали товар, оборудование, но не помещения. И владелец этот момент пустил на самотек.

С точки зрения закона отсутствие страховки нарушением не является - в России сегодня это дело добровольное. Однако, это значительно усложняет выплату компенсаций пострадавшим и родственникам погибших.

- Если ответственность собственника застрахована, то возмещение расходов перекладывается на страховую компанию, - отметил Юргенс. - А в случае «Зимней вишни» люди должны обращаться в суд за возмещением вреда. Такие компенсации, как правило, существенно меньше. Однако, дополнительно в Градостроительном кодексе предусмотрено возмещение пострадавшим физическим лицам, которое обязан сразу выплатить собственник здания – от 1 миллиона рублей при причинении вреда средней тяжести и до 3 миллионов в случае смерти. Кроме того, арендаторы могут потребовать возмещения упущенной выгоды и косвенных финансовых убытков.

По предварительным оценкам, ущерб от пожара в Кемерово оценивается в 4 млрд рублей.

МЕЖДУ ТЕМ

Совладелец ТЦ «Зимняя вишня» пообещал выплатить 3 млн рублей семьям погибших

Томский бизнесмен Денис Штенгелов подтвердил, что является совладельцем торгового центра «Зимняя вишня». 25 марта в ТЦ произошел пожар, который унес жизни 64 человек. Штенгелов - владелец пищевого холдинга «КДВ групп», который производит снеки «Кириешки», «Три корочки», «Хрустящий картофель» и прочие закуски. В интервью ТАСС предприниматель рассказал, что собственником ТЦ является не его компания, а лично он (подробности)

ФОТОРЕПОРТАЖ: ПОСЛЕДСТВИЯ ПОЖАРА В ТЦ «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» В КЕМЕРОВЕ

ПАМЯТЬ

Погибшие во время пожара в Кемерово: Вспомним всех поименно

Еще больше материалов по теме: «Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Гендиректор ТЦ «Зимняя вишня» назвала ответственного за эвакуацию людей
Граждан Египта, не пришедших на выборы президента, будут штрафовать
Молдавия выслала трех российских дипломатов
Ученые нашли у человека новый орган
НАТО высылает семь российских дипломатов
Лавров заявил о необходимости сделать все, чтобы кемеровская трагедия не повторилась
На Украине неизвестные осквернили братскую могилу солдат Второй мировой войны
МИД РФ: Москва решительно осуждает инцидент в Косово
В Хельсинки финны несут цветы к посольству России в знак скорби по жертвам трагедии в Кемерове
США научит журналистов Украины противодействовать «враждебной риторике Кремля»
«Газпром» и «Нафтогаз» провели переговоры по расторжению газовых контрактов
Сербия не будет менять визовый режим с Россией, вступив в шенгенскую зону
Болгария отзывает из России своего посла для консультаций с правительством
Американка вышла замуж за фикус, чтобы спасти его от вырубки
Памятник Дэвиду Боуи в Великобритании осквернили через два дня после открытия
МЧС подтвердило прекращение поисков погибших на месте пожара в "Зимней вишне"
Американский министр заявил, что к 2028 году армия США будет готова к любой войне
В Испании задержана самая разыскиваемая преступница Европы
Ученые из Минобороны США показали на видео акустическую пушку
Канада дала российским дипломатам 10 дней, чтобы покинуть страну
Украинский гимнаст решил выступать за сборную России
Цукерберг не будет выступать перед комитетом британского парламента