Сгоревший ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове не был застрахован

СЕГОДНЯ 17:14 2018-03-27T17:17:17+03:00

По словам страховщика, стоимость полиса в случае «Зимней вишни» могла составлять около 30 миллионов рублей в год Фото: Кирилл ЧАЩИН

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Как выяснилось, сгоревший в воскресенье торговый центр «Зимняя вишня» в Кемерове не был застрахован. Об этом «Комсомольской правде» рассказал президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.

- Страховкой покрыто лишь старое здание, которое примыкает к ТЦ, - сообщил руководитель ВСС. - А новое четырехэтажное, которое полностью уничтожено огнем, осталось незастрахованным. Собственник объявил торги, даже выбрал победителя. Но в итоге переговоры ничем не закончились. Таким образом, ни имущество, ни ответственность владельца перед третьими лицами не страховались.

По словам страховщика, стоимость полиса в случае «Зимней вишни» могла составлять около 30 миллионов рублей в год. Притом, на хозяина эти расходы не легли бы — платить должны были арендаторы. Учитывая, что в ТЦ их было 27, каждый должен был ежегодно тратить около миллиона. Однако, предприниматели страховали товар, оборудование, но не помещения. И владелец этот момент пустил на самотек.

С точки зрения закона отсутствие страховки нарушением не является - в России сегодня это дело добровольное. Однако, это значительно усложняет выплату компенсаций пострадавшим и родственникам погибших.

- Если ответственность собственника застрахована, то возмещение расходов перекладывается на страховую компанию, - отметил Юргенс. - А в случае «Зимней вишни» люди должны обращаться в суд за возмещением вреда. Такие компенсации, как правило, существенно меньше. Однако, дополнительно в Градостроительном кодексе предусмотрено возмещение пострадавшим физическим лицам, которое обязан сразу выплатить собственник здания – от 1 миллиона рублей при причинении вреда средней тяжести и до 3 миллионов в случае смерти. Кроме того, арендаторы могут потребовать возмещения упущенной выгоды и косвенных финансовых убытков.

По предварительным оценкам, ущерб от пожара в Кемерово оценивается в 4 млрд рублей.

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ФОТОРЕПОРТАЖ: ПОСЛЕДСТВИЯ ПОЖАРА В ТЦ «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» В КЕМЕРОВЕ

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