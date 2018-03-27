Иосиф Кобзон: Когда я летал с Трампом по Америке и пел их гимн, не думал, что он, став президентом, будет высылать наших дипломатов

СЕГОДНЯ 17:48 2018-03-27T18:58:00+03:00

Великий певец и политик в эфире Радио «Комсомольская правда» впервые рассказал о своем знакомстве с хозяином Белого дома

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- Иосиф Давыдович, прошла информация, что Дональд Трамп принял решение выслать из США 60 российских дипломатов. Знаю, что у вас особое отношение к Соединенным Штатам...

- К сожалению.

- Вас же с некоторых пор не пускают в Америку.

- Да, не пускают по клеветническому навету Коржакова и Рушайло - первый в конце 1990-х возглавлял охрану Ельцины, второй был одним из руководителей МВД России, курировал структуры по борьбе с оргпреступностью (УБОПы).

Но я не только об этом хочу сказать, а и о том, о чем мало кто знает.

- Интересно!

- В 1989-м я был президентом концертно-зрелищной дирекции «Москва». Мы сформировали группу ведущих цирковых артистов – 120 человек, во главе с народным артистом СССР Вилем Головко. И отправились на длительные гастроли в Соединенные Штаты, где работали на самых крупных площадках Атлантик-Сити, Лос-Анджелеса, а потом в Канаде.

На нашу премьеру приехал - мы тогда сами его пригласили - один из популярных и богатых людей Америки Дональд Трамп. Был он очень мил, приветлив. Ему очень понравилось представление. На обратном пути мы летели с ним вместе из Атлантик-Сити в Нью-Йорк. Казалось бы, милый человек...

- А вы тогда с Трампом общались?

- Да, общались плотно. И в перерыве, в антракте, и по пути из Атлантик-Сити в Нью-Йорк. Кстати, я даже позволил тогда себе петь американский гимн на английском языке.

- Но сейчас его петь уже не надо!

- Но тогда-то я это сделал для спектакля, для дружественной нашей акции.

- С тех пор ваш старый знакомый сильно изменился...

- Что за метаморфозы произошли с этим человеком, Дональдом Трампом, почему? Трудно сказать... То, что он сегодня позволил себе выслать наших дипломатов, в нарушение всяких этических и правовых норм, говорит о том, что напряжение между нами и странами Запада усиливается.

- Какие у вас прогнозы? Чего дальше нас ожидает?

- К чему это приведет? Трудно предугадать. Я знаю только, что Запад хочет поставить на колени Россию… Вместе с нашим президентом. Но это им не удастся. Потому что наш президент никогда не станет унижаться перед кем бы то ни было, тем более - перед американским президентом, другими лидерами западных стран. И не позволит унижать Россию. Будем ждать продолжения событий....

- А каким может быть это продолжение?

- Не знаю ничего насчет зеркальных ответов, не знаю по поводу вообще ответов на эту недружественную акцию. Но хотелось бы надеяться, что наши дети будут спокойно ходить в школу, будут спокойно развиваться.

И даже трагедия в «Зимней вишне» в Кемерове, которая потрясла страну, потрясла народ, - она тоже не повлияет на внутреннюю и международную политику нашего государства. Будем надеяться на это...

Как всегда, будем надеяться на нашего президента, на его действия. Он тут же полетел на место трагедии - и это очень правильно.

Как и правильно то, что 18 марта мы сделали верный выбор, избрали действующего главу государства – активного и непреклонного в своих действиях и решениях.

- А вас-то в США по-прежнему не пускают... Извините, что я снова - об этом.

- Меня это мало волнует. Я порядка 20 с лишним раз был в Америке. Честно говоря, даже если бы теперь мне и разрешили посещение, я бы не поехал. Там ничего интересного, особенно сейчас, нет.

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