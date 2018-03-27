Российское представительство в НАТО сокращено на треть

СЕГОДНЯ 18:23 2018-03-27T18:36:53+03:00

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- Совет Североатлантического альянса сокращает состав сотрудников России на 10 человек, численность российских сотрудников составит 20 человек, - заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он пояснил, что семерым дипломатам отказано в аккредитации, еще трое будут в ближайшее время объявлены персонами нон грата. При этом, глава организации отметил, что высылка дипсотрудников не повлияет на политику альянса в отношении Москвы.

- Мы по-прежнему будем вести двойной подход - оборону и диалог, - сказал Столтенберг. Кроме того он напомнил, что аналогичные санкции применят 25 стран-членов НАТО.

- Никакого ущерба нашим с НАТО отношениям это не нанесет, потому что отношений практически нет, - рассказал «КП» политолог, декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков. - И этих отношений по сути не может быть - в альянсе нашу страну считают противником. Никаких консультаций не ведется, фактически отсутствуют какие-либо контакты. Оставшиеся 20 дипломатов - это даже больше, чем нужно. Они перебирают бумаги, составляют отчеты и не более того. А какие-то оперативные проблемы, например в Сирии, наши генштабы решают по отдельным каналам без всяких представителей. Так что это последнее, о чем нам вообще надо жалеть.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Такого еще не было: Запад сообща высылает больше сотни российских дипломатов

В понедельник Вашингтон объявил о массовой высылке из страны российских дипломатов, переплюнув по количеству даже Лондон, - целых 60 человек.

- Президент Дональд Трамп распорядился выслать десятки офицеров российской разведки (именно так и сказано! - Ред.) из США и закрыть российское генконсульство в Сиэтле в виду его близости к одной из наших баз подводных лодок. Мы высылаем 48 сотрудников дипломатической миссии и еще 12 сотрудников миссии ООН. Всего 60 дипломатов, - объявили в Белом доме. - США предпринимают эти действия вместе с союзниками по НАТО и партнерами по всему миру в ответ на использование Россией боевого химического оружия в Великобритании – последний случай в ее череде дестабилизирующих действий в мире (подробности)