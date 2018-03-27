Юнна Мориц: «Не уступай, ты будешь обречен, – как только бандам сделаешь уступки»

СЕГОДНЯ 18:43 2018-03-27T18:58:00+03:00

Голос у Юнны Мориц - ну, очень бодрый. А на часах - 7 утра Фото: Александр ГАМОВ

Великая поэтесса прислала нашему корреспонденту стихи, очень точно характеризующие ситуацию, в которой оказалась Россия

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-...О, это ты так быстро прочитал мое стихотворение? Да я же его только что вывесила. Вот еще даже спать не ложилась...

Голос у Юнны Мориц - ну, очень бодрый. А на часах - 7 утра.

Великая поэтесса, откликающаяся разящей публицистикой практически на все злобы дня и жгущая своим «поэтским» глаголом хлам и мусор нашей жизни, - не осталась в стороне и от грандиозного фарса в виде одновременной высылки из разных стран работников дипломатических служб России... От этого демарша, связанного с «европейской солидарностью» по поводу «покушения на жизнь» бывшего агента спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери.

Хотя стихи поэта, по существу, и не требуют дополнительных комментариев, я все-таки решил задать Юнне Мориц несколько вопросов.

- Юнна Петровна, нас что же, тоже пытаются этим ядом «отравить», что ли? Я - о демарше Запада в связи с «делом Скрипалей»...

- Нет, Саша, тут все очень просто. Джонсон (министр иностранных дел Великобритании – А.Г.) требует от России «изменить поведение». Вот, мол, мы будем с Россией дружить, если она изменит поведение правительства, министерств и властей.

Это же открытый призыв к государственному перевороту! Подстрекательство. Ведь мы же в ответ не требуем от них: а почему бы вам не изменить свое поведение?

- То есть, они хотят, чтобы мы стали уступчивыми, чтобы лапки подняли?

- Они хотят, чтобы Россия капитулировала. И - стала колонией. Но Россия никогда в своей истории колонией ничьей не была. Все страны Запада были когда-то чьей-то колонией. А Россия не была.

- И не будет.

- Потому что у нас - совершенно другое состояние внутреннего духовного климата, территории, истории.

А возьмите США - государство с пробиркой фальшивки, государство, напавшее на Ирак и ограбившее музеи Вавилона... И это - страна, заслуживающая доверия?

А Россия, которая никогда ничего подобного не делала, - страна «нон-грата»? Что в точности - дословно - переводится как «не заслуживающая доверия».

Как только у нас были выиграны выборы, как только «они» проиграли возможность переворота в связи с выборами президента, - «они» немедленно переворачивают шахматную доску, объявляют себя «победителем», а Россию – «отравителем Скрипалей».

- У нас есть противоядие против этой ядовитой политики Запада?

- Да, конечно. Мы будем работать. И мы будем стоять столбом света!

А теперь - стихотворение, которое и стало поводом для этого интервью...

Яд уступок

Не уступай, ты будешь обречён,

Как только бандам сделаешь уступки,

Они тебя объявят палачом,

Воткнув под винт кровавой мясорубки.

Твою страну задушат, как птенца,

Уступки, продиктованные сворой.

Таков урок в Училище Творца,

Где яд уступок – для расправы скорой.

Училище Творца – оно везде,

В любой среде оно диктует опыт,

Оно – в полёте, в беге и в езде,

И в данный миг оттуда крик и шепот:

Не уступай, ты будешь обречён,

Палач в ответ на все твои уступки,

Смеясь, тебя объявит палачом,

Воткнув под винт кровавой мясорубки.

Уступки – чистой прелести среда,

Любви и дружбы нету без которой!..

Но ни за что, нигде и никогда –

Уступки, продиктованные сворой!

Юнна Мориц.

Официальный сайт Юнны Мориц

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