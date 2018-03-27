Мария Максакова: «Я удивляюсь, почему в Москве не расследуют злодейства Тюрина»

СЕГОДНЯ 10:43 2018-03-27T11:41:28+03:00

23 марта исполнился год со дня убийства в Киеве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Его вдова оперная певица Мария Максакова по-прежнему живет в Киеве. Вместе с их двухлетним сыном Иваном

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О том, что расследования громкого убийства Дениса Вороненкова завершено, сообщил еще полгода назад заместитель прокурора Киева Павел Кононенко. По версии украинских правоохранителей, Дениса Вороненкова застрелили по заказу российского криминального авторитета Владимира Тюрина, бывшего гражданского мужа Максаковой. Кроме него в организации убийства участвовали еще пять человек. Какие мотивы были у Тюрина устранить Вороненкова, с которым он был едва знаком?

По версии украинских следователей, криминальный авторитет хотел таким образом выслужиться перед своими «кураторами» из российских спецслужб.

Но главный мотив — личная месть и любимая женщина - одна на двоих. Говорят, что Тюрин так и не смог смириться с тем, что Максакова вышла замуж за Вороненкова. Что с новым мужем была счастлива. Была конфликтная ситуация из-за общих детей. После отъезда Марии на Украину ее старшие дети от Тюрина остались в Москве с отцом. В семейный конфликт вмешался Вороненков.

Сотрудники правоохранительных органов на месте убийства бывшего депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова, март 2017 года. ФОТО Оскар ЯНСОНС

Мы спросили Марию, что она думает о выводах, которые сделали украинские следователи.

- С их выводами я полностью согласна, - сказала Максакова. - Я тоже считаю: Тюрин – заказчик этого преступления. Мне непонятно, почему в Москве его злодейства не расследуют. Получается, что зло пока торжествует. Он пишет мне смс с угрозами.

- Вам удалось за этот год наладить отношения с матерью, со старшими детьми?

- К сожалению, моя мама общается с Тюриным. Для меня это табу. Дети живут с отцом. Он обманным путем вначале забрал к себе Люсю, а потом – Илюшу, который до этого учился в Суворовском училище. Илье скоро будет 14 лет. Он получит паспорт и сможет приехать ко мне.

- Вы полагаете, Тюрин мог вас ревновать к Денису?

- Не думаю, я это знаю. Рядом с Денисом он испытывал комплекс неполноценности. Денис был красавцем, у которого все в жизни сложилось блестяще. Золотая медаль Суворовского училища. Полковник юстиции, успешный во всех смыслах человек, спортсмен, чемпион по прыжкам на лыжах с трамплина. Не мужчина – мечта. Тюрин не мог вынести такого конкурента.

- Я читала в интервью, что Тюрин помогал вам с Денисом, когда вы перебрались из Москвы в Киев. Обеспечивал вас финансами.

- Это чушь! Он даже мне не помогал воспитывать наших общих детей. Я всегда зарабатывала сама. Про Дениса даже не говорю, он был успешным и обеспеченным человеком.

- На Украине вам удается работать?

- Конечно. Только что в Харькове прошла грандиозная премьера оперы Верди «Отелло». Я пою партию Дездемоны, одну из сложнейших в мировом репертуаре. В Киеве скоро буду петь в опере «Запорожец за Дунаем». Работы хватает. Я благодарна своим российским коллегам, которые в этой непростой ситуации меня открыто поддерживают – это Дмитрий Алексанрович Бертман, артисты Геликон-оперы. Эти люди способны на глубокие настоящие отношения. И надеюсь, что в будущем мы снова сможем работать.

И еще я хочу сказать: душа разрывается о боли из-за трагедии в Кемерово. В Киеве второй день люди оплакивают погибших в пожаре. Слава Богу, что сочувствие и сострадание к чужой беде в нас еще остались.

КСТАТИ

Мария Максакова: «О роли Тюрина в убийстве Дениса я знала давно»

После заявления генпрокурора Украины Юрия Луценко о том, что организатор и исполнитель убийства Дениса Вороненкова установлен (по мнению следователей, это Владимир Тюрин, бывший гражданский муж Максаковой), Мария поблагодарила «за работу и поддержку» украинских силовиков через соцсети. «Жизнь стоит того, чтобы бороться за правду и против зла, потому что в противном случае мы будем позволять преступлениям быть преступлениями», - написала она на своей страничке в ФБ. Патетично и пафосно. Но для понимания этой темной истории одной патетики мало (подробности)