Необычное холодное оружие: от боевого веера до метательного кольца «чакра»

СЕГОДНЯ 01:00 2018-03-27T12:37:44+03:00

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Какое необычное холодное оружие они только не придумывали: железные перчатки-щиты, боевые веера, различные клинки и другие приспособления. Рассмотрим самые необычные из них.

Тэссен – боевой железный веер

Красивые и расписные веера когда-то были не только излюбленными дамскими аксессуарами, но и грозным оружием самураев. По преданию, японский мастер изучил крылья летучей мыши и по их подобию создал предмет, который можно было легко складывать и прятать в рукаве или сапоге. Боевые веера тэссены весили около 500 граммов и состояли из 8-10 металлических пластин, перетянутых несколькими слоями плотной бумаги. По внешнему виду они практически ничем не отличались от дамских и были украшены различными рисунками и надписями. Самураи учились использовать этот вид оружия как в сложенном, так и в разобранном виде. В первом случае веер служил дубинкой, а во втором – защитой от боевых предметов противника. Тэссен не был способен остановить стрелу, но искусные самураи умели перенаправлять ее, а также поражать противника, нанося удары острыми и тонкими краями вееров.

Индийцы с чакрой. Фото: Википедия

Индийская чакра

Метательное оружие было очень широко распространено в Индии. Ведь при его использовании убийца не вступал в непосредственный контакт со своей жертвой, а значит не получал негативного воздействия на карму. Чакра представляла собой медное или стальное кольцо диаметром 12-30 сантиметров и весом 100-300 граммов и могла смертельно поражать противника с расстояния 50 метров. Метание таких колец требовало немало умений, поэтому их использовали преимущественно выходцы из аристократических семей. Именно поэтому уже в XIX веке искусство использования чакр было утрачено. Чтобы напомнить зрителю о мировой истории и забытом древнем оружии, телеканал HISTORY снял документальный сериал «Между молотом и наковальней», 4 сезон которого вышел в марте. В новых сериях мастера-оружейники соревнуются друг с другом за звание лучшего специалиста в кузнечном деле, воссоздавая старинные клинки и самурайские мечи. Следить за работой кузнецов и испытаниями готовых изделий можно с 22 марта, по четвергам в 22:00.

Катар. Фото: Википедия

Катар

Этот небольшой кинжал тычкового типа широко использовался в ближнем бою в древней Индии. Необычная рукоятка в виде буквы «Н» выгодно отличала его от других клинков. Воины брались за поперечную перекладину и крепко сжимали ее в кулаке, что не позволяло потерять оружие в бою. А две металлические пластины по бокам защищали руку от ударов противника. Лезвие кинжала могло быть разных размеров и форм: встречались даже экземпляры с тройным клинком для большего поражения. Оружие наносило преимущественно колющие раны, которые приводили к большой кровопотере и изнуряли врага. Катар имел также символическое и религиозное значение: индийцы даже называли его «язык бога смерти». Отделка этого оружия всегда демонстрировала статус владельца. Например, богатые воины изготавливали катары с золотыми и серебряными насечками, а также украшали их чеканкой.

Кусаригама. Фото: Википедия

Кусаригама

Прототипом кусаригамы стал обычный сельскохозяйственный серп. Японские ниндзя решили увеличить его поражающую силу и добавили к нему длинную цепь с ударным грузом на конце. Чтобы запугать врага, вместо груза японцы могли привязывать ядовитую змею или взрывчатые составы. Ниндзя долго учились использовать кусаригамы, ведь иначе можно было поранить и себя самого. Воины размахивали перед собой тяжелой цепью, чтобы не подпустить противника и поразить его грузом. В других случаях они бросали серп, а затем притягивали его обратно благодаря длинной цепи. Из-за того, что оружие было многофункциональным и позволяло хитрить, многие считали его использование в бою нечестным.

Рондаш. Фото: Википедия.

Рондаш траншейный

Многофункциональный фонарный щит или рондаш траншейный был изобретен в эпоху позднего средневековья и использовался воинами Испании и Италии. Он позволял не только защищаться, но и наносить удары. Оружие представляло собой железную рукавицу, к которой крепился круглый защитный диск. В его конструкции были сделаны небольшие прорези под углом: это позволяло перехватить меч противника, но не получить повреждений. Кроме того, из щита выступали различные острые копья и клинки для атаки. Испанцы любили совершать набеги по ночам, поэтому рондаш траншейный был оснащен еще и фонарем, отчего и получил название фонарного щита.

А вы какое необычное холодное оружие знаете?