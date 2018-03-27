2018-03-27T12:37:44+03:00
История современности

Необычное холодное оружие: от боевого веера до метательного кольца «чакра»

С древнейших времен разные народы вели гонку вооружений. До появления огнестрельного оружия противники располагали металлом и деревом. И лишь фантазия кузнецов позволяла получить превосходство над противником
Галина СЕРОВА
Поделиться:
Боевой веер. Фото: ВикипедияБоевой веер. Фото: Википедия
Изменить размер текста:

Какое необычное холодное оружие они только не придумывали: железные перчатки-щиты, боевые веера, различные клинки и другие приспособления. Рассмотрим самые необычные из них.

Тэссен – боевой железный веер

Красивые и расписные веера когда-то были не только излюбленными дамскими аксессуарами, но и грозным оружием самураев. По преданию, японский мастер изучил крылья летучей мыши и по их подобию создал предмет, который можно было легко складывать и прятать в рукаве или сапоге. Боевые веера тэссены весили около 500 граммов и состояли из 8-10 металлических пластин, перетянутых несколькими слоями плотной бумаги. По внешнему виду они практически ничем не отличались от дамских и были украшены различными рисунками и надписями. Самураи учились использовать этот вид оружия как в сложенном, так и в разобранном виде. В первом случае веер служил дубинкой, а во втором – защитой от боевых предметов противника. Тэссен не был способен остановить стрелу, но искусные самураи умели перенаправлять ее, а также поражать противника, нанося удары острыми и тонкими краями вееров.

Индийцы с чакрой. Фото: Википедия

Индийцы с чакрой. Фото: Википедия

Индийская чакра

Метательное оружие было очень широко распространено в Индии. Ведь при его использовании убийца не вступал в непосредственный контакт со своей жертвой, а значит не получал негативного воздействия на карму. Чакра представляла собой медное или стальное кольцо диаметром 12-30 сантиметров и весом 100-300 граммов и могла смертельно поражать противника с расстояния 50 метров. Метание таких колец требовало немало умений, поэтому их использовали преимущественно выходцы из аристократических семей. Именно поэтому уже в XIX веке искусство использования чакр было утрачено. Чтобы напомнить зрителю о мировой истории и забытом древнем оружии, телеканал HISTORY снял документальный сериал «Между молотом и наковальней», 4 сезон которого вышел в марте. В новых сериях мастера-оружейники соревнуются друг с другом за звание лучшего специалиста в кузнечном деле, воссоздавая старинные клинки и самурайские мечи. Следить за работой кузнецов и испытаниями готовых изделий можно с 22 марта, по четвергам в 22:00.

Катар. Фото: Википедия

Катар. Фото: Википедия

Катар

Этот небольшой кинжал тычкового типа широко использовался в ближнем бою в древней Индии. Необычная рукоятка в виде буквы «Н» выгодно отличала его от других клинков. Воины брались за поперечную перекладину и крепко сжимали ее в кулаке, что не позволяло потерять оружие в бою. А две металлические пластины по бокам защищали руку от ударов противника. Лезвие кинжала могло быть разных размеров и форм: встречались даже экземпляры с тройным клинком для большего поражения. Оружие наносило преимущественно колющие раны, которые приводили к большой кровопотере и изнуряли врага. Катар имел также символическое и религиозное значение: индийцы даже называли его «язык бога смерти». Отделка этого оружия всегда демонстрировала статус владельца. Например, богатые воины изготавливали катары с золотыми и серебряными насечками, а также украшали их чеканкой.

Кусаригама. Фото: Википедия

Кусаригама. Фото: Википедия

Кусаригама

Прототипом кусаригамы стал обычный сельскохозяйственный серп. Японские ниндзя решили увеличить его поражающую силу и добавили к нему длинную цепь с ударным грузом на конце. Чтобы запугать врага, вместо груза японцы могли привязывать ядовитую змею или взрывчатые составы. Ниндзя долго учились использовать кусаригамы, ведь иначе можно было поранить и себя самого. Воины размахивали перед собой тяжелой цепью, чтобы не подпустить противника и поразить его грузом. В других случаях они бросали серп, а затем притягивали его обратно благодаря длинной цепи. Из-за того, что оружие было многофункциональным и позволяло хитрить, многие считали его использование в бою нечестным.

Рондаш. Фото: Википедия.

Рондаш. Фото: Википедия.

Рондаш траншейный

Многофункциональный фонарный щит или рондаш траншейный был изобретен в эпоху позднего средневековья и использовался воинами Испании и Италии. Он позволял не только защищаться, но и наносить удары. Оружие представляло собой железную рукавицу, к которой крепился круглый защитный диск. В его конструкции были сделаны небольшие прорези под углом: это позволяло перехватить меч противника, но не получить повреждений. Кроме того, из щита выступали различные острые копья и клинки для атаки. Испанцы любили совершать набеги по ночам, поэтому рондаш траншейный был оснащен еще и фонарем, отчего и получил название фонарного щита.

А вы какое необычное холодное оружие знаете?

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Хребет Гитлеру сломала Красная Армия или американская тушенка: что нужно знать о военной помощи США Советскому Союзу
В самый критический момент, в битве под Москвой и под Сталинградом, этой помощи фактически не было, а после войны американцы выставили Союзу счет. О том, какую роль на самом деле в разгроме гитлеровской Германии сыграл ленд-лиз, мы поговорили с историком
Новости 24
Путин о возможной отставке Амана Тулеева: Для принятия решений необходимо определить, кто и в чем виноват
Правила противопожарного режима ужесточат после трагедии в Кемерове
Посол США оправдался за решение выслать российских дипломатов, несмотря на пожар в Кемерове
Естественным монополиям назначат долгосрочные тарифы
У сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове не было разрешения на эксплуатацию от МЧС
Названы самые дешевые города Европы для весеннего отдыха
На продукты здорового питания нанесут отличительные знаки
МВД готово упростить процесс получения российского гражданства
Белорусы несут цветы и зажигают лампады у посольства России в память о погибших в ТЦ в Кемерове
Лавров выступил на международной конференции по Афганистану в Ташкенте
Бастрыкин: персонал ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове бросил детей в пожаре
Австралия отказалась бойкотировать ЧМ по футболу в России
Руководство «Черноморнефтегаза» уволилось по собственному желанию
Глава СК РФ: версия о коротком замыкании в кемеровском ТЦ остается наиболее вероятной