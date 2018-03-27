2018-03-27T13:52:49+03:00
Общество

Напутствие Александра Великого

Юные хоккеисты из 8 стран готовятся к участию в Международном турнире на Кубок «ЕвроХима»
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Александр Овечкин пожелал юным американским хоккеистам успехов на российском льду. Фото: Николай ОГОРОДНИКОВАлександр Овечкин пожелал юным американским хоккеистам успехов на российском льду. Фото: Николай ОГОРОДНИКОВ
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С 26 по 29 мая в городе Новомосковск Тульской области состоится очередной Международный детский хоккейный турнир на Кубок Минерально-химической компании «ЕвроХим». В этом году за кубок поборются юные хоккеисты 10-12 лет из восьми стран: России, Финляндии, Эстонии, Германии, Швейцарии, Бельгии, Литвы, а также новички турнира — команда из американского города Олбани (штат Нью-Йорк).

Фото: Николай ОГОРОДНИКОВ

Фото: Николай ОГОРОДНИКОВ

Сейчас все участники турнира ведут активную подготовку к соревнованиям, которые уже получили неофициальное наименование «детский чемпионат мира по хоккею». С дебютантами турнира – командой из Олбани встретился легендарный российский хоккеист, 3-кратный чемпион мира Александр Овечкин, выступающий за команду «Вашингтон Кэпиталз». Звезда мирового хоккея и юные американские хоккеисты пожелали друг другу успешно выступить в розыгрыше Кубка Стэнли и Кубка «ЕвроХима».

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