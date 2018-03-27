Планшет для учителей и студентов от Apple

27 Март 20:41 2018-03-27T22:46:34+03:00

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Итак, яблочники сделали специальный планшет для системы образования, планшет для учителей и студентов. Новые модели традиционно дорогие – флагманы с самыми последними процессорами и новейшими технологиями стоят немало.

И учителям, школьниками, студентам далеко не везде по карману (думаете, в США учителя – богатый класс?) Поэтому была создана оптимальная конфигурация - с ходовым размером - 9,7 дюйма (размер листа А4), дисплеем Retina, процессором A10 Fusion и датчиками, поддерживающими технологию дополненной реальности. Для идентификации используется touch ID. Плюс работающий в комплекте Apple Pencil (с датчиками, измеряющими давление и угол наклона, позволяющими писать заметки и рисовать.

Яблочники собрали недорогой iPad, на котором оптимально запускаются обучающие программыФото: Александр МИЛКУС

Получилась такая «народно-образовательная версия». Ресурсов у планшета достаточно, чтобы запускать приложения, монтировать видео и смотреть обучающие программы, использующие дополненную реальность. Но при это не будет особой трагедии, если на перемене ученик случайно уронить устройство со стола (хотя, конечно, обидно будет, да…)

Даже для более-менее состоятельных американцев снабжать классы новыми iPad Pro (которые стоят вдвое дороже новых планшетов «для образования»). А все больше технологий приходят в классы на планшетах. Да что говорить – я недавно в Старомышменской сельской школе в часе езды от Екатеринбурга видел, как школьники монтировали мультики и отвечали на математические задания с помощью яблочных планшетов. Конечно, это были не последние модели. Но по цене они были оптимальны для ребят из средней школы.

Настоящий планшет для учителей и студентовФото: Александр МИЛКУС

Поэтому про презентацию в чикагском колледже Lane Tech нужно говорить не с точки зрения новых технологических рубежей, а точки зрения возможностей системы образования использовать в процессе обучения новую технику.

И тут недорогой, оптимальный планшет – это то, что, наверное, надо. Правда, это, наверное, для США 299 долларов – недорого. Для Старомышменска кусается. Но как-то ведь техника проникает в школы…

Я много уже писал и сейчас снова подчеркну – нельзя продукцию Apple рассматривать только с точки зрения железа, собранного в алюминиевом корпусе. Яблочники развивают приложения, экосистему не менее настойчиво, чем комплектующие. Как сказал на презентации глава компании Тим Кук, из 1 миллиона приложений в AppStore 200 тысяч (пятая часть!) – про и для образования.

Яблочники развивают приложения, экосистему не менее настойчиво, чем комплектующиеФото: Александр МИЛКУС

Поэтому важно, что одновременно с «недорогим планшетом» показали объявили о выпуске нового мощного приложения «Задания». С его помощью которого преподаватели могут следить за успехами учащихся. Причем, интегрировать в него другие обучающие приложения.

Планшеты можно объединять в локальную сеть и использовать на уроках и для выполнения домашних заданий.

В программе «Креативность для каждого» собраны бесплатные ресурсы для обучения и пособия для творчества. Рисуй, сочиняй музыку, фотографируй, монтируй видео… Здесь собраны варианты уроков, элементы для того, чтобы наглядно показать то или иное явление. Учиться, используя планшеты весело и современно.

В общем, выпустив массовый (назовем его так – наверное это правильнее) iPad яблочники попытаются подсадить на него учителей и школьников, используя действительно современные и классные приложения для обучения, которых уже очень много. И наверное у них это получится.

Итак, яблочники сделали специальный планшет для системы образования, планшет для учителей и студентовФото: Александр МИЛКУС

А примеров эффективного использования планшетов для обучения много. Я упоминал о сельской школе в Старомышменске. В Бауманском лицее Йошар-Олы давно уже обучающие материалы адаптированы под планшеты и учителя ведут уроки с помощью этой техники. Про столичные школы я уже не говорю.

iPad с памятью 32 Гб и поддержкой Wi-Fi для учебных заведений в России будет продаваться за 24 990 руб. А с за 34 990 руб. можно будет купить модель с памятью 32 ГБ, поддержкой Wi-Fi и сим-картой. Плюс бонусом идет 200 Гб в облачном хранилище iCloud.

Доступно все будет в России уже в апреле.

Apple Pencil продаются по цене от 6 990 руб.

Кстати, напомним, наш корреспондент вел прямую онлайн-трансляцию с «секретной» презентации Apple, которая проходит 27 марта 2018 года в колледже Lane Tech College Prep в Чикаго. Стоит отметить, что приглашения на презентацию разослали ограниченному кругу журналистов.

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