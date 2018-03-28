СЕГОДНЯ 16:02 2018-03-28T16:26:27+03:00

Точку в этом вопросе - почему все-таки были закрыты двери в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове - должен поставить следственный комитет Фото: REUTERS

В этой ужасной трагедии людей до сих пор волнует вопрос, почему были закрыты двери кинотеатров в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове? [видео]

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Это выяснилось в первые часы - в момент пожара дети и их родители оказались в огненной ловушке. Двери кинотеатров в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове были попросту закрыты! Почему выходы были заблокированы? Кто закрыл двери? «Комсомолка» разбирается в случившемся.

В кинотеатре «Зимней вишни» было три кинозала. В день трагедии в первом, самом большом, шел «Тихоокеанский рубеж».

- Зрителей в нем было 90 человек, - рассказывает «КП» Денис Соловьев, директор ООО "Николас групп". Эта компания занималась разработкой и ведением сайта для кинотеатра. - 160 мест были свободными.

- Народу в зале не может быть больше, чем проданных билетов, бесплатно к нам ходят только дети до 5 лет, - поясняет он. - Всего у нас было продано 146 билетов, это посетители трех залов.

Во втором показывали мультик «Шерлок Гномс» (9 билетов). А в третьем - «Кролик Питер». Пока нет точной информации, в каких именно кинозалах были заблокированы выходы. Но, судя по показаниям очевидцев, двери были закрыты именно в третьем кинозале, где показывали «Кролик Питер». Здесь находилось 47 человек (90 мест были свободными). Из первого и второго людям удалось спастись - значит там, выходы все же были открыты.

Итак, почему двери были закрыты? Кто это мог сделать?

1. Учительница попросила закрыть двери, а сама пошла по магазинам.

Сразу после трагедии во всем стали обвинять учительницу Оксану Евсееву, классную руководительницу 5А из поселка Трещевский. Преподаватель повезла учеников на мультфильм в Кемерово. Так вот, про Евсееву и стали говорить, что именно она попросила запереть детей в зале, чтобы не следить за нами, а спокойно вместе с родителями походить по магазинам торгового центра.

Коллеги классного руководителя это опровергают. Как рассказал «КП» глава Осиногривского сельского поселения Владимир Евдокимов, родители и учительница действительно не пошли на мультик - он совсем для маленьких. Но никто из них не просил запирать детей. Так это или нет - выяснит следствие. Но если это сделала не классная руководительница, то, кто тогда?

В кинотеатре «Зимней вишни» было три кинозалаФото: Дмитрий ПОЛУХИН

2. Это могли сделать контролерши.

Как рассказывают очевидцы, билетерш было две, а залов, как мы уже рассказали, три. И работники кинотеатра просто закрыли детей на замок, чтобы безбилетники не прошли в зал. По словам родителей, они делали это постоянно. Сотрудников не хватало, вот билетерши и боролись с «зайцами» таким способом. Хотя после того, как контролер запустит зрителей и проверит все билеты, он должен оставаться у входа. Залы все рядышком - как на ладони видно, кто заходит в зал, а кто выходит. Зачем двери-то закрывать? Следствие активно проверяет версию с билетершами.

3. Двери просто заклинило.

Торговый центр «Зимняя вишня» - это бывшая кондитерская фабрика. В 2013 году администрация Кемерова дала разрешение на преобразование этой фабрики в ТЦ. Владельцы очень быстро тогда построили еще два верхних этажа и открылись. Видимо, с большими нарушениями, в том числе и строительными.

Про то, что было много недочетов, подтвердила корреспонденту «КП» Надежде Ильченко, и бывший сотрудник кинотеатра, попросившая не называть свое имя. Она рассказала, что у входных дверей отпиралась только одна створка, вторая была закрыта. И двери к тому же постоянно клинило!

В этой ужасной трагедии людей до сих пор волнует вопрос, почему были закрыты двери кинотеатров в ТЦ «Зимняя вишня»Фото: Кирилл ЧАЩИН

- Однажды заклинило дверь второго зала так, что зрители не могли выйти, - рассказывает она. - Директор тогда позвала слесарей, сантехников, и они втроем ее открывали. Да и в третьем замок заедало. Второй-третий были проблематичными залами с этой точки зрения.

А еще в залах никогда не работали запасные выходы. Да, были эвакуационные, по одному на каждый. Но они всегда были заперты. К тому же с обратной стороны стояли игровые автоматы. А дверь открывается наружу. То есть не выйти никак. И директор комплекса все знала.

В самом детском центре запасных выходов было около 7. Их тоже всегда закрывали на ключ. Но перед проверками руководство предупреждали, и все приводилось в порядок. Все двери, разумеется, открывались.

А в обычные дни о безопасности, получается, никто не думал. Точку в этом вопросе - почему все-таки были закрыты двери в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове - должен поставить следственный комитет.

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