«За что мне извиняться?» Охранник Сергей Антюшин отрицает вину в отключении пожарной сигнализации в «Зимней вишне»
Охранник Сергей Антюшин отрицает свою вину в том, что в роковой день 25 марта отключил пожарную сигнализацию в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Перед началом судебного заседания по избранию ему меры пресечения Антюшину задали вопросы журналисты.
Охранник «Зимней вишни»: «За что мне извиняться?».Охранник Сергей Антюшин отрицает свою вину в том, что в роковой день 25 марта отключил пожарную сигнализацию в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».Алексей ИВАНОВ
- Почему не сработала пожарная сигнализация?
- Без комментариев.
- Правда ли, что вы видели по камерам наблюдения, что четвертый этаж весь в дому, но не нажали тревогу?
- Я не хочу с вами об этом говорить.
- Вы чувствуете свою вину?
- Я считаю себя невиновным.
- А почему вы тогда здесь оказались?
- Я же сказал, без комментариев. С вами общаться не хочу.
- То есть по вашему мнению, из вас сделают козла отпущения?
- Не буду вам комментарии давать.
- Какие есть доказательства вашей невиновности?
- Никаких.
- А у вас дети есть?
- Нет.
- А племянники?
- Нет.
- Там 41 ребенок погиб. Вам не жалко этих детей?
- Мне жалко. Я не буду больше ничего говорить.
- Но вины вы не чувствуете?
- Не признаю.
- А извиниться не хотите? Как сотрудник торгового центра, где произошла трагедия.
- А за что мне извиняться? Мы сделали все, что смогли.
- Вы когда-то отвлекались от монитора?
- Нет. В тот момент, когда начался пожар, я, конечно, не отвлекался. Видел, как дым идет по четвертому этажу.
- А до этого периодически отвлекались?
- Естественно. Если мне покушать надо или в туалет.
- Когда вы заметили, что в здании пожар, какие действия были?
- Произошла сработка в детском центре на четвертом этаже. И система начала беспорядочно срабатывать везде на четвертом этаже. И естественно, я понял... Обратил внимание на мониторы, что идет дым по коридору кинотеатра. Естественно, я сразу позвонил 112 со служебного телефона и сказал, что у нас пожар в торговом центре. Я позвонил охраннику с первого этажа и сказал, что нужно людей выводить.
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