«За что мне извиняться?» Охранник Сергей Антюшин отрицает вину в отключении пожарной сигнализации в «Зимней вишне»

СЕГОДНЯ 13:52 2018-03-28T14:03:04+03:00

Один из арестованных по делу о трагедии в Кемерово охранник Сергей Антюшин заявил, что сразу сообщил о задымлении торгового центра руководству [видео]

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Охранник Сергей Антюшин отрицает свою вину в том, что в роковой день 25 марта отключил пожарную сигнализацию в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Перед началом судебного заседания по избранию ему меры пресечения Антюшину задали вопросы журналисты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/644892" frameborder="0"></iframe> Охранник «Зимней вишни»: «За что мне извиняться?».Охранник Сергей Антюшин отрицает свою вину в том, что в роковой день 25 марта отключил пожарную сигнализацию в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».Алексей ИВАНОВ

- Почему не сработала пожарная сигнализация?

- Без комментариев.

- Правда ли, что вы видели по камерам наблюдения, что четвертый этаж весь в дому, но не нажали тревогу?

- Я не хочу с вами об этом говорить.

- Вы чувствуете свою вину?

- Я считаю себя невиновным.

- А почему вы тогда здесь оказались?

- Я же сказал, без комментариев. С вами общаться не хочу.

- То есть по вашему мнению, из вас сделают козла отпущения?

- Не буду вам комментарии давать.

- Какие есть доказательства вашей невиновности?

- Никаких.

- А у вас дети есть?

- Нет.

- А племянники?

- Нет.

- Там 41 ребенок погиб. Вам не жалко этих детей?

- Мне жалко. Я не буду больше ничего говорить.

- Но вины вы не чувствуете?

- Не признаю.

- А извиниться не хотите? Как сотрудник торгового центра, где произошла трагедия.

- А за что мне извиняться? Мы сделали все, что смогли.

- Вы когда-то отвлекались от монитора?

- Нет. В тот момент, когда начался пожар, я, конечно, не отвлекался. Видел, как дым идет по четвертому этажу.

- А до этого периодически отвлекались?

- Естественно. Если мне покушать надо или в туалет.

- Когда вы заметили, что в здании пожар, какие действия были?

- Произошла сработка в детском центре на четвертом этаже. И система начала беспорядочно срабатывать везде на четвертом этаже. И естественно, я понял... Обратил внимание на мониторы, что идет дым по коридору кинотеатра. Естественно, я сразу позвонил 112 со служебного телефона и сказал, что у нас пожар в торговом центре. Я позвонил охраннику с первого этажа и сказал, что нужно людей выводить.

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