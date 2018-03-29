2018-03-27T17:44:36+03:00
Звезды

Дом Филиппа Киркорова превратился в домашний Диснейленд

Архитектор рассказал об особенностях дома Филиппа Киркорова [фото]
Алина ЧЕРНОВА
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Артист считает, что Алла-Виктория и Мартин похожи на его маму Викторию Киркорову, которая ушла из жизни 24 года назад. Фото: instagram.com/fkirkorovАртист считает, что Алла-Виктория и Мартин похожи на его маму Викторию Киркорову, которая ушла из жизни 24 года назад. Фото: instagram.com/fkirkorov
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Еще год назад Филипп оповестил поклонников, что на территории своего подмосковного особняка он построит для наследников что-то вроде домашнего Диснейленда.

- Это будет настоящий Киркоровленд - с бассейном, тренажерами, танцевальным классом для детей, - рассказывал в интервью «КП» артист.

И вот недавно строительство было завершено. Филипп пригласил в свое загородное гнездо (риэлторы оценивают дом в 12 миллионов евро) программу «Идеальный ремонт». Привлеченные телевизионщиками специалисты помогли артисту завершить долгострой, добавив киркоровского шика-блеска.

Некоторые зрители тут же решили, что все работы оплатил Первый канал, и возмутились: мол, Филипп состоятельный человек, мог бы сделать все своими силами. Но архитектор Андрей Карпов, работавший над проектом, пояснил «КП», что телеканал ничего не оплачивал.

- Все расходы легли на плечи Филиппа, - рассказал он. - Моей инициативой было привлечь команду «Идеального ремонта», включая архитекторов и других специалистов, плюс моих друзей, которые на рекламной основе помогли нам с некоторыми материалами.

Но точную сумму, которую потратил певец, архитектор называть не стал.

- Мы делали ремонт в пристройке, которая находится отдельно от дома Филиппа, - продолжает Андрей Карпов. - Идея возникла в то время, когда Филипп снимался в сериале «Воронины», где играет моя жена Екатерина Волкова. Тогда он спросил: «Андрей, можешь мне помочь что-то сделать с помещением с бассейном возле моего дома?» Алла-Виктория и Мартин очень активные, спортивные дети. Они занимаются в академии фигурного катания Евгения Плющенко, ходят на танцы и теннис. Филипп хотел, чтобы и дома им было куда направить свою энергию. Примерно в одно время певец с детьми и мы с семьей отдыхали в Диснейленде, и нам одновременно пришла в голову идея Киркоровленда.

Американских горок и других аттракционов в жилище не планировалось, хотя артист и его дети - любители экстрима. Но на территории появились другие объекты для детского отдыха.

Для гостиной пригодились подарки, которые в разные годы презентовали артисту друзья и коллеги: старинный рояль, подушки, кое-какая мебель. Фото: karpov-buro.ru

Для гостиной пригодились подарки, которые в разные годы презентовали артисту друзья и коллеги: старинный рояль, подушки, кое-какая мебель. Фото: karpov-buro.ru

- Пол украсила шкура медведя, - делится с «КП» Андрей Карпов. - Это подарок Филиппу от Никиты Михалкова - трофей, привезенный режиссером с охоты.

Спа-зона, где взрослые могут отдыхать во время детских праздников. Кроме парилки, куда ведет отдельная дверь, здесь имеются экокамин и домашний кинотеатр. Фото: karpov-buro.ru

Спа-зона, где взрослые могут отдыхать во время детских праздников. Кроме парилки, куда ведет отдельная дверь, здесь имеются экокамин и домашний кинотеатр. Фото: karpov-buro.ru

В пристройке есть глубокий бассейн - два метра. Артист подумывает уменьшить глубину купальни, чтобы детям было комфортнее. Фото: karpov-buro.ru

В пристройке есть глубокий бассейн - два метра. Артист подумывает уменьшить глубину купальни, чтобы детям было комфортнее. Фото: karpov-buro.ru

- Возможно, придумаем какую-то временную конструкцию, поскольку дети Филиппа уже умеют плавать и быстро растут, - говорит архитектор.

Многие предметы интерьера украшены фирменным вензелем певца - буквами ФК. Фото: karpov-buro.ru

Многие предметы интерьера украшены фирменным вензелем певца - буквами ФК. Фото: karpov-buro.ru

Детские комнаты. Фото: karpov-buro.ru

Детские комнаты. Фото: karpov-buro.ru

Детская кухня. Киркоров намерен приглашать сюда профессионального повара, чтобы тот проводил для детей мастер-классы по готовке. Фото: karpov-buro.ru

Детская кухня. Киркоров намерен приглашать сюда профессионального повара, чтобы тот проводил для детей мастер-классы по готовке. Фото: karpov-buro.ru

Здесь Филипп сделал детскую библиотеку. Кстати, 6-летняя Алла-Виктория в этом году пойдет в первый класс. Фото: karpov-buro.ru

Здесь Филипп сделал детскую библиотеку. Кстати, 6-летняя Алла-Виктория в этом году пойдет в первый класс. Фото: karpov-buro.ru

Алле-Виктории и Мартину очень нравится соляная комната - расположившись в уютных креслах, тут можно дышать целебным воздухом. Фото: karpov-buro.ru

Алле-Виктории и Мартину очень нравится соляная комната - расположившись в уютных креслах, тут можно дышать целебным воздухом. Фото: karpov-buro.ru

Наверху имеется балетный станок для занятий хореографией. Фото: karpov-buro.ru

Наверху имеется балетный станок для занятий хореографией. Фото: karpov-buro.ru

Детский театр со сценой, подвижными экранами, профессиональным звуком и светом. Фото: karpov-buro.ru

Детский театр со сценой, подвижными экранами, профессиональным звуком и светом. Фото: karpov-buro.ru

- При желании даже Филипп там может репетировать и давать спектакли, - говорит Андрей Карпов. - Дети у него, кстати, артистичные, думаю, кто-то из них обязательно пойдет по стопам отца.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Друзья певца показали его американский дворец

Загородный дом в Майами Филипп Киркоров купил к рождению своей дочери Аллы-Виктории. К тому моменту у артиста уже была квартира в этом городке, куда он приезжал зимой в отпуск. Став отцом, Филипп приобрел в США уютный особняк на берегу океана в престижном районе Lagorce Drive. Говорят, покупка обошлась Киркорову в 5 млн. евро.

Ранее в СМИ появлялись скупые фото виллы артиста. Внутренний двор особняка был закрыт от любопытных глаз забором. И о том, что располагается на территории дома, оставалось только догадываться. Но недавно друзья певца поделились уникальной фотографией майамской виллы Киркорова.

Загородный дом артиста в Майами. Фото: Руслан РОЩУПКИН

Загородный дом артиста в Майами.Фото: Руслан РОЩУПКИН

Как выяснилось, во дворе виллы Филиппа находится просторный бассейн и сад с тропическими растениями. Спальня артиста расположена на верхнем этаже особняка. Поддерживать дом в чистоте помогают два помощника.

Они приглядывают за садом, наводят порядок на вилле, иногда могут приготовить обед для гостей. А так на кухне артиста царствует его тетя Мари. Мари Киркорова - родная сестра отца Филиппа, известная оперная певица. После рождения внуков она переехала в дом Филиппа, помогает воспитывать наследников.

Кстати, помощники по хозяйству Киркорова не живут на его вилле, хотя там есть домик для гостей. Они приходят только когда артисту и его семье необходима их помощь.

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