СЕГОДНЯ 12:29 2018-03-31T13:19:20+03:00

Корреспондент «Комсомолки» попыталась разобраться, почему многим и правда помогают знахари из глубинки и в чем тайны колдунов из Удмуртии. Часть I [фото, видео]

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Самые невероятные истории в жизни женщины всегда случаются из-за мужчин.

Причем иногда - из-за мужчин чужих или малознакомых.

«Похоже, заколдовали мужа-то моего, - написала в соцсети старая подруга Ольга, живущая в Глазове (это небольшой город в Удмуртии). - Мучается, места себе не находит. Надо бабку-ведунью какую-нибудь искать - порчу снимать».

Я в ступоре: «Оля, какие колдуньи? Ты здравомыслящая тетенька с высшим образованием. Тебе сколько лет! А на дворе XXI век!»

«Вообще-то Удмуртия - страна колдунов, - парировала подружка. - Здесь их тьма-тьмущая. Колдунов, шаманов, знахарей, экстрасенсов - как хочешь их называй. Так всегда было. Почему - не знаю. Приезжай, убедишься».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/644819" frameborder="0"></iframe> Целитель Алексей и космоэнергет Максим.

«Прикол, который не прикол»

Может, я что поняла неправильно? Я вообще-то восемь лет детства прожила в Удмуртии, школу там окончила - и никаких колдунов вокруг не замечала.

Переспрашиваю другую подругу, из Ижевска. Она жена местного хоккеиста.

- Да, реально всяких гадалок или колдуний полно, - отвечает ижевчанка. - Удмурты же язычники были. И, говорят, энергетика в здешних местах располагает. Есть такой прикол, который уже не прикол. Когда новый игрок приезжает в «Ижсталь» (хоккейная команда Ижевска. - Ред.), его предупреждают, чтобы никаких пирожков и вообще еды из рук местных девушек не брал. Почему? Ну, скажем так - приворожит. Много хоккеистов приезжих на местных женятся...

- Есть в тех местах какое-то колдовство, - кивает коллега по «Комсомолке», спецкор Галя Сапожникова, она родом из Ижевска. - Съезди - разберись. Интересно же!

Вот так, считай, из-за «завороженного» мужа подруги (ну и неуемного любопытства, конечно) я отправилась в самое странное в своей жизни путешествие.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/644821" frameborder="0"></iframe> Как баба Зина лечит по телефону.

Лечение племянника

Но сначала надо было найти, собственно, колдунов. Кажется, делов-то: интернет же есть. А вот фиг! Объявлений типа «Потомственная ведунья Глафира приворожит, отворожит и выворожит» - полно. Мошенников везде хватает. А мне нужны были настоящие знахари. Вернее, целители. Я решила искать именно их. Во-первых, в сглазы и колдунов я все-таки не верю. Во-вторых, целители - это по-любому добрые люди, злых искать как-то не хочется. В-третьих, это же самое интересное: люди, которые лечат!

- Была у нас одна бабушка в Балезине, Мария Николаевна, - советует мой папа, Валерий Иосифович (он тоже в Глазове живет). - Помнишь? Мы же к ней Леню возили!

И впрямь, как же я это забыла?!

Леня - мой племянник. Мальчишка родился очень беспокойный, по ночам плакал и до трех с половиной лет так и не начал говорить. Врачи, лекарства, психологи, дефектологи - все было пройдено. И тогда родные повезли его к той самой бабушке в Балезино - Марии Князевой. Она сказала: при родах было защемление шеи. Массировала Леньку. И через несколько сеансов случилось то, что, наверное, можно назвать чудом... Сейчас Леньке 13 лет, он прекрасно говорит, учится на четыре и пять, умница, да что там.

Звоню в Балезино: увы, Мария Николаевна умерла два года назад.

В этом ветхом домике на берегу Камы живет знахарка Зинаида Белоусова. Фото: Александра РУКОБРАТСКАЯ

- Да она старенькая была и пила много, - вздыхает папа. - Были у нее ученики: но народ говорит, слабенькие. Дара своего никому не передала... Она, кстати, и денег-то особо за свою помощь не брала. Кто сколько даст. Или за чекушкой в магазин отправляла. Кто-то продукты привозил. Мне кажется, в этом главное отличие настоящих знахарей. Они помогают не за деньги.

Кстати, папа мой по профессии физик-атомщик. Атеист. Материалист. Скептик. И ни в каких колдунов и не верит. А вот в лечебный дар - это другое дело. Удивительно, конечно, и как это все в нас уживается...

Целитель Алексей...

Наткнулась-таки в интернете на одну целительницу из того края - 67-летнюю Зинаиду Белоусову. Ее называют чуть ли не главной знахаркой Удмуртии. Живет в самой южной точке республики - Зуевых Ключах. Сейчас в Удмуртии кругом сугробы: до той деревеньки еще добраться надо! Пишу молодому пареньку по имени Леша - он мелькает в форумах как проводник к бабушке. Объясняю, что ищу людей с целительскими способностями...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/644820" frameborder="0"></iframe> Гремячий ключ - вода «мертвая», а в Святом ключе - «живая».

«Я ее ученик», - написал Леша.

«А дорого вы с бабой Зиной за лечение берете?» - уточняю.

«У нас нет расценок. У целителей их не должно быть, - отвечает Леша. - Ну кто-то дает что-то, берем. Лично я это делаю для чувства самореализации и внутреннего кайфа, как говорится...»

Прыгаю в самолет и оказываюсь в столице Удмуртии - Ижевске.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/644822" frameborder="0"></iframe> Превращение в ведунью.

...и космоэнергет Максим

И вот из Ижевска строго на юг, к избушке бабы Зины мчит серебристая «Соната». Внутри - удивительная компания.

На заднем сиденье проводник - молодой целитель Алексей.

За рулем веселый парень, владелец автомастерской Максим, согласившийся отвезти нас к бабе Зине. Максим - космоэнергет.

- Что это такое? - улыбается Максим. - Если по-простому - мы подключаемся к энергетическим каналам и черпаем оттуда энергию. Лечу ею. Конечно, кто-то это сектанством считает, и такое есть.

А еще Максим уверяет, что дружит с лешим, умеет силой мысли разгонять пробки, «убирать» с дороги гаишников.

- Леша, а как ты стал целителем? - спрашиваю.

- После смерти родителей и ножевого ранения в грудь. Кто ранил? Нет, не бандиты - бывшая девушка. Из ревности...

Избушка бабушки Зины стоит в удивительном месте - на берегу Камы. Рядышком два ключа-родника: Гремячий и Святой. Посередине - часовня. Фото: Александра РУКОБРАТСКАЯ

Волшебные Зуевы Ключи

Избушка бабушки Зины стоит в удивительном месте - на берегу Камы. Рядышком два ключа-родника: Гремячий и Святой. Посередине - часовня.

Считается, что в роднике Гремячий ключ - вода мертвая, а в Святом ключе - живая.

- Воду из ключей на экспертизу в Москву отдавали - нашли в ней повышенное содержание ионов серебра, - рассказывает Леша. - Не зря она считается целебной. Психические заболевания лечит, от запоев помогает. Баба Зина рассказывала: в советские времена перед уборочной сюда из соседних деревень комбайнеров-алкоголиков свозили. В обязательном порядке. Они в ключе купались - и потом ни капли в рот не брали! Пока урожай не соберут...

Знахарка Зинаида Белоусова. Фото: Александра РУКОБРАТСКАЯ

Сервис по телефону

Кошка не мигая смотрит на хозяйку. Тишина. Деревенская - без шума машин. Тикают часики. Глаза бабы Зины закрыты. Она не шевелясь сидит на стульчике. Тсс! Целительница работает.

- Знакомые из деревни или с района ко мне уже не ходят. Обленились! По телефону звонят. Мол, баб Зин, кашляю - полечи, - улыбается она. - Что ж, лечу! На расстоянии. Так тоже можно. Я же их всех с рождения знаю, даже фото для работы не надо.

67-летняя Зинаида Белоусова - крошечная, с внимательными глазами. Избушка у нее совсем небольшая. Кругом по домику в броуновском движении шастают коты. Небольшие такие. Компактные.

- А ножками много пациентов приходят?

- Когда как. Зимой поменьше, - обтекаемо отвечает баба Зина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/644823" frameborder="0"></iframe> Что любит смотреть по телевизору целительница баба Зина.

- Тем летом мы с Зинаидой Ивановной за несколько часов сразу два автобуса посетителей приняли, - вставляет Леша. - Вот это было да!

- Как вы болезнь видите? - спрашиваю целительницу.

- Она выглядит, как темное пятно на органе или как затемнение. Ее сразу видно. Подключаешься к каналу энергетическому (опять эти каналы! - Авт.) и начинаешь затемнение чистить. Молитву читаешь, просишь у Бога. Какую молитву? В основном «Отче наш». Ведь почему люди хворают? Болезнь - это нарушение духовной дисциплины человека. Заповедь какую-то важную нарушаешь и заболеваешь. Это один вариант. А иногда болезнь дается как способ обучения, испытание. Когда у человека есть одно предназначение, а он занимается чем-то не тем.

Превращение в ведунью

- Так ведь и со мной было, - продолжает баба Зина. - В детстве, когда в больницу играли, всегда врачом была. А пошла учиться на агронома. Но в итоге все равно к врачеванию пришла - совсем другим путем...

Как рассказывает Белоусова, дар ей передала знахарка, некая Анна Леонтьевна. Молодая Зина тогда работала в школе, а по совместительству парторгом в колхозе - и по должностным обязанностям ходила по старикам, выясняла, нужна ли помощь. Пришла и к Анне Леонтьевне. Знахарка попросила ее сделать кое-какие записи. Мол, плохо себя чувствует, надо знания передать. Три дня молодая Белоусова записывала за знахаркой слова.

В гостях у бабы . Фото: Целитель Алексей

- Это были заговоры. Я их в тетрадку переписывала, - вспоминает баба Зина. - На третий день она попросила подойти. Взяла меня за руку и сказала: «Спасибо, что меня послушала». Это была передача канала. А через день она умерла.

Зина начала понемногу лечить: в деревне же знали, кому знахарка дар передала. А в 30 с лишним лет у Зинаиды Белоусовой случился инфаркт.

- Врач сказал лечиться травами, их изучила, - продолжает баба Зина. - А позже познакомилась и с экстрасенсами.

Кошки-магистры

Конечно, у меня от происходящего уже слегка кружилась голова. Моя компания: целитель Леша, космоэнергет Максим и бабушка Зина спокойно обсуждали такие вещи, как энергетические каналы. Что Путин, конечно, сильный экстрасенс. И есть некие белые сущности - их видно во время сеанса. Или, скажем, подселение: врачи традиционной медицины называют это простым емким словом «шизофрения». Когда человек слышит чужие голоса в своей голове.

Я чувствовала себя, как герой Стругацких. Помните, «Понедельник начинается в субботу»: когда он только попал в ведомство НИИ ЧАВО, и в ИЗНАКУРНОЖ (избушке на курьих ножках) чародеи обсуждают свои обычные бытовые вопросы вроде хождения сквозь стены...

Вдруг в углу избушки дико взвыли кошки!

- Ох, энергетика плохая зашла, - обрывает тему баба Зина. - Когда канал нехороший открывается, они начинают драться. Кошки к этому делу очень чувствительные. Бывшие колдуны. Магистры.

«Подселение» за деньги

- Любую болезнь можно вылечить?

- Нет, иногда люди приходят, когда уже поздно. Но можно облегчить боль. Иногда болезни за один раз лечатся, иногда долго.

- А от компьютерной зависимости, например, помогаете?

- Да, делаем. Три-четыре сеанса надо. Привозят таких. Игроманов, наркоманов (последних сейчас много из Казани почему-то привозят) - до 5 сеансов. Их зависимость просто надо чем-то заменить. Надо «поймать», во что человек верит, и с этими силами работать. Кроме, разумеется, веры в Сатану. Подселение, например, это сатанинские вещи. У вас в Москве есть такие товарищи... Ладно, расскажу. Они приглашают в основном богатых женщин на различные тренинги, разные духовные практики. Ищут тех, кому хочется крутизны, силы. И во время обучения делают им подселение. Эти подселившиеся духи очень мешают жить. А потом эти же московские товарищи женщинам за большие деньги ими же подселенных духов убирают. И в Набережных Челнах таким занимаются.

- Настоящий целитель же работает не за деньги?

- То, чем я занимаюсь, это крест. Просто крест, - вздыхает баба Зина. - У меня страх, что и в следующей жизни придется кого-то лечить. Мне бы этого очень не хотелось... Устала я. Надоело очень. Я бы лучше садоводством занималась. Сейчас на это абсолютно нет времени. У меня же был свой сорт картошки, несколько сортов яблонь, смородины. Этого у меня не отнимешь.

- Так может, перестать лечить?

- А как?! - зажигается баба Зина. - Они идут и идут! Как отказать? Человек приходит, я его последняя надежда. А если у него ребенок больной? В голове у него мысли о суициде. Я не знаю, излечу - не излечу, но он верит! И если я немного могу подключиться, помочь... Отказать невозможно. Как после этого будешь жить, как спать?

Знаешь, ты лучше вот что напиши: чтобы власти нормальную дорогу вдоль Камы проложили - от деревни Зуевы Ключи досюда. А то люди по 10 км по лесу плутают, мою избушку найти не могут. (Обещала - пишу. - Авт.)

- Но ведь тогда сюда только больше людей приходить будут?!

Зинаида Ивановна вздыхает...

От бабушки я выходила в задумчивости.

На крылечке избушки сидели коты и не мигая смотрели нам вслед большими желтыми глазами.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Умеют ли наши чародеи летать?

- Баб Зин, на бизнесменов не работали?

- А как же. Водишь, например, по карте рукой - смотришь, в какой стране товар лучше продавать. Сейчас отказалась. Если что не так, тебя виноватой делают. Во время выборов тоже бывало - звонят, проценты по участкам предсказывать требуют.

Кошка не мигая смотрит на хозяйку. Тишина. Деревенская - без шума машин. Фото: Александра РУКОБРАТСКАЯ

- Клады не помогаете искать?

- Это нет. Вон глаза как твои загорелись! И не проси. Нельзя.

- А может, летать умеете?

- В советское время под Москвой жил такой, по фамилии Черных, - он умел. Еще кое-кто. Сейчас таких нет. Взять китайцев или индийцев: мы умеем делать всего процентов 10 от того, что умеют делать они. Наши знание утеряны. Искать надо источники. Им в Индии хорошо: можно уйти в горы и жить отшельником. А с нашей погодой попробуй в лес уйди...

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Вотяки - особенный народ

- Многие русские боятся по удмуртским деревням ездить, считают, что там ведьмы и колдуны живут, - говорит профессор кафедры экологии и природопользования Удмуртского государственного университета, д. б. н. Виктор Туганаев. - И этому есть объяснение. Я сам по национальности удмурт. У нас очень интересный народ. У удмуртов развиты органы чувств: хорошо видят, великолепно слышат, бесшумно ходят. Люди леса. И очень хорошо разбираются в растениях и грибах. В том числе в ядовитых.

Внешне удмурты кажутся простыми, но это очень хитрый народ! При надобности умеющий отомстить. Но мстят не так, чтобы прийти с ружьем. А могут пригласить в гости - на кумышку, это традиционный местный самогон, в каждой семье есть рецепт. Так вот. Есть особые грибы, 20 мг которых достаточно добавить в самогон, - и у выпившего будут сильные галлюцинации. Или похлеще: можно пропустить кумышку через птичий помет, после чего в самогоне появляются вещества, которые вызывают в человеке одурение... С тех пор у нас традиция: если угощаем вином, первую рюмочку хозяин пробует у всех на глазах.

А если вспомнить, как в древности удмурты мстили ушуйникам (разбойникам), которые приходили грабить и разорять деревни... Вотяки (еще одно название удмуртов) заранее готовились - варили полбу, кашу, с мясом. И кидали туда трех жаб. У них на поверхности шкуры ядовитые вещества. Человек, съевший такую кашу, в течение полутора лет обязательно умрет. Яд постепенно разъедает внутренние органы - почки, печень...

Но удмурты и лекари прославленные! В XIX - XX веке жил в Удмуртии Григорий Верещагин, священник, этнограф. Волей случая попал на Русско-японскую войну в Маньчжурию, к генералу Куропаткину. А у генерала заболела любимая лошадь. И только Верещагин сумел коня вылечить, за что генерал ему был страшно благодарен. Так что Верещагину даже вручили награду.

И сейчас почти каждая деревенская женщина знает множество растений, которые можно использовать в лечебных целях.

Чем лечатся от хворей «Бурановские бабушки», о чем молится главный жрец Удмуртии, почему именно здесь работает магия и удалось ли расколдовать мужа моей подруги - читайте в следующем номере еженедельника «КП».