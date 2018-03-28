Бронепоезд дружбы: Ким Чен Ын посетил Китай

СЕГОДНЯ 08:57 2018-03-28T09:02:23+03:00

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын провёл три дня на переговорах со своим китайским коллегой Си Цзиньпином. Как и многие другие действия 35-летнего политика, его вояж на северо-запад поначалу проходил в строжайшей секретности. Бронированный поезд (все члены династии Кимов не любят самолёты) был замечен на строго охраняемых путях пекинского вокзала ещё три дня назад, но официально о визите объявили совсем недавно. Это, кстати, первая зарубежная поездка пхеньянского вождя с тех пор, как тот возглавил страну в 2011 году.

— Теперь отношения с КНДР будут строиться на четырёх принципах: международное взаимодействие, активизация диалога, мирное развитие, усиление дружеских контактов, включая молодёжные обмены, — сделал официальное заявление МИД Поднебесной по итогам переговоров. Формулировки весьма обтекаемые, но стоит вспомнить, на каком фоне произошла историческая встреча. Последние два года Пхеньян разрабатывал новые ракеты и сейчас имеет «изделия», способные долететь даже до Северной Америки. Это в довесок к ядерному оружию, которым, по слухам, республика обзавелась давно. Неудивительно, что вокруг Корейского полуострова ощутимо запахло порохом, президент США Дональд Трамп поливал «ракетного малыша» отборной бранью и грозил применением силы, получая такие же «комплименты» в ответ. Однако на Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане сборные двух Корей прошли под общим флагом, началось робкое потепление даже с заклятым врагом — «вашингтонскими империалистами». Так о чём же сейчас могли договориться лидеры двух азиатских держав за закрытыми дверями?

— Прежде всего это визит, связанный с двусторонними отношениями КНР и КНДР (для последней Пекин — главный внешнеторговый партнёр), — комментирует эксперт по Северной Корее, редактор аналитического портала Neams.ru Владимир Хрусталев. — Возможные переговоры Кима с Южной Кореей и его куда менее вероятная встреча с Трампом, думаю, обсуждались лишь во вторую очередь. Ещё более наивно полагать, будто Си Цзиньпин пытается «замирить» Пхеньян, лишь чтобы США в знак благодарности отказались от начатой недавно таможенной войны против Поднебесной. Он уже это делал в прошлом году — и получил осложнения со Штатами сейчас. В любом случае, КНДР де-факто является ядерной державой, имеющей протяженную общую границу с Китаем, и в условиях непростой обстановки в регионе и в мире, встреча лидеров этих стран — дело само по себе полезное.

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