Япония ждет объяснений от Китая из-за визита в страну Ким Чен Ына
Токио надеется получить от Пекина подробные разъяснения тайного визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Китай. Такое заявление сделал премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
"Мы испытываем большой интерес и собираем информацию, анализируем ее. Хотелось бы получить основательные объяснения от Китая", — цитирует главу кабмина издание Kyodo.
Напомним, что 25-27 марта состоялся визит Ким Чен Ына с его супругой в соседнюю страну, который стал первым в истории его нахождения в данной должности. Северокорейский лидер прибыл в Китай на поезде, и это событие держалось в строжайшем секрете до тех пор, пока от не отправился из Пекина обратно на родину.
Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что председатель КНР Си Цзиньпин уже пригласил главу КНДР как-нибудь вновь воспользоваться гостеприимством соседей и заявил о "развитии традиционной дружбы" между двумя государствами.