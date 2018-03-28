Япония ждет объяснений от Китая из-за визита в страну Ким Чен Ына

СЕГОДНЯ 07:29 2018-03-28T07:29:09+03:00

О визите Ким Чен Ына в Китай стало известно лишь после того, как он уже покинул страну Фото: REUTERS

Ранее северокорейский лидер посетил соседнее государство и встретился с его главой Си Цзиньпином

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Токио надеется получить от Пекина подробные разъяснения тайного визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Китай. Такое заявление сделал премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

"Мы испытываем большой интерес и собираем информацию, анализируем ее. Хотелось бы получить основательные объяснения от Китая", — цитирует главу кабмина издание Kyodo.

Напомним, что 25-27 марта состоялся визит Ким Чен Ына с его супругой в соседнюю страну, который стал первым в истории его нахождения в данной должности. Северокорейский лидер прибыл в Китай на поезде, и это событие держалось в строжайшем секрете до тех пор, пока от не отправился из Пекина обратно на родину.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что председатель КНР Си Цзиньпин уже пригласил главу КНДР как-нибудь вновь воспользоваться гостеприимством соседей и заявил о "развитии традиционной дружбы" между двумя государствами.