Huawei представила "убийц" айфонов с рекордным количеством умных камер

СЕГОДНЯ 11:55 2018-03-28T11:59:46+03:00

Презентован очередной "убийца Айфонов", на сей раз - от компании Huawei. Фото: REUTERS

Флагманские смартфоны P20 и P20 Pro оснащены фотопомощником на базе искусственного интеллекта и технологией стабилизации изображения

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Компания Huawei на мероприятии в Большом дворце (Grand Palais) в Париже представила два новых флагманских смартфона - P20 и P20 Pro. В последнем устройстве установлена первая в мире тройная камера от немецкого производителя Leica.

Основной акцент презентации исполнительный директор Huawei Ричард Ю сделал именно на возможностях камер смартфона. По словам Ю, компания ориентирована на конкуренцию с Apple и Samsung, Huawei может стать второй по величине компанией "в течение одного-двух лет".

Одно из заметных различий между P20 и P20 Pro - диагональ экрана. В модели P20 5,8-дюймовый IPS-дисплей с яркостью 770 нит, а P20 Pro имеет 6,1-дюймовую OLED-матрицу. В верхней части двух телефонов размещена фронтальная камера.

Huawei P20 получил разрешение камеры 40 Мп, а дополнительный телефото-модуль на 8 Мп обеспечивает 5-кратный оптический зум.Фото: REUTERS

Huawei P20 получил разрешение камеры 40 Мп, а дополнительный телефото-модуль на 8 Мп обеспечивает 5-кратный оптический зум. Есть также 20-мегапиксельный черно-белый сенсор, выполняющий вспомогательную роль, как у предыдущих поколений смартфонов Huawei с двойной камерой.

Но главное внимание было приковано к камере P20 Pro. Она состоит из трех модулей, которые имеют разрешение 40 Мп, 8 Мп и 20 Мп. Смартфон дополнили функцией Light Fusion для съемки в условиях недостаточной освещенности, сенсором ИК-RGB, а также лазерной автоматической фокусировкой. Телефон поддерживает 5-кратный оптический зум без потери в качестве.

В очертания новинки угадываются мотивы iPhone X.

Кроме того, камеры устройств поддерживают функцию Master AI, которая с помощью искусственного интеллекта анализирует объект, а затем подстраивает камеру. А технология Huawei AIS предполагает, что пользователи могут делать фотографии, держа телефон в руках с выдержкой в ​​целых 6 секунд. По словам представителей компании, ни один другой телефон на это неспособен.

Емкость аккумуляторов в моделях составляет 3 400 и 4 000 мАч соответственно. Для сравнения, iPhone X вместил в 5,8 дюймов всего 2 700 мАч.

Стоимость новых флагманов Huawei в Европе будет составлять 649 евро за P20 и 899 евро за P20 Pro. В продажу они поступят во втором квартале 2018 года.

Компанию Huawei Technologies Co. Ltd. основал в 1987 году бывший инженер китайской армии Жэнь Чжэнфэй. В 2017 году ее выручка достигла 92 млрд долларов, прирост товарооборота составил 15%, продано 153 млн смартфонов.

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