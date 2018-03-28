Олег Анофриев приготовился к уходу из жизни: заказал себе памятник и крест

СЕГОДНЯ 15:55 2018-03-28T17:30:27+03:00

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Два года назад в интервью Олег Анофриев рассказывал, что у него на сердце стоит шесть шунтов, и искусственный клапан, который работает не очень хорошо. Ему приходилось пить много препаратов для разжижения крови, но при этом он очень радовался тому, что в состоянии нормально функционировать. У Анофриева есть стихотворение - «Я хотел бы умереть во сне!». Он написал его «на исход весны» 2016-го. И признавался журналистам, что «зарезервировал» себе еще одно лето.

Олегу Андреевичу было отпущено целых два лета, а на исходе весны 2018-го он все же ушел. К смерти артист относился с уважением, без страха, как к неизбежности, к которой надо приготовиться. У него уже был готов памятник - с надписью «Есть только миг». Было написано завещание - все имущество Анофриев завещал внучке. Он приготовил крест для похорон - боялся, что нательный, из золота, украдут в морге, а он был завещан правнуку. Правда он не учел одного, думая, что мало кто вспомнит его, когда он уйдет в мир иной - память о нем навсегда останется в наших сердцах.

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- Вы продолжаете заниматься творчеством?

- Я пишу стихи, песни. Сейчас уже с концертами не выступаю. После операции - мне делали шунтирование сердца - тяжеловато.

- Я вас по телевизору недавно видела - вы хорошо выглядите!

- Это снаружи, внутри - запчасти. Что мог в профессии, я уже сделал. Сейчас пишу на своей даче, хорошо...

- Вы много песен исполнили в кинофильмах. Мне нравится ваша песня «Есть только миг» из фильма «Земля Санникова».

- Я ее исполнил. Но я ее не написал. А было сам сочинял песни к фильмам. В фильме «Северный вариант» две песни мои звучат (подробности)