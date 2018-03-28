Умер Олег Анофриев: главный голос «Бременских музыкантов»

СЕГОДНЯ 15:11 2018-03-28T15:16:38+03:00

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В Москве сегодня, 28 марта, умер замечательный актер, Олег Анофриев. Об этом сообщил Александр Олешко:

«Только что не стало Олега Анофриева...Голос нашего детства, дорогой и любимый наш артист, человечище. Спасибо что одарили меня общением и дружбой. Царствие небесное».

Его любили за удивительные вокальные данные. Олег Андреевич снялся более, чем в 60 фильмах, но в основном в эпизодах, и это не было его любимым делом. Благодаря ему обрели голос все герои «Бременских музыканты» - он был и за Атаманшу, и за Короля, Разбойников, Кота, Петуха, умудрившись каждому создать свой характерный образ. И влюбленный Трубадур был так убедителен благодаря ему бархатному баритону «Куда ты тропинка меня привела?». Кстати, за работу над этим мультфильмом Анофриев получил всего 330 рублей.

Вообще он работал в четырех октавах - легко мог и басом, хотя классифицировался как тенор. Именно его голосом поют одновременно и Львенок, и Черепаха - «Я на солнышке сижу, и на солнышко гляжу». А сколько детей засыпало под его «Спят усталые игрушки» - несколько поколений. У него хорошо получались не только «Детские песни» - в заглавной песне «Земли Санникова» в главной песне также звучит его голос.

Олег Анофриев Песня о друге.Олег Анофриев Песня о друге

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- Вы продолжаете заниматься творчеством?

- Я пишу стихи, песни. Сейчас уже с концертами не выступаю. После операции - мне делали шунтирование сердца - тяжеловато.

- Я вас по телевизору недавно видела - вы хорошо выглядите!

- Это снаружи, внутри - запчасти. Что мог в профессии, я уже сделал. Сейчас пишу на своей даче, хорошо...

- Вы много песен исполнили в кинофильмах. Мне нравится ваша песня «Есть только миг» из фильма «Земля Санникова».

- Я ее исполнил. Но я ее не написал. А было сам сочинял песни к фильмам. В фильме «Северный вариант» две песни мои звучат (подробности)