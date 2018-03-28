Альтернативный список погибших в ТЦ «Зимняя вишня»: потеряшки, психбольные, родственники людей в состоянии шока

СЕГОДНЯ 19:11 2018-03-28T20:26:28+03:00

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Все помнят интригу: заявления в первые дни, что погибших в ТЦ не 64, а сильно больше, может быть, 400. Власти сделали все, чтобы разоблачить неправду и успокоить народ, но на митинге перед Кемеровской администрацией слух вдруг получил если не подтверждение, то основу: голосованием был выбран ответственный за списки кемеровчанин Расим Яралиев, он встал подальше от толпы у памятника Ленину, а выступающий Игорь Востриков (потерял в пожаре пять человек), призывал «всех родственников пострадавших подходить вон к тому человеку в папахе и записываться». К концу схода в альтернативном «народном» списке было уже 85 человек…

А на сегодняшний день их вообще 90 (включая 63 официально признанных властью).

Как же так и кто эти люди? Ведь зам. министра МЧС Владлен Аксенов сегодня категорично сказал: «Погибших – 63, пропавших без вести – нет», - и повторил это трижды.

Кто же эти «лишние» «добавленные» люди, которые есть в списке инициативной группы и которых нет в списке МЧС и властей?

Игорь Востриков потерял в пожаре всю семьюФото: Ульяна СКОЙБЕДА

Мы позвонили Расиму Яралиеву:

- Расим Шабанович, это сумасшедшие, которые поддались общему горю и придумали свою потерю?

- Есть, к сожалению, и такие, но далеко не все. В официальный список попадают люди, о пропаже которых родственники заявили в правоохранительные органы. Но есть ситуации, когда родственники живут в другом городе, родственников нет, а о пропаже пытаются заявить соседи, которые точно не знают, был ли человек в торговом центре, но констатируют, что, вот, человек пропал, его нет. Это одна категория. И есть, к сожалению, родственники, которые находятся в тяжелом шоке и не могут написать заявления…

- Скольких из этих «новых» пропавших вы проверили? Ведь, возможно, эти люди просто уехали по своим делам? Пропавших всегда много, почему обязательно в торговом центре?

- По каждому заявлению мы ведем тщательную работу, и результаты будут переданы в Следственный комитет.

«Комсомольская правда» просит всех кемеровчан и россиян, которые не могут разыскать своих родственников, живущих в Кемерово, зайти на страничку инициативной группы https://vk.com/publiczimvish?w=wall-164258741_2 и проверить: вы знаете этих людей? Может, вы родственник и сможете написать официальное заявление? Или, наоборот, знаете, что эти люди живы и отдыхают за границей?

Сегодня прошли первые похороны жертв страшной трагедииФото: Ульяна СКОЙБЕДА

Мы тоже публикуем этот спорный список, озаглавленный:

Список по заявкам на почту (ведем постоянные проверки):

1. Баранов (Барашов)в Николай

2. Баранов (Барашов) Константин

3. Сафиулина Ольга

4. Ушаков Алексей (1986) (Не появлялся дома с 22 марта)

5. Тимошенко Игорь (1966)

6. Тимошенко Ирина (2009)

7. Шанчик Арсений

8. Черникова Марина

9. Смирнова Марина

10. Панкратова Анастасия

11. Паршулян Ксения (11 лет) (Сестра Ерохиной)

12. Паршунова В. (11 лет)

13. Шлехтер Ксения Валентиновна

14. Ерофеева Валентина Валерьевна

15. Никулина Нина Ивановна (бабушка Никулина)

18. Денисенко Андрей Владимирович (1981)

19. Денисенко Иван Андреевич (2011)

20. Щадеева Диана

22. Ерохина Лера

23. Анкудинова Софья

24. Бонцева Екатерина

25. Худолеев Максим Сергеевич (32 года)

26. Худолеев Сергей Васильевич (55 лет)

27. Иванова Светлана Григорьевна

28. Капитанин Ярослав Алексеевич (2008)

29. Евдокимов Николай Викторович (23.05.1960) (ушел из дома 24 марта)*.

*Легко заметить, что пункты 16, 17, 21 исключены, это значит, что заявления были проверены и не подтвердились.

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