Украинский пранкер Никита Кувиков (Евгений Вольнов) устроил хайп на крови

СЕГОДНЯ 19:22 2018-03-28T19:29:02+03:00

Каким моральным уродом надо быть, чтобы играть на чувствах людей, еще не переживших весь этот ужас Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Наш спецкор Александр Коц рассуждает о том, каким надо быть моральным уродом, чтобы наживаться на чувствах людей

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Наверняка каждый родитель на минувшей неделе ставил себя на место тех, кто в страшной трагедии в Кемерове потерял своих детей. Каково это? Звонок. На экране телефона определитель высвечивает любимую мордашку: «Папа, мы горим, я задыхаюсь». Тысячи мыслей в голове, резкие, словно выстрелы слова в трубку: «Ложись на пол, дыши через шарф, я бегу». Черная стена едкого дыма, отделяющая тебя от родного ребенка, который, тяжело дыша в трубку, произносит свое последнее: «Передай маме, что я ее любила».

Абсолютное бессилие перед разбушевавшейся огненной стихией. Она выворачивает суставы, наматывая на кулак канаты нервов. Сверлит мозг и сдавливает тисками виски. Желание разрыдаться борется с желанием разорвать виновного... И осознание того, что жуткая трагедия сложилась из нескольких совершенно необязательных факторов, скрипит на сжатых до крови зубах.

Каким моральным уродом надо быть, чтобы играть на чувствах людей, еще не переживших весь этот ужас, еще не похоронивших своих родных? А между тем, таких набралась целая кунсткамера. И главным заводилой в этом параде уродов оказался... украинский пранкер Никита Кувиков, известный под псевдонимом Вольнов. Следственный комитет завел на него уголовное дело и объявил в международный розыск.

Именно он от лица майора МЧС обзванивал кемеровские морги с указанием готовиться к приему 300 трупов. А затем в ритуальных конторах заказывал 300 гробов, цинично выбивая скидку на кремацию: «Полдела-то уже сделано». Слухи поползли быстро. И вот уже целый сонм российских блогеров-небожителей, имеющих миллионы подписчиков, тиражирует фейк, гиперболизируя его на свой лад. Это те самые люди, что любят размышлять о рождении новых независимых интернет-СМИ - в лице себя, естественно. И об увядании старой журналистики. Вот только об ответственности никто из них не слышал, о проверке фактов, о подтверждениях. Главное - моментальный хайп на крови, который добавит тебе подписчиков, а значит - увеличит рекламные бюджеты в будущем. И сами того не понимая, они могли стать участниками хитроумной спецоперации, цель которой - расшатать российское общество за болевые точки.

Дело в том, что пранкер Кувиков водит тесную дружбу с украинским 72 Центром информационно-психологических операций ССО ВСУ. А центр этот отвечает за контрпропаганду и вбросы фейков, и имеет целую армию штатных интернет-троллей.

Да, любая большая трагедия обрастает мифами и слухами моментально. Зачастую - это результаты паники и впечатлительности отдельных людей, но никак не злонамеренная дезинформация. Здесь же факт циничной информационной диверсии и доказывать не надо - пранкер сам выложил все телефонные записи в Сеть. И если российского правосудия ему избежать удастся, то жизнь его все равно накажет. Рано или поздно.

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