2018-03-29T01:29:15+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

Почему МЧС не имело права проверять «Зимнюю вишню»?

«КП» нашла документы, из-за которых сорвался визит сотрудников МЧС на территорию торгового центра
Алена МАРТЫНОВА
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Почему МЧС не имело права проверять «Зимнюю вишню»?Почему МЧС не имело права проверять «Зимнюю вишню»?Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Плановая проверка Государственным пожарным надзором должна была пройти в кемеровском ТЦ еще два года назад.

- Даты были утверждены: с 6 июня по 1 июля 2016-го, - говорит главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Ринат Еникеев. - В день проверки инспектор вышел на объект, вручил владельцу соответствующее распоряжение. Инспектору в ответ были представлены подтверждающие документы о том, что юридическое лицо является субъектом малого предпринимательства. Одновременно был составлен акт о прекращении проверки. Это требования закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Статья 26.1 запрещает проводить плановые надзорные мероприятия с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года в отношении субъектов малого предпринимательства (надзорные каникулы). Таким образом, инспектору пришлось выполнить требования закона.

- Почему в МЧС не учитывали эту информацию при составлении плана проверок на 2016 год?

- Он составлялся в 2015 году. А реестр субъектов малого бизнеса появился с 1 августа 2016 года, когда план проверок уже был утвержден.

- Можно ли было провести внеплановую проверку?

- Обязательное условие для внеплановых визитов инспектора - наличие жалоб на нарушение правил пожарной безопасности. На их основании сотрудник запрашивает в прокуратуре разрешение на проведение внеплановой проверки. Таких жалоб и обращений не поступало. Основанием для внеплановой проверки также может послужить поручение Президента РФ, правительства РФ или требование прокурора... В настоящее время готовятся законодательные инициативы, связанные с совершенствованием процедуры надзорных мероприятий в области пожарной безопасности. Например, осуществлять надзорные мероприятия в отношении зданий, а не юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, так как арендаторы и собственники объекта могут меняться. Кроме того, планируется предусмотреть проверки без предварительного уведомления собственников объектов с массовым пребыванием людей.

Эти документы попали к нам из кругов, близких к расследованию трагедии. Вот тот самый документ, который превратил крупный центр в малый бизнес.

Эти документы попали к нам из кругов, близких к расследованию трагедии. Вот тот самый документ, который превратил крупный центр в малый бизнес.

А этот документ доказывает, что МЧС планировало проверить «Зимнюю вишню», но из-за сообщения Кемеровостата (на верхнем фото) вынуждено было отступить.

А этот документ доказывает, что МЧС планировало проверить «Зимнюю вишню», но из-за сообщения Кемеровостата (на верхнем фото) вынуждено было отступить.

А этот документ доказывает, что МЧС планировало проверить «Зимнюю вишню», но из-за сообщения Кемеровостата (на верхнем фото) вынуждено было отступить.

А этот документ доказывает, что МЧС планировало проверить «Зимнюю вишню», но из-за сообщения Кемеровостата (на верхнем фото) вынуждено было отступить.

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