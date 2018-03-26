СКР: охранник ТЦ в Кемерове отключил систему оповещения после сигнала о пожаре

СЕГОДНЯ 14:53 2018-03-26T16:26:00+03:00

Кроме того, следователи выяснили, что пожарные выходы в торговом центре были заблокированы [видео]

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В понедельник, 26 марта, стало известно, что в настоящее время следователи решают вопрос о задержании охранника торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове, который, услышав сигнал о пожаре, отключил систему оповещения. Таким образом, сотрудник ЧОП может стать уже пятым подозреваемым по делу о гибели людей при возгорании в ТЦ, сообщает КП-Кемерово.

Также в Следственном комитете России (СКР) выяснили, что пожарные выходы в торговом центре были заблокированы во время ЧП. «Серьезные нарушения были допущены, как при вводе торгового центра в эксплуатацию, так и в процессе его работы. Пожарные выходы в ТЦ были заблокированы. Следствие проверяет информацию и о других нарушениях», - говорится в сообщении СКР.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшее воскресенье, 25 марта, в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове вспыхнул пожар. Возгорание случилось на четвертом, последнем, этаже. Площадь пожара составила 1500 квадратных метров. В двух залах кинотеатра произошло обрушение потолка. По последним данным, в результате ЧП погибли 64 человека, и еще 44 пострадали.

Возможные причины пожара в ТРЦ "Зимняя вишня".Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

По делу о пожаре задержаны уже четыре человека, среди них руководитель управляющей компании, обслуживавшей торговый центр, и владелец ТЦ «Зимняя вишня» Надежда Судденок, которая выкупила здание всего два года назад.

КСТАТИ

Версия: пожарные выходы в «Зимней вишне» могли быть заблокированы из-за отключенной охранником сигнализации

Один из сотрудников ЧОП мог отключить сигнал о пожаре и систему оповещения. Нескольким ранее сообщалось, что пожарные выходы были заблокированными. Как говорят специалисты, два этих момента могут быть связаны между собой напрямую. Начнем с того, что система охранно-пожарной сигнализации, в общем-то, типична и устроена примерно одинаково в любом ТЦ в любом городе. В Красноярске, к примеру, в одном из крупнейших ТЦ, «Планете», журналистам сегодня наглядно показали: пожарные выходы, а их несколько, заблокированы тоже. Но - если начинается пожар - срабатывает система оповещения и пожаротушения и с дверей автоматически снимается блокировка. Так что с ключами никто из сотрудников не бегает (подробности)

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