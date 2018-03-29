"Выживший" при пожаре в Кемерово: "Телефон был недоступен, и родные подумали о самом худшем"

СЕГОДНЯ 16:30 2018-03-29T18:28:03+03:00

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В то воскресенье, 25 марта, 17-летний Максим Стукалов ушел из дома за несколько часов до начала пожара. Родные думали, что отправился в "Зимнюю вишню" - Максим часто бывал там с девушкой и приятелями. Ходил в кино, играл в бильярд.

- А в тот день мы с другом пошли в интернет-кафе. Подвальное помещение, связь не ловит, - рассказал парень"Комсомольской правде". - В итоге, когда все случилось, родители стали мне звонить. Гудков нет - конечно, сразу паника. Брат, сестра, моя девушка да и просто знакомые - все безуспешно пытались меня найти. Когда я вышел из кафе, родные уже были в штабе. Меня записали в списки пропавших без вести.

Троих пропавших без вести на пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" нашли живымиФото: Лариса МАРУЦАК

Придя в штаб, Максим первым делом обозначился перед спасателями - мол, жив-здоров, вычеркивайте фамилию. Но видимо, из-за паники и хаоса произошел сбой.

- Как выяснилось, я попал в список "неопознанных трупов", - продолжает парень. - Вчера ко мне на занятия в техникум приходил следователь, проверил документы и наконец вычеркнул. Сказал, что за сегодня я уже третий такой. Но мне о предыдущих "спасенных" ничего не известно.

Таким образом, данные СК РФ о погибших сошлись с данными МЧС. До этого информация была разной: спасатели объявили о 64-х жертвах трагедии, следователи полагали, что их 67.

План торгового центраФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Также, как стало известно "КП",в первые часы после ЧП одно имя попало в список пропавших без вести по ошибке. Разыскиваемая Наталья Сыпко и погибшая Ольга Федина оказались одной и той же женщиной. Информацию об исчезновении подавали знакомые - они перепутали имя, а также указали фамилию мужа.

- Оля - жена друга моего мужа, - сообщила кемеровчанка Божена Колесникова. - Я ее знала плохо, вот и произошла путаница. В тот день она с 12-летней приемной дочкой Лизой Сыпко пошла на мультфильм. Обе не смогли выбраться из кинозала, скорее всего, задохнулись. При этом тело Лизы почти не обгорело - Оля закрыла собой девочку. А ее тело обезображено, его отправят в Москву на экспертизу. Пока ее опознали лишь предварительно - по данным банковской карты...

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