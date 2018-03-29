В следующий раз Запад может ударить по России в Сирии

СЕГОДНЯ 16:05 2018-03-29T16:17:18+03:00

Две предыдущие мировые войны стали результатом провокаций, вышедших из-под контроля. К чему приведет нынешняя провокация Терезы Мэй и Дональда Трампа против России?

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Первую Мировую войну спровоцировало убийство эрц-герцога Фердинанда в Сараево – чисто внутренняя разборка в Австро-Венгерской империи.

Вторая Мировая война началась с нацистской провокации – переодетые в польскую форму агенты напали на радиостанцию на территории Германии.

Сейчас мы стали свидетелями массовой высылки российских дипломатов из США и Великобритании под совершенно надуманным предлогом «русского следа» в отравлении Скрипаля.

Я не знаю, какая муха укусила г-жу Мэй. С Трампом все гораздо очевидней. Он идет путем Билла Клинтона.

Помните, как в разгар секс-скандала с Моникой Левински он приказал нанести воздушные удары по Ираку и Афганистану? Тогда многие в Америке не сомневались, что единственной целью смертоубийства было желание отвлечь внимание общественности от этой позорной истории.

Накануне решения о высылке дипломатов Дональд Трамп вдряпался в неприятную ситуацию. Все американское телевидение вдруг стало обсасывать старую историю о его якобы имевшей место сексуальной интрижке. Чуть раньше на телеэкранах всплыло другое его любовное похождение. И все это вдобавок к бесконечному расследованию его якобы «сотрудничества» с Путиным против Хиллари Клинтон. Его противники явно ведут дело к импичменту.

Чем не причина для Трампа сделать что-то, чтобы переключить внимание публики?

Пока еще – в отличие от Билла Клинтона – секс-скандалы Трампа не привели к человеческим жертвам. Но его действия могут обернуться для человечества куда более серьезными последствиями. Как ни крути, но его ответ на бездоказательно приписываемые России действия России - это самая настоящая провокация. Другого слова тут не подберешь.

Естественно, Россия ответит на действия Мэй и Трампа. Пока речь идет о зеркальном ответе - ответной высылке дипломатов. Но каким окажется этот зеркальный ответ, если местом следующей провокации станет Сирия?

Сейчас там действуют российские и американские вооруженные силы. Они воюют по разные стороны баррикад. Россия уже не раз давала понять, что подрывные операции США могут привести к самым серьезным последствиям. США было прямо указано, что нанесение ущерба российским гражданам или российским объектам не останется без ответа.

Больше всего меня беспокоит, что в какой-то момент этот ответ может стать атомным. Может случиться, что у России не останется другого выбора. Трамп и Мэй могут этого не понимать.

Вот почему мне кажется, что на этой стадии конфликта зеркального ответа России уже недостаточно. Простой высылкой дипломатов их не остановишь.

Сейчас самым лучшим способ образумить их было бы выслать из Москвы посла Соединенного Королевства и закрыть все британские дипломатические представительства в России. Только тогда до них дойдет, что с ними не шутят.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Хватит называть их партнерами

Андрей БАРАНОВ

Есть избитая фраза: «политика - дело грязное». Она подразумевает, что такие понятия как совесть, порядочность, а уж тем более сострадание изначально в этом деле выносятся за скобки. Вашингтон и Лондон, вынудившие своих европейских союзников построиться свиньей в атаке на Россию, еще раз показали: им плевать на горе, пронзившее нашу страну, на шок, охвативший россиян после известия о гибели в огне десятков людей, большинство из которых малые дети...

И пусть никого не введут в заблуждение напускные соболезнования, выраженные некоторыми западными лидерами. Ибо буквально через запятую эти лидеры с металлом в голосе объявляли о высылке дипломатов, обещали обрушить на наши головы еще более серьезные санкции, требуя от России изменить ее внешнюю политику (политика)