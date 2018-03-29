Как мы будем жить без Telegram

СЕГОДНЯ 16:31 2018-03-29T18:28:03+03:00

Telegram “упал” около 11 утра и не работал несколько часов Фото: EAST NEWS

Всего за несколько часов, пока "лежал" мессенджер, пользователи оказались парализованы. Ну, по крайней мере, многие себя так почувствовали

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Сегодня, 29 марта, “упал” Telegram. Мессенджер был недоступен всего несколько часов. Но новость о “падении” стала первой в Яндексе! Причем с пометкой “молния”. Вероятно, вовсе не потому что сбой коснулся большей части россиян. Просто всё, что происходит сегодня с Telegram в России, дико интересно. Основатель мессенджера Павел Дуров отказывается сотрудничать с ФСБ и Роскомнадзором и те грозят заблокировать его детище на территории РФ. И сегодняшнее отключение по тех. причинам было фактически “учениями” - что будет, если госорганы в один прекрасный (или не очень-то прекрасный) день всё-таки Telegram заблокируют.

Сколько нас?

Сегодня аудитория Telegram в России оценивается примерно в 7 млн человек - во всяком случае примерно столько пользователей установило себе приложение. По всему миру - около 60 миллионов. Больше, чем в России, “тележенькой”, как ласково называют у нас мессенджер, пользуются только в Бразилии (более 12 млн скачиваний).

Кто эти люди? Во-первых, молодые: 18-34 года, студенты, начинающие и опытные специалисты. Доход - средний: “хватает на еду, одежду и бытовую технику”. Образование и интересы: информационные технологии, наука, техника, новости, СМИ… В общем, аудитория в основном думающая и активная. И очень любит остроумные стикеры, конечно же.

Что это было?

Telegram “упал” около 11 утра мск. Вскоре Павел Дуров в твиттере объяснил: “В дата-центре отключилось питание, есть проблемы у пользователей в Европе. Работы ведутся, ждем, пока оборудование приведут в порядок”.

Павел Дуров в твиттере объяснил суть проблемыФото: Twitter.com

Два часа спустя - ещё один “успокоительный” твит: “Инженеры говорят, что питание в дата-центре скоро появится, ждем со скрещенными пальцами”.

Два часа спустя - ещё один “успокоительный” твитФото: Twitter.com

К тому времени Роскомнадзор едко опроверг слухи о том, что блокирование Telegram - его рук дело:

“Пользователи сегодня жалуются на сбой работы Telegram. По данным СМИ, больше всего жалоб поступает из России, Италии, Испании, Франции, Великобритании, Украины и Казахстана.

Если вам не терпится заподозрить во всем РКН, знайте – мы тут ни при чем”.

Роскомнадзор едко опроверг слухиФото: Twitter.com

В итоге примерно 4 часа спустя Telegram всё-таки заработал. Пользователи выдохнули. Но как же натерпелись за это время!

Как мы это пережили?!

Лечили подорожникомФото: Twitter.com

Дурову рекомендовали выключить и включить - вдруг заработает?Фото: Twitter.com

Были и такие версииФото: Twitter.com

Без Телеграма можно прожить не больше часаФото: Twitter.com

У некоторых появились пугающие клинические признакиФото: Twitter.com

У некоторых появились пугающие клинические признакиФото: Twitter.com

А кто-то задавал вполне резонные вопросы. Например, о том, почему десятки миллионов пользователей оказались заложниками какой-то (условно) розетки в дата-центре. Как насчёт распределённой сети серверов? Почему все яйца в одной корзине, Павел?

А кто-то задавал вполне резонные вопросыФото: Twitter.com

“Потеряла связь с миром!” - кричит девушкаФото: Twitter.com

“Вот это зависимость у людей!” - восклицает один из пользователейФото: Twitter.com

В общем, всё так: без обычной розетки даже самые навороченные технологии не работаютФото: Twitter.com

Нам было очень непросто, но Дуров справилсяФото: Twitter.com

Дуров в своем канале извинился за сбой:

"Каждому сервису, который растёт слишком быстро, приходится испытывать проблемы, Telegram не исключение... Чтобы исключить подобные сбои, мы установили более прямую и постоянную связь между нашими инженерами и электриками центров обработки данных и, что еще более важно, начали модернизировать наше оборудование, связанное с электропитанием".