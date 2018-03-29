Как Ульяна Скойбеда искала в Кемерове цыганенка-поджигателя

СЕГОДНЯ 18:05 2018-03-29T19:32:13+03:00

Aниматор детского центра в день пожара видел 12-летнего мальчишку, который пытался поджечь поролон в бассейне Фото: REUTERS

Специальный репортаж из города, где продолжается следствие по делу о пожаре

Изменить размер текста: A A

Управляющий директор «Зимней вишни» Надежда Студенок дала показания: в ТЦ постоянно терлись асоциальные подростки цыганского вида, бесплатно играли на автоматах, рисовали в туалетах, она их выгоняла, они снова возвращались, был конфликт.

При этом аниматор детского центра Евгений, который называет себя главным свидетелем, в день пожара видел 12-летнего мальчишку, который пытался поджечь поролон в бассейне: в первый раз его остановили, во второй услышали хлопок и увидели столб огня, а предполагаемого поджигателя нашли угоревшим в дыму и вытащили на улицу. Ну, и дали показания Следственному комитету.

Получается, надо искать цыганенка-пиромана?

Управляющий директор «Зимней вишни» Надежда Студенок дала показания: в ТЦ постоянно терлись асоциальные подростки цыганского видаФото: Кирилл ЧАЩИН

РОМАЛЫ НЕ ВИНОВАТЫ?

Источник в правоохранительных органах сообщил: цыгане живут прямо напротив ТЦ, в двухэтажном доме за мебельным салоном «Ангелита», проход за забор между двумя рядами гаражей.

Гаражных кооперативов во дворе два, оба заканчиваются глухими тупикамиФото: Ульяна СКОЙБЕДА

Прибегаю: между хрущевками офисный центр (тот самый салон), три детских садика и, да, два гаражных кооператива, которые заканчиваются тупиками. А, главное, нет ни одного жилого двухэтажного дворца.

Салон Ангелита чем-то похож на цыганский особняк, но на его задах расположен только медцнтр с желтой рекламой: "Флюорография"Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Вон бабушки на лавочке:

- Извините, где у вас тут цыгане?

- Вам героин купить? – оживляются подростки, которые слышат разговор. – Так у нас здесь нет.

- Никогда не видели, - подтверждают бабушки и женщина-расклейщик объявлений, - Мы здесь весь район знаем.

Для очистки совести захожу в салон «Ангелита» и расположенный за ним медицинский центр с вывеской «Флюорография». Может, в подсобке у них живет семья дворника?

- Дворник у нас русский. Руководство тоже русское…

Остается предположить, что правоохранителей ввел во блуд сам вид особняка «Ангелиты» с ковкой и красной кирпичной башней.

Прыгаю в машину и отправляюсь просто искать цыган. Табора в Кемерове нет, компактного поселения тоже, но все-таки люди этой национальности живут на трех-четырех улицах за вокзалом.

- Что? Цыгане? Опять виноваты цыгане? – насмешливо переспрашивает высунувшаяся в окно девушка с волнистыми волосами. В окно она передает другой девушке с испитым лицом пакетик с семечками. «Не верю ни одному вашему слову и ничего не скажу», - читается на лице красавицы.

Этих цыган никто не трогаетФото: Ульяна СКОЙБЕДА

Еду дальше, пожилой Оглы Петр Владимирович приглашает во двор особняка величиной с детский сад:

- Нет, полицейские к нам не приходили, не обыскивали, не вызывали. Правда, и внуков таких у меня нет: дети выросли, внуки маленькие. А если бы был кто из наших, я бы сказал! – палец взлетает вверх. – Богом клянусь! Люди погибли!

Объезжаю особняк за особняком, один шикарнее другого, ответ везде один: из полиции не приезжали. Зная ромал: если бы им правда грозила опасность, они вышли бы к корреспонденту и просили защиты цыганским хором и тряся серьгами.

Правда, надо признать: цыгане в Кемерово не ярко выраженные, похожи на тех же русских, и их мало. Возможно, трудный подросток был из кавказцев, а их так просто не сосчитаешь…

Разве что поискать в других торговых центрах?

«ВАЛЯЛСЯ ЗДЕСЬ И ПЛАКАЛ»

- Развлекательных центров у нас три: «Зимняя вишня» самый шикарный был, еще «Гринвич» и «Аврора».

В «Гринвиче» пусто, асоциальных подростков нет (они здесь тусуются на бильярде), в «Авроре» сидит полицейский патруль и ест. На афишах тот же «Шерлок Гномс» (мороз по коже продирает), но в связи с трауром все киносеансы отменены.

Продавец Татьяна Богданова и мороженщица НаташаФото: Ульяна СКОЙБЕДА

- Если бы вы на полчаса раньше приехали, - говорят продавец Татьяна Богданова и мороженщица Наташа. – Здесь был мужчина, мы его знаем, он много раз с тремя внуками к нам приходил: двухлетний на шее, девочка в одной руке, мальчик в другой. Мороженое им покупал, с праздником Весны нас поздравлял… А теперь пришел, сел вон там, на диванчике, стал плакать, на пол упал: «Я пять человек потерял: дочь, сестру и трех внуков, они мне звонили, я слышал, как они умирали», - и запись этих звонков на телефоне ставил…

Татьяна Богданова показывает, где плакал мужчинаФото: Ульяна СКОЙБЕДА

Женщины вытирают глаза и продолжают.

- Девочки из кафе полицию вызвали, он их матом, психологическая помощь приехала, сказала: «Он пьяный, не идет на контакт», - и уехала. А полицейский, тоже в годах, сел рядом и успокаивал, а тот рыдал: «Я сорок лет Родине служил, я офицер, за что со мной так?!». Позвонили родственникам, они приехали и забрали. Сказали: «Мы к похоронам готовимся, а он не может справиться…».

Мы в «КП», просмотрев список потерпевших, примерно представляем, о ком может идти речь, но не хотим гадать.

«ПУСТЬ НЕ ВРУТ — ДВЕРИ ЗАПИРАЛИ!»

Женщины переходят на животрепещущую тему:

- Мы вчера были в Трещевском, там шесть девочек хоронили, учительницу спрятали, иначе ее на эмоциях бы разорвали! Вы – пресса: объясните, почему билетерш, закрывших двери, не сажают?

Объясняю: «КП» нашла свидетельницу, которая говорит, что двери заедало так, что их приходилось открывать со слесарем.

- Пусть вам не врут! Как же, заедало! Мой сын ходил туда с невесткой перед новым годом, ломился в двери пятнадцать минут: ему понадобилось выйти посреди сеанса! Он говорит, уже хотел выломать от злости! – это Татьяна Владимировна.- Моя сестра ходила с мужем 17 марта, сказала: «Однозначно закрывают!», - это Наташа.

- Как они могут, какое они имеют право: наши – никогда…

- Ваши родственники, если что, готовы дать показания в Следственном комитете?

Наташа обещает узнать.

ПАМЯТЬ

Погибшие во время пожара в Кемерово: Вспомним всех поименно

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Комсомолка» разоблачила украинского пранкера, объявившего награду в 12 миллионов за поимку себя

Сотни репостов, тысячи ретвитов. Даже некоторые уважаемые журналисты повелись на объявление, написанное от лица родственника жертв пожара в Кемерове:

«Награда 12 миллионов рублей. Разыскивается!!! Украинский пранкер под псевдонимом Евгений Вольнов». Вольнов, он же Никита Кувиков, в первые часы после пожара в Кемерове, распространял фейк о 300 погибших. (подробности)

"Выживший" при пожаре в Кемерово: "Телефон был недоступен, и родные подумали о самом худшем" был недоступен, и родные подумали о самом худшем"

В то воскресенье, 25 марта, 17-летний Максим Стукалов ушел из дома за несколько часов до начала пожара. Родные думали, что отправился в "Зимнюю вишню" - Максим часто бывал там с девушкой и приятелями. Ходил в кино, играл в бильярд. (подробности)