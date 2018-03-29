Сергей Степашин: Если ваш «новодел» опасен для жизни – гуляйте вы со своим бизнесом подальше!

СЕГОДНЯ 20:40 2018-03-29T20:42:55+03:00

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- Сергей Вадимович, мы все очень переживаем из-за трагедии в Кемерове, не укладывается в голове то, что там произошло. Еще до до того, как стать премьер-министром России, вы были руководителем МВД, и вам подчинялись пожарные...

- Да, в те годы, когда я возглавлял Министерство внутренних дел Российской федерации (1998-1999 гг. – А.Г.), противопожарная служба была в системе МВД. Все служащие подразделения были аттестованы, все были в погонах.

- То есть, вам проблемы пожарной безопасности хорошо знакомы. И вот вопрос возникает: что нужно сделать, чтобы трагедий, подобных кемеровской, не было?

- Саша, я прежде всего, конечно, хочу выразить соболезнования пострадавшим и потерявшим своих близких...

Знаешь, когда я был министром внутренних дел, у меня была похожая трагедия, тогда сгорело здание УВД в Самаре. Я туда приехал немедленно. Погибло порядка 20 человек, все - сотрудники МВД. Это была страшная история.

Но когда в Кемерове погибли дети, маленькие дети, 41 человек, честно говоря, это резануло по сердцу. Я себе с трудом представляю, каково сегодня родным и близким.

А чтобы не допустить повторения подобного, по-моему, нужно делать то, что достаточно очевидно. То, что сказал наш президент.

Во-первых, разобраться, кто виноват.

Во-вторых… Я понимаю, бизнес, я понимаю, хочется заработать, я понимаю, что бизнес это и есть зарабатывание денег, как многие сегодня объясняют, оправдывая в какой-то степени жадность владельцев бизнеса. Но если это опасно для жизни, гуляйте вы со своим бизнесом подальше!

Совершенно очевидно, что подобного рода здания (ТЦ «Зимня вишня» - А.Г.) недопустимы для проведения массовых мероприятий. И те, кто позволил это сделать, кто пустил туда дельцов, кто выдал лицензию, кто не обеспечил противопожарную безопасность и не закрыл это здание (это прямая обязанность Госпожнадзора), должны быть наказаны самым строгим образом. Для меня это очевидно.

- Вы сейчас очень активно занимаетесь аварийным жильем. (Сергей Степашин - председатель наблюдательного совета госкорпорации - Фонда ЖКХ.) У вас нет такого ощущения, что в основном пожары происходят в каких-то перестроенных, неприспособленных помещениях…

- Так и есть. Так называемые «новоделы» на базе старых, неприспособленных помещений – это потенциальная опасность. У нас их огромное количество сегодня.

Давайте посмотрим современные построенные комплексы, где сейчас проходят и спортивные соревнования, и культурные мероприятия. Возьмем Казань, где недавно Универсиада проводилась. Я был там на всех спортивных объектах. Они замечательные. Все сделано, что называется, по-современному - в том числе и с точки зрения безопасности, эффективности.

Там, где люди, там, где дети, там, где отдых, - никаких перестроенных «новоделов» быть не должно. Закрывать и всё. Лучше пусть ребенок дома мультик посмотрит в конце концов.

- Ну, что же, у этих дельцов совести нету?

- Может, совести, может, дальновидности, умения предвидеть последствия. Может, знаний...

Но на это есть специалисты, которые должны следить за тем, чтобы все противопожарные условия были соблюдены, начиная со стадии проекта и заканчивая стадией эксплуатации объекта.

Полномочия, которые есть у Госпожнадзоров, вполне достаточны, чтобы добиваться выполнения правил, вплоть до закрытия объектов, где нарушаются правила безопасности. Всякие налоговые или проверочные каникулы - полная ерунда. Это не оправдание.

Всем было очевидно, что ТЦ «Зимняя вишня» - не приспособленно для эвакуации, что там нельзя проводить массовые мероприятия. Арестовывается, запечатывается здание – и всё, тема снята с повестки дня. Вот так надо было поступать с этим обьектом...

ПАМЯТЬ

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