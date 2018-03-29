Замглавы дипмиссии США в России Энтони Годфри: Почему мы высылаем российских дипломатов? Потому что доверяем британцам по делу Скрипаля

СЕГОДНЯ 21:10 2018-03-29T21:25:50+03:00

В прямом эфире Радио «КП» американский гость рассказал, почему Вашингтон солидарен с Лондоном, что будет с визами, и остался ли между нами позитив

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Наш разговор с долгожданным гостем вышел жестким (каждый явно остался при своем мнении), откровенным и, хочется думать, интересным.

ПОЧЕМУ ВАШИНГТОН ВЫСЫЛАЕТ ТАК МНОГО ДИПЛОМАТОВ

- США в знак солидарности с Британией заявили о готовящейся высылке 60 российских дипломатов. Это больше, чем сделала Британия, - та отправила домой 23 наших сотрудника. Почему такая цифра? И почему вы это сделали в тот момент, когда вся Россия оплакивает трагедию в Кемерово? Может, стоило повременить?

- Разрешите сперва от имени всего американского народа выразить самые искренние соболезнования тем, кто потерял своих детей, членов своих семей. Я, как отец молодого парня, который каждые выходные бывает в торговом центре в Москве, ходит там в кино, даже представить не могу чувства и скорбь, через которые сейчас проходят россияне.

Что касается времени - этот поезд начал свое движение намного раньше, чем произошла эта страшная трагедия. Насчет числа дипломатов: размер российской дипмиссии в США намного больше, чем в Великобритании. Наш шаг - это знак солидарности с народом и с правительством Великобритании, ставшие 4 марта (отравление британского шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери. - Ред.) далеко не первыми жертвами действий России, которые происходят уже довольно долгое время и подрывают международный мир и безопасность.

- Это какие же? (удивились мы. - Авт.).

- Не хочу перечислять все шаги, которые нас волнуют и беспокоят, но это в том числе малайзийский «Боинг», Крым, Восточная Украина, выборы в США. Нынешний предпринятый нами шаг также показывает нашу решимость защищать свою нацбезопасность. Это тяжелая тема, особенно, когда мы с послом Джоном Хантсманом стараемся найти те сферы, где мы можем найти общий язык. Мы надеемся, что сможем сделать что-то в наших общих интересах и немного повысить уровень доверия, который, к большому сожалению, сейчас очень низок.

Каждый явно остался при своем мненииФото: Иван МАКЕЕВ

«МЫ ДОВЕРЯЕМ ИНФОРМАЦИИ АНГЛИЧАН ПО СКРИПАЛЮ»

- Но это какие-то бездоказательные обвинения. В СМИ появилась презентация британцев из 6 слайдов о «вине» России в деле Скрипаля. Но если внимательно их изучить, то видно, что ни одного доказательства-то нет. Расследование про малайзийский «Боинг» не завершено. Вмешательство в выборы в США – тоже нет официальных доказательств. Или мы чего-то не знаем?

- Это решение было принято в Вашингтоне, и я могу уверить всех слушателей и читателей «Комсомолки», что уровень доверия к полученной от британских союзников информации очень высокий. Я уверен, что информация, которая была получена, намного подробнее и намного убедительнее, чем то, что было показано открыто британским посольством. Эти слайды можно найти в интернете.

Конечно, я заметил и другие вопросы, потому что мы уже видим, как российская сторона обычно их освещает: во-первых, поднимается много вопросов, выдвигаются и обсуждаются новые версии, чтобы люди, которые хотят определить для себя, что правда, а что нет, погрузились во все эти версии (которые, должен сказать, заполняют информационное пространство, особенно на российском телевидении) и под давлением всей этой информационной нагрузки просто перестали следить за событиями. Чтобы человек сказал себе: тут все слишком сложно, слишком много версий, я не могу даже об этом думать.

Замглавы дипмиссии США в России Энтони ГодфриФото: Иван МАКЕЕВ

- А почему бы не опубликовать доказательства, чтобы всем все стало понятно?

- Доказательства, особенно по «Боингу», были показаны. А потом посыпались разные версии: что-то из космоса там упало... Но доказательства привела не прокуратура, их привело расследование катастрофы - и это тоже можно прочитать, это не секретное криминальное расследование, а люди, которые расследовали…

- Расследовали самостоятельно. А где официальные доказательства? Мы же ориентируемся на официальные решения, не правда ли?

- Официальное решение этой группы тоже уже можно получить. Потом по Скрипалю это вопрос не к США, а к Великобритании. Они уже один раз попробовали проводить совместное с Россией расследование по делу Литвиненко, они старались, но столкнулись с той же самой тактикой - обилием новых версий. Я надеюсь, что ваша аудитория сама сформулирует свое мнение на этот счет, потому что каждый раз, когда возникает новая ситуация, у вас циркулируют разные версии - самые невероятные.

- А в Вашингтоне не допускают мысли о том, что Россию могли подставить, что это чья-то провокация? Ведь это нам невыгодно ни по каким причинам.

- Я уже сказал, что у вас всегда поднимаются самые разные версии, и это одна из них. А для какой цели это должна была бы делать сама Великобритания? Я сам себя спрашиваю, почему человека нужно было убивать химоружием? Какой сигнал дает этот шаг? К чему готова страна, которая применяет такое оружие вне своей территории? Очень тяжело об этом думать.

Замглавы дипмиссии США в России Энтони Годфри в гостях на Радио "КП"Фото: Иван МАКЕЕВ

- Если исходить из того, что это сделала страна, а не провокаторы.

- Давайте не будем говорить о провокаторах. Мы доверяем информации, которая была представлена нашими союзниками. Шаги и решения в Вашингтоне уже сделаны.

- А почему бы не сделать эту информацию публичной?

- Я уже отвечал на этот вопрос – когда шло расследование дела Литвиненко, информация была предоставлена, но ничто из нее не было использовано для раскрытия самого преступления. Все только для того, чтобы вызвать сомнения насчет расследования. После такого первого урока и второго урока с «Боингом» коллеги поняли, что совместные расследования не смогут показать настоящего результата.

- Мы теперь ждем ответа от МИДа России. Вы к нему готовы? Ведь наверняка последует ответная высылка дипломатов и закрытие генконсульства. В Интернете даже было запущено голосование, какое из трех генконсульств в Петербурге, Екатеринбурге и во Владивостоке лучше закрыть. Выбран Петербург... (через несколько часов так и случилось: Москва вышлет аналогичное число американских дипломатов и закроет генконсульство в Петербурге. - Авт.).

- Извините, но голосование каких-то пользователей в интернете – это ненормально для дипломатических отношений. Если посла Хантсмана пригласят в МИД и передадут ему решение или ноту, то мы выполним это решение. Это наша обязанность, это международный закон. Но пока отвечать на гипотетические вопросы мы не можем.

В прямом эфире Радио «КП» американский гость рассказал, почему Вашингтон солидарен с ЛондономФото: Иван МАКЕЕВ

ЧТО БУДЕТ С ВИЗАМИ

- Что будет дальше с выдачей виз? Ведь проблемы начались еще с прошлого лета, а в этом году ситуация начала стабилизироваться.

- Когда, к большому сожалению, российское правительство приняло решение сократить наш персонал более, чем на 60%, это означало, что мы должны были сократить и тех людей, которые занимаются визовыми вопросами. Получить визу для наших российских друзей стало намного тяжелее. Мы, кстати, хотим, чтобы они имели возможность посетить Соединенные Штаты. Посол Хантсман постоянно говорит, что лучший способ узнать что-то о нашей стране – это просто посетить ее и увидеть своими глазами. И мы приглашаем американцев сюда, чтобы они могли посмотреть Россию. К сожалению, это становится все тяжелее. Когда у нас на 60% меньше личного состава, это значит, что мы можем выдавать визы и проводить собеседования примерно на 60% меньше.

- Правда ли, что сейчас практически невозможно получить визу в первый раз, когда нужно собеседование?

- Неправда. На короткое время мы прекратили выдачу виз в наших генконсульствах, но назначенный послом в России Джон Хантсман потребовал найти гибкий подход. И мы возобновили собеседования в трех генконсульствах – в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и во Владивостоке. Собеседований намного меньше, но все-таки они продолжаются. Совсем недавно мы открыли в Москве новое красивое помещение, где могли бы проводить намного больше собеседований, чем даже до сокращения персонала. Я думаю, что все еще возможно.

- Многие россияне ездят в сопредельные страны на собеседования.

- Да, это факт, ездят и в Грузию, и в Казахстан, и в Прибалтику. Это возможно и легально. Если быстрее можно записаться на собеседование в американском посольстве в другой стране, и у человека есть средства, и он хочет посетить США. Я просто сожалею, что у нас нет возможности проводить больше собеседований в Москве. Посол говорит нам каждый день, что плохие отношения - не навсегда. И это новое помещение – вклад на будущее наших двусторонних отношений.

ПОЧЕМУ ОТКАЗАЛИ СБОРНОЙ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

- Один из слушателей нас спрашивает: почему США отказали в выдаче виз сборной России по вольной борьбе?

- Мы не отказали в выдаче виз. Мы не могли организовать для них собеседование, потому что это нельзя так просто сделать. Наш закон требует того, чтобы каждый человек прошел личное собеседование с американским консулом. Исключений нет. А возможности у нас ограниченные—как я уже объяснил, из-за сокращения числа наших сотрудников на 60%. Если мы бы организовали собеседование, то другой российский гражданин, который подал заявку намного раньше, потерял бы свое место. Извините, но это несправедливо. Тем более что он уже заплатил за выдачу визы.

Есть другие группы, которым мы смогли частично помочь. Например, мы смогли выдать визы половине группы танцоров, а остальные, к счастью, прошли собеседования в американском посольстве в другой стране, где они давали спектакль.

ДЛЯ КОГО РОССИЯ «ЧУДОВИЩЕ ИЗ МОРСКИХ ГЛУБИН»

- Нас очень удивило заявление официального представителя Госдепа Хизер Нойерт, которая сравнила Россию с «чудищем из морских глубин». А дипломаты, которые работают в России, видят нас не в столь черных красках?

- Я занимаюсь Россией уже долгие годы. Учить русский язык стал почти 35 лет назад, поэтому надеюсь, что я хорошо понимаю Россию. У меня есть российские друзья, мне здесь очень приятно жить, кроме погоды в этом году. В Вашингтоне следят за событиями в каждой стране, где есть какой-то след российских действий: вмешательства в выборы, как это было в Германии, во Франции или в Черногории (тут мы снова удивились бездоказательным обвинениям. - Авт.). И когда мы видим то, что случилось в Солсбери, то, можно понять, почему она так высказалась. Но я отношусь к России как к очень большой и интересной стране. Для меня это страна, которую я очень люблю. И я чувствую себя москвичом. Хотя некоторые москвичи сейчас общаются с нами неохотно.

- Спасибо за теплые слова.

О ВСТРЕЧЕ ПУТИНА И ТРАМПА

- Недавно было сказано о планирующейся новой встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Будет ли она снова на нейтральной территории? Есть ли какие-то подробности?

- Подробностей у меня пока нет, но посол постоянно говорит о том, что мы готовы найти те вопросы, по которым мы можем достичь прогресса. И это не только Сирия и Северная Корея, но и стратегическая стабильность, и другие темы. И мы обязаны их обсуждать. Наши и ваши партнеры чувствуют себя более комфортно и стабильно, когда у России и США хороший диалог. И мы к нему всегда готовы. Если президенты принимают решение встречаться, тогда мы, как дипломаты, будем прилагать все усилия для того, чтобы эта встреча была плодотворной.

- Чего сегодня у нас больше - факторов, которые нас объединяют или разъединяют?

- Надо говорить всегда честно. Мне кажется, что в двусторонних отношениях больше негатива, но позитив все еще есть. Мы только на прошлой неделе искали международную космическую станцию - американцы вместе с россиянами. И я очень горжусь сотрудничеством, которое у нас все еще существует между Роскосмосом и НАСА.

О ПРОРУБИ И СОБАКЕ, НАЗВАННОЙ В ЧЕСТЬ ГЕРОИНИ «ДОКТОРА ЖИВАГО»

- Вы вместе с Джоном Хантсманом на Крещение окунались в прорубь. Наблюдали с берега за вашим смелым поступком. Знаем, что вашу чудесную собаку зовут Ларой в честь героини «Доктора Живаго». Есть в России что-то близкое лично вам?

- О, очень много. Я очень люблю русскую литературу, русскую культуру. Для посла ваша культура, традиции - новое открытие. И для меня было большой честью это ему открыть. Люблю кататься на велосипеде около Новодевичьего монастыря. Новые тротуары широкие и красивые.

- По сути, вы сказали спасибо нашему мэру Сергею Собянину. Лично вы смотрите в будущее с позитивом или негативом? Сейчас говорят, что между нами уже не холодная, а ледяная война...

- Мои обязанности как дипломата в России – это не только передать вам, что думает Вашингтон. Но я должен Вашингтону передать, что думают москвичи. И для меня это намного эффективнее, когда я могу разговаривать с теми, кто здесь живет. Люди по отношению к нам более-менее все еще открыты. Бывает, что попадаются очень негативно настроенные, не видящие выхода из тупика. Но я вижу положительное. Нас очень многое соединяет. Надеюсь, что народы России и США увидят улучшение в наших отношениях. И я лично готов внести в это свой вклад.

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