Заманить и не отпускать: в чем опасность торговых центров

СЕГОДНЯ 01:00 2018-03-30T01:41:40+03:00

«КП» вместе с экспертами разбиралась в самых распространенных претензиях к ТЦ после трагедии в Кемерове [видео]

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СЛОЖНО НАЙТИ ВЫХОД

Каждому случалось блуждать среди бутиков — причем не по своей воле. Эскалатор или лифт еще отыскать надо. Случись что, как отсюда выбираться в дыму?

- Давайте не будем лукавить, у зданий ТЦ есть свои особенности. Тут главная задача — заманить посетителя и как можно дольше его не отпускать, сделать так, чтобы человеческие потоки циркулировали по коридорам и этажам, - говорит архитектор Андрей Асадов. - Поэтому вы не встретите в ТЦ прямых сквозных проходов, они спроектированы так, чтобы ваша траектория движения была максимально длинной и сложной. Вспомните, в магазине IKEA вы идете буквально змейкой.

Конечно, по правилам безопасности, везде висят указатели к выходам. Но они именно что висят на уровне глаз, а то и выше. При пожаре их скроет дым. Тогда останется надеяться на собственную память и бдительных сотрудников. Но к ним тоже есть вопросы.

СОТРУДНИКИ НЕ ЗНАЮТ, КАК ВЕСТИ СЕБЯ ПРИ ЧП

Пожар в «Зимней вишне» показал, что работники магазинов и даже охранники часто имеют очень слабое представление о том, как организовать безопасную эвакуацию. Конечно, сейчас каждый ТЦ будет рассказывать, что уж у них-то с этим точно все в порядке. А может, и правда тренировки проведут.

Но человеческий фактор никто не отменял. Кстати, руководство магазинов кивает и на покупателей.

- Сколько раз видел такую картину, когда мы проводили учебную тревогу. По всему зданию идет объявление «Просим вас немедленно покинуть территорию торгового центра». Но люди просто не обращают на это внимание. Хотя откуда им знать, что это не настоящая тревога, - удивляется в эфире радио «Комсомольская правда» Дмитрий Караваев, генеральный директор УК «Рент-Инвест», которая управляет торговым центром «Реутов Парк».

ДЕШЕВЫЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ ПРИ ПОЖАРЕ ВЫДЕЛЯЮТ ЯДОВИТЫЙ ДЫМ

Поролон, пластик, отделочные панели — все это обеспечило на пожаре в «Зимней вишне» страшную температуру в 600-800 градусов по Цельсию.

- Хуже того, синтетические материалы дают очень токсичный дым. Три-четыре вдоха — смертельная доза, - говорит эксперт по эксплуатации торговых центров Павел Люлин.

Давайте разбираться. Что касается строительных материалов, в стране действует четкая система требований.

- Каждому присвоен класс пожарной опасности. А в СНИПах (строительные нормы и правила — прим. авт.) прописано, где можно использовать материалы того или иного класса. Например, по пути эвакуации разрешено применять только негорючие и малогорючие материалы, - рассказывает Андрей Асадов. - Кстати, в России эти требования куда серьезней, чем на Западе.

Но и кроме стройматериалов в ТЦ полно потенциально опасных объектов. Та же поролоновая и резиновая начинка детских игровых комнат, что полыхнула в Кемерове. Пластиковые стулья и столы на фуд-корте.

- Да, в торговых центрах много материалов, которые могут представлять опасность при пожаре. Но нельзя же представить себе ТЦ, где только бетон, стекло и металл, - резонно заметил Павел Люлин. - К тому же, на случай ЧП должна быть система пожаротушения.

ЭКОНОМЯТ НА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Как обстояли дела с противопожарной системой и подготовкой к ЧП персонала в «Зимней вишне», знает уже вся страна. Неужели везде так?

Специалисты утверждают, что открыть торговый центр без работающей системы противопожарной безопасности невозможно. Госстройнадзор просто не подпишет документы.

Какие должны быть огнетушители и сирены, бизнесмены решают не сами.

- Сначала исходя из площади помещения просчитываются пожарные риски. Исходя из них выдаются специальные технические условия, в которых прописано, какая именно должна быть система пожаротушения, - рассказывает Дмитрий Караваев. - Для современных больших комплексов предусматривают спринклеры, систему дымоудаления, сигнализацию, связанную с ближайшей пожарной частью, датчики дыма.

Удовольствие это не из дешевых. Для магазина площадью сто тысяч квадратных метров система пожаротушения обойдется в 50 миллионов рублей. Плюс деньги на ее содержание — еще несколько тысяч в месяц.

- К сожалению, у нас в стране у собственника нет мотивации инвестировать в пожарную безопасность, - разводит руками Караваев. - При строительстве «Реутов-парка» мы вложились в эту систему, но налог для нас такой же, как для «Зимней вишни», где не работало ничего. Если дать стимул в виде экономии на налогах, трагедия, подобная кемеровской, не повторится.

ДЕТСКАЯ ЗОНА НА ПОСЛЕДНЕМ ЭТАЖЕ

Как правило, развлекательные центры для малышни располагают на самом верху. Так было и в «Зимней вишне». Понятно, что во время пожара спасаться с последнего этажа намного сложнее. Зачем подвергать детей опасности?

Во-первых, вы должны намотать максимальный километраж. Даже чтобы просто оставить ребенка под присмотром аниматоров, придется пройди мимо десятков витрин. А во-вторых, на кинотеатр или детская зона на первом этаже — это не выгодно.

- Нужно понимать, что торговые центры существуют для извлечения выгоды. Если ее не будет, не будет и ТЦ, - говорит Дмитрий Караваев. - Арендная ставка на первом этаже в четыре-пять раз больше, чем на последнем. Это самая дорогая площадь. Если отдать ее под батуты и лабиринты, ТЦ можно будет закрыть.

ПАМЯТЬ

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ВОПРОС ДНЯ

Как у вас с пожарной безопасностью?

Евгений ГЕРАСИМОВ, глава комиссии Мосгордумы:

- В Мосгордуме с этим порядок. Цель проекта «СпецГорСпас» - научить коллективы Москвы правилам безопасности при ЧС. Речь о театрах, музеях, образовательных центрах... Уже обучено свыше 60 тысяч сотрудников.

Александр ЗАКАТОВ, директор канцелярии Дома Романовых:

- После чудовищной трагедии я посмотрел еще раз в своем подъезде, открыта ли пожарная лестница. Она хоть и старенькая, но понадежнее, чем в современных домах.

Алексей МАМОНТОВ, президент Московской международной валютной ассоциации:

- Наш офис - на режимном объекте, в Гостином Дворе, здесь повсюду датчики дыма на потолке. Огнетушитель дома не держу, но слежу за этим. Когда надолго уезжаем, все выключаем.

Светлана ШАМАЕВА, учитель:

- У нас во всех кабинетах есть огнетушители, каждый месяц проводим плановые учения, выводим детей, рассказываем, как себя вести. А дома - я живу в пятиэтажке - пожарной лестницы у нас нет. Когда делала в квартире ремонт, то просила поменять проводку.

Анна ЦФАСМАН, владелица сети кофеен Double B:

- Мы сами в кафе регулярно проводим проверки пожарной безопасности. Сами проводим обслуживание огнетушителей. Но у нас нет кухни полного цикла и сами кофейни не очень большие, поэтому нет какой-то серьезной опасности. Все знают, где находятся эвакуационные выходы - к этому нет вопросов.

Cергей ОСИНЦЕВ, бизнесмен, ресторатор:

- Когда я был владельцем клуба «Остров», проверяющих было тьма, а толку никакого. Только карманы себе набивали. А дома у меня есть три пожарных выхода и сигнализация.