Топ-10 болезней по стоимости лечения
Согласно новому докладу Национального института здравоохранения, лечение заболеваний мочевыводящих путей обходится людям почти в 11 миллиардов долларов в год. И это в одной только взятой стране - в США.
Среди пяти самых дорогостоящих урологических проблем специалисты называют (в порядке убывания) - инфекции мочевых путей, камни в почках, рак предстательной железы и мочевого пузыря а также доброкачественную гиперплазию простаты, она же аденома. Как показывают цифры, эти заболевания съедают огромный кусок финансового пирога стоимостью 9,1 миллиарда долларов! Ежегодно.
Согласно полученным данным, с инфекциями мочеполовой системы в течение своей жизни сталкиваются более половины женщин. Мужчины встречаются с этим реже, но зато их чаще госпитализируют - это говорит о том, что у них болезни «ниже пояса» протекают тяжелее.
А еще у них в два-три раза чаще появляются камни в почках. Причем заболеваемость этой патологией с годами только возрастает - в период с 1988 по 1994 год она затронула 5 процентов взрослого населения, тогда как между 1976 и 1980 годами цифра составляла 4 процента.
Но главное, что обеспокоило врачей, это рост урологических заболеваний среди детей, начиная от недержания мочи и заканчивая врожденными аномалиями. У них часто встречается цистит, например, в 10 процентах случаев у девочек и у пяти процентов мальчиков. И везикоуретеральный рефлюкс, аномальный поток мочи из мочевого пузыря - он поражает около 10 процентов всех детей и подвергает их инфекциям мочевых путей и повреждению почек.
«Самая большая проблема заклюется в диагностики проблем у детей, а кроме того, для детей требуется проводить больше исследований», - поясняет профессор Кристофер Сайгал, уролог в Медицинской школе общественного здравоохранения при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.
ТОП-10 САМЫХ ДОРОГИХ МОЧЕПОЛОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПО СТОИМОСТИ ЛЕЧЕНИЯ
Инфекции мочевых путей - 3,5 млрд долларов
Камни в почках - 2,1 млрд долларов
Рак предстательной железы - 1,3 миллиарда долларов
Рак мочевого пузыря - 1,1 млрд долларов
Доброкачественное расширение простаты (аденома) - 1,1 млрд долларов
Недержание мочи - 463,1 миллион долларов
Рак почек - 401,4 миллион долларов
Эректильная дисфункция - 327,6 миллион долларов
Простатит - 84,4 миллион долларов
Цистит - 65,9 миллион долларов
КСТАТИ
Цистит - одно из самых распространенных заболеваний мочеполовых органов, неудивительно, что про него сочиняют так много баек. Давайте разбираться, что является правдой, а что просто миф. Читайте Пять главных мифов про цистит
ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:
5 важных советов, как вылечить цистит и привести в порядок почки
ознайтесь, обманувшись первым теплом, посидели в парке на холодной лавочке? Недавно переболели ОРВИ или ангиной? Есть вероятность, что это цистит (воспаление мочевого пузыря) или нефрит - воспаление вещества почки. Часто развивается на фоне переохлаждения или интоксикации организма. Инфекция «бродит» по органам малого таза и обязательно «натыкается» на почки или мочевой пузырь. Что делать? Отвечает наш консультант – врач-нефролог Наталья Беспалова (читать дальше)