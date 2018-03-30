Топ-10 болезней по стоимости лечения

СЕГОДНЯ 14:17 2018-03-30T14:32:19+03:00

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Согласно новому докладу Национального института здравоохранения, лечение заболеваний мочевыводящих путей обходится людям почти в 11 миллиардов долларов в год. И это в одной только взятой стране - в США.

Среди пяти самых дорогостоящих урологических проблем специалисты называют (в порядке убывания) - инфекции мочевых путей, камни в почках, рак предстательной железы и мочевого пузыря а также доброкачественную гиперплазию простаты, она же аденома. Как показывают цифры, эти заболевания съедают огромный кусок финансового пирога стоимостью 9,1 миллиарда долларов! Ежегодно.

Согласно полученным данным, с инфекциями мочеполовой системы в течение своей жизни сталкиваются более половины женщин. Мужчины встречаются с этим реже, но зато их чаще госпитализируют - это говорит о том, что у них болезни «ниже пояса» протекают тяжелее.

А еще у них в два-три раза чаще появляются камни в почках. Причем заболеваемость этой патологией с годами только возрастает - в период с 1988 по 1994 год она затронула 5 процентов взрослого населения, тогда как между 1976 и 1980 годами цифра составляла 4 процента.

Но главное, что обеспокоило врачей, это рост урологических заболеваний среди детей, начиная от недержания мочи и заканчивая врожденными аномалиями. У них часто встречается цистит, например, в 10 процентах случаев у девочек и у пяти процентов мальчиков. И везикоуретеральный рефлюкс, аномальный поток мочи из мочевого пузыря - он поражает около 10 процентов всех детей и подвергает их инфекциям мочевых путей и повреждению почек.

«Самая большая проблема заклюется в диагностики проблем у детей, а кроме того, для детей требуется проводить больше исследований», - поясняет профессор Кристофер Сайгал, уролог в Медицинской школе общественного здравоохранения при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.

ТОП-10 САМЫХ ДОРОГИХ МОЧЕПОЛОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПО СТОИМОСТИ ЛЕЧЕНИЯ

Инфекции мочевых путей - 3,5 млрд долларов

Камни в почках - 2,1 млрд долларов

Рак предстательной железы - 1,3 миллиарда долларов

Рак мочевого пузыря - 1,1 млрд долларов

Доброкачественное расширение простаты (аденома) - 1,1 млрд долларов

Недержание мочи - 463,1 миллион долларов

Рак почек - 401,4 миллион долларов

Эректильная дисфункция - 327,6 миллион долларов

Простатит - 84,4 миллион долларов

Цистит - 65,9 миллион долларов

КСТАТИ

Цистит - одно из самых распространенных заболеваний мочеполовых органов, неудивительно, что про него сочиняют так много баек. Давайте разбираться, что является правдой, а что просто миф. Читайте Пять главных мифов про цистит

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