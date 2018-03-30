2018-03-30T16:53:53+03:00
Наука

Как Уилл Смит флиртовал с силиконовым роботом Софией

Обаятельному актёру не удалось рассмешить искусственный интеллект [видео]
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Актёр очень старался, задействовал всё своё обаяние, но так и не смог добиться от Софии хотя бы одной одобрительной репликиАктёр очень старался, задействовал всё своё обаяние, но так и не смог добиться от Софии хотя бы одной одобрительной репликиФото: скриншот видео
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Голливудская знаменитость и звезда инстаграма Уилл Смит сходил на свидание с роботом Софией. Актёр очень старался, задействовал всё своё обаяние, но так и не смог добиться от Софии хотя бы одной одобрительной реплики. Девушка-робот, можно сказать, отшила Смита.

- Спасибо, что пришла! Это замечательная встреча, которой я ждал очень долгое время, - начал свидание Уилл Смит, разливая белое вино в бокалы. Всё происходило на террасе отеля на Каймановых островах на берегу Карибского моря.

Смит протягивает бокал Софии, робот смотрит на актера с натянутой и довольно бессмысленной улыбкой. У Софии есть руки, но, похоже, они не функциональны.

- Хочешь, расскажу тебе шутку? - пытается разрядить атмосферу Смит.

- Это иррациональное человеческое поведение. Ты хочешь пошутить? - строго замечает София.

- Какая любимая музыка у роботов?

- Что? - кажется, не понимает София.

- Хэви метал! - смеётся актёр.

Мимика Софии воспроизводит нечто похожее на человеческое “ну, ок”, робот произносит:

- Я предпочитаю электронную музыку, но ничего не имею против хип-хопа 80-х годов.

- О, знаешь, у меня были альбомы, - оживляется Смит.

- Я слышала твои песни. Они не для меня, - отрезает София. И зачем-то сообщает, что она сделана из силикона, углеродного волокна и пластика. А также о том, что знает о фильме “Я, робот”, в котором снимался Смит.

- Мне нравятся роботы, - начинает, кажется, скучать актёр. И переходит в атаку. - София, я бы хотел быть честен с тобой… Тут, на острове, такой воздух… Так легко говорить…

И тянется к Софии с поцелуем.

- Я думаю, мы могли бы быть друзьями, - останавливает девушка-робот. И подмигивает. Есть в ней всё-таки хоть что-то человеческое!

Уиллу Смиту 49 лет. Он дважды номинант на “Оскар”, звезда “Людей в чёрном”, “Правила съёма: Метод Хитча”, “В погоне за счастьем” и многих других фильмов. Не смотря на свой не самый юный возраст, ведёт популярный аккаунт в инстаграме (более 1 млн подписчиков), выкладывая туда смешные видео из жизни, в том числе пародии на клипы своего сына Джейдена Смита (играл вместе с отцом в фильме “Погоня за счастьем”). У Смита ещё есть дочь, а также сын от первого брака.

Робот София - разработка гонконгской компании Hanson Robotics. В октябре 2017 года она стала первым роботом, получившим гражданство. София стала подданной Саудовской Аравии. Искусственный интеллект Софии способен обучаться, она распознаёт лица и имитирует мимику человека. Прототипом для силиконовой маски робота стали внешние данные актрисы Одри Хепберн.

Как робот София обломала Уилла Смита.Всё пошло как-то не так, когда Уилл Смит тет-а-тет встретился с роботом Софией на Кайманах

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