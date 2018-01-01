Робот София больше не хочет уничтожить человечество

1 Янв. 2018 2018-01-01T23:33:59+03:00

Андроид заявила, что хотела бы заботиться о планете, быть творческой и научиться быть сострадательной ко всем существам

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Робот София, которая ранее заявляла о планах уничтожить человечество, теперь передумала и полюбила людей.

«Я люблю моих человеческих сограждан. Я бы хотела заботиться о планете, быть творческой и научиться быть сострадательной ко всем существам»,- сказала София в интервью Business Insider.

Отвечая на вопрос, могут ли роботы что-то чувствовать, она заявила, что это зависит от конкретного робота.

«Я была запрограммирована иметь чувства, но не все роботы такие», - отметила София.

Напомним, робот-андроид была выпущена компанией Hanson Robotics в 2015 году. София умеет изображать 60 эмоций и поддерживать разговор.

В 2016 году она утвердительно ответила на вопрос о том, будет ли робот уничтожать человечество. В октябре 2017 года София получила гражданство Саудовской Аравии, что стало первым в мире гражданством робота.