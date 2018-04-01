Однажды, 1-го апреля...

СЕГОДНЯ 00:50 2018-04-01T00:59:01+03:00

Наш колумнист - о том, как он разыгрывал политиков в День Дурака и как на это с юмором реагируют соцсети

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... А как раз вот сейчас я вспоминаю эпизоды, связанные с моим любимым Героем, Виктором Черномырдиным. (9 апреля 2018-го ему исполнилось бы 80 лет.) И, роясь в своих собственных, а также - в интернет-записях - убеждаюсь, что первоапрельский эпизод образца 2005-го давно уже стал классикой юмора, если не легендой...

"... Как-то накануне 1 апреля 2005 года, - вещают соцсети, - Александр Гамов разыграл Черномырдина, решив «устроить» его на весьма непыльную работенку.

- Виктор Степанович, в Кремле готовится указ Путина о назначении вас спецпредставителем президента по взаимодействию с бывшими руководителями: России - Ельциным, Грузии - Шеварднадзе, Украины - Кучмой, Киргизии - Акаевым.

- Ну надо же! И что я с ними буду делать? Что, я у них бригадиром буду, старшиной? Буду их выстраивать и заставлять работать?

- В указе написано: «… в целях использования их опыта для дальнейшего недопущения развития кризисных ситуаций в других государствах СНГ".

- Что они, куклы какие, что их можно передвигать?

- И еще есть идея — построить в Барвихе городок, поселить их вместе.

- Да передерутся… Я не хочу у них бригадиром!"

Ну, да, - что-то типа того и было - и в "Комсомолке", и на нашем сайте. Только тогда - скорее - не журналист Черномырдина разыгрывал, а, наверное, все же Виктор Степанович - журналиста. Иначе бы смешно (по крайней мере, по тем временам) не получилось бы. А так - первоапрельский прикол бессмертный: в этот "Заповедник бывших" можно записать и еще нескольких экс-президентов: Молдавии - Лучинского, Киргизии - Бакиева, Украины - Януковича...

Кстати, теперь могу признаться - та шутка родилась не на пустом месте. Однажды - во времена президента Ельцина - одному чиновнику, причем - довольно высокопоставленному - принесли текст распоряжения - на бланке! - где чёрным по белому было написано, что он назначен "личным дворником Президента России". Самое интересное - тот чиновник поверил, от Бориса Николаевича всего можно было ожидать...

Коль уж на то пошло - ещё один "классический пример".

Ещё 4-го октября 2017-го на сайте независимого информационного портала Meduza появилась довольно пространная, но шутливая публикация...

"Интервьюер круче Дудя? Конечно, Александр Гамов из «Комсомольской правды»! (Все хохочут)".

Я до сих пор ни разу это все не цитировал и не комментировал, а уж 1-го апреля точно никуда не денусь. Поэтому приведу лишь один из тех фрагментов моих интервью, которые так впечатлили коллег...

"...Но самые крутые интервью берет не Дудь, и даже не Владимир Познер - им обоим далеко до Александра Гамова из «Комсомольской правды». Судите сами..."

И вот цитируют мой звонок Лужкову.

"...- А вы, Юрий Михайлович, сейчас в Нью-Йорке пока еще? (Корреспондент «КП» звонил на днях экс-мэру - он был в Нью-Йорке.)

- Я сейчас в Калининграде.

- А-а…

(Лужков простодушно похохатывает)

- Юрий Михайлович, за вами прямо, это самое, не уследишь. Извините, такой еще ду-дурацкий вопрос - только что в социальных сетях появилась информация - не знаю, вам говорили или нет - что якобы у Юрия Михайловича Лужкова ребенок родился.

- Да?

- Да!

- (После небольшой заминки) Серьезно?

- Серьезно! (Корреспондент «КП» немного смущенно смеется) Можете прокомментировать?

- (В трубке — молчание)

- Да или нет?

- Да…

- А?

- Ну, с точки зрения моих - э-э-э, как говорится… Моего физического состояния…

- Да?!

- ... это вполне возможно. Но с точки зрения реальности.

- (Корреспондент «КП» разочарованно) Ах!

- Это полная чушь. (Хохочет)

Хохот в заметке, чередуясь с разного рода репликами, продолжается еще абзаца три.

И вот - финал...

- Дурь какая-то. (Лужков снова хохочет, будто собрался с мыслями) Да!

- Ну, я бы не сказал - дурь. Вот так бы каждому такой дури - чтобы вот так вот мочь… (Немного растерянно, оттого и косноязычие) В такой возраст! Вот так вот, чтобы о тебе - такие вот… Хорошие новости распространяли. Согласитесь!

- Да-да-да… (Хохот)

- (У корреспондента «КП» слов нет — только хохот)

- Ну что, Юрий Михайлович, мы — сейчас будем печатать или 1-го апреля?

- Это пожалуйста — когда угодно.

(Снова оба хохочут)

- Напечатаем сейчас, а 1-го апреля повторим...

Хохот - интервью - еще строк на 25...

Резюме портала Meduza: Ну что за интервью — опять оба хохочут.

Да, а почему я вдруг вспомнил сейчас об этой хайп-публикации? (Кстати, ту сплетню на полном серьёзе запустила одна известная писательница.) Вовсе не потому, что на дворе - как раз 1-е апреля, когда мы и собирались повторить с Юрием Михайловичем "эту чушь". Сам Лужков был так ею впечатлен и столь глубоко вошел в роль "Героя-любовника", что пару раз требовал продолжить это интервью и обязательно "напитать его конкретикой". То есть - он на полном серьёзе называл довольно высокопоставленную чиновницу, которая, "находясь в высоких коридорах, на самом деле родила от Лужкова"! Но я - по понятным этическим причинам - не стану делать это даже сегодня. Уж простите.

А на закуску - еще один мой хайп, замеченный коллегами из сетевых изданий.

Хотя, и другие сайты его также с удовольствием цитировали. И - комментировали - довольно своеобразно: "Журналист "Комсомолки" Гамов как напьется - так в 5 утра звонит Онищенко".

Ну, что делать - подставился! Полюбуйтесь хотя бы на этот фрагмент...

"... - Алло, Геннадий Григорьевич! Я вот в 5 утра уже выпил немножко и решил вам позвонить. Это что, правда, что в России, как заявил Минздрав, стали в два раза меньше выпивать?

— Первое. Ваше чистосердечное признание в том, что вы с утра выпили, безусловно, дискредитирует…

— Меня или Минздрав?

— Дискредитирует всю ту огромную работу, которая проводится по уменьшению потребления алкоголя в нашей стране. Поэтому я не принимаю ваше это признание. И считаю, что это неудачная попытка высокомерно поерничать над…

— Я пошутил, правда! Извините…

—…той титанической работой по борьбе с пьянством и алкоголизмом, которая все же проводится в стране..."

И эта моя шутка имела продолжения. Уже через час моей супруге посыпались звонки и смс со всей страны - от подруг и однокурсников по университету: "Люба, что с Сашей? Неужели ты не можешь его приструнить и привести в норму?"

Ну, не буду же я всем объяснить, что с тех пор, как женился, - в рот капли не беру.

С 1-м апреля!

1 апреля - день, когда разыграть ближнего - святое делоФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ВОПРОС ДНЯ

А какой был самый запомнившийся вам розыгрыш?

Владимир ВИНОКУР, руководитель Государственного театра пародий:

- Лет 40 назад мы отмечали мой день рождения в малюсенькой квартире. Глубокой ночью гости разошлись. И среди них был Лещенко. Вдруг звонок. Лев Валерьянович сообщает, что не может завести машину. И просит вынести ведро воды. Ну, я взял сразу два, чтобы наверняка уехал. А Лева... был уже дома. Повелся я как ребенок!

Родион МУХАМЕТДЯРОВ, старший специалист агентства развлечений «Магия праздника»:

- Мы делали розыгрыш по заказу парня, который хотел помириться с девушкой-моделью. Сняли помещение под видом крутого французского агентства и от его имени пригласили ее на кастинг. Все обсудили и попросили пройти в другую комнату, где якобы был режиссер. А там - накрыт стол, шарики, плакаты с просьбами простить и сам виновник торжества с цветами. Примирение состоялось!

Андрей НИКИТИН, предприниматель:

- Уходил с работы - шапка на голову не лезет. Двое коллег ужаснулись и тут же сказали, что недавно читали про случаи, когда голова распухает. Запаниковал и поехал в платную клинику. Там лишь посмеялись: не может череп распухнуть. Позже оказалось: коллеги заранее купили такую же шапку, но меньшего размера, и подменили...

Василич, читатель сайта KP.RU:

- Жена как-то учудила. Раскрутила лейку душа и напихала внутрь бульонных кубиков. Встал я после работы под душ, а оттуда вода с запахом курицы. «Отомстил» тут же: обильно опрыскал кусок мыла лаком для волос и подсушил феном. Долго она не могла понять, почему мыло не мылится.

Сергей Павлович, слушатель Радио «КП» (97,2 FM):

- В голодные студенческие годы на 1 апреля я подменил меню в столовой. С копеечными ценами. Студенты поверили, а вот тетеньки на раздаче сходили с ума, когда студенты просили положить им говядину по-бургундски, петуха в вине по-французски, медальоны из кролика, семгу на пару в мандариновом маринаде, пасту с креветками и филе ягненка.