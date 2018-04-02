Догнать и отобрать: почему бывших вкладчиков заставляют вернуть в банк уже полученные деньги

СЕГОДНЯ 01:15 2018-04-02T01:03:51+03:00

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Представьте. Вы храните деньги в банке. Потом забираете всю сумму и вообще закрываете счет. Как выясняется, весьма своевременно - у банка через пару недель отбирают лицензию. Вы выдыхаете и благодарите бога за сказочное везение. Тем более что сумма значительно превышала 1,4 млн. руб., возмещаемых агентством по страхованию вкладов (АСВ). Но хеппи-энда почему-то не выходит: вас на машине времени возвращают в прошлое, в котором вы не забирали вклад, и в новом настоящем оказались в рядах пострадавших вкладчиков. Невероятно? А вот именно это случилось с Рашитом Сайфутдиновым, вкладчиком банка «Унифин». АСВ потребовало отдать агентству снятые со счетов 6,7 млн. руб. - как будто бы он их и не забирал. Суды в двух инстанциях иск АСВ удовлетворили.

Аналогичная история и у Александра. Ему деньги понадобились на лечение дочери, больной раком. Он снял их с вклада в ИнтехБанке, у которого вскоре отобрали лицензию.

- Сейчас АСВ требует вернуть мои собственные деньги, которые я снял с этого вклада. В апреле будет очередное заседание суда. Я готов, если проиграю, идти дальше и жаловаться в Верховный суд. Если и там не помогут, то мое имущество опишут, чтобы вернуть эти деньги, - говорит несчастный вкладчик.

- Только фамилию не пишите, чтобы дочка не увидела, ей нельзя переживать, - попросил он в конце беседы.

КИНУЛИ ВСЕХ, КРОМЕ ВАСИ

Закон «О банках и банковской деятельности» гарантирует возврат вклада по первому требованию. Но, как замечает начальник аналитического управления банком БКФ Максим Осадчий, он вступает в противоречие с другим законом - «О несостоятельности (банкротстве)».

АСВ действует в рамках закона о банкротстве. Там написано, какие операции можно оспорить после отзыва у кредитной организации лицензии.

- Это сделки, которые были совершены в течение месяца до введения в банк временной администрации, в частности, те из них, которые выходят за рамки обычной хозяйственной деятельности, - пояснил заместитель гендиректора юридической компании «Вектор роста» (ведет судебные дела в интересах АСВ) Сергей Сенько.

Что такое необычная сделка? Например, если перед закрытием банк не выдавал деньги уже никому, а Васе выдал. Естественно, Васю можно подозревать в сговоре с менеджментом банка. А иначе с чего это к нему было такое особое отношение?

В частности, свои претензии к Рашиту Сайфутдинову АСВ аргументировало тем, что на момент расчета с Сайфутдиновым денег в банке уже не было. «Значит, это была сделка с предпочтением, и она является недействительной», - решили в агентстве.

Насторожить АСВ может и сам факт досрочного закрытия вклада - когда это приводит к потере набежавших процентов.

- Признаки необычной деятельности не являются исчерпывающими, они прирастают судебной практикой, - заметил Сергей Сенько.

Свои претензии к вкладчику АСВ аргументировало тем, что на момент расчета денег в банке уже не было. Фото: Андрей Махонин/ТАСС

ОХОТА НА ВЕЗУНЧИКОВ

Активно преследовать успевших забрать деньги АСВ начало совсем недавно: в конце прошлого года, когда рухнули два крупных банка Татарстана - Татфондбанк и Интехбанк. К их экс-вкладчикам было подано около 600 исков. Часть из них АСВ потом отзовет.

Истории вкладчиков, с которыми судится АСВ, разные. Кто-то снимал деньги, чтобы потратить. А иные, узнав, что у банка проблемы, захотели спасти свои сбережения. Неужели это можно считать нарушением закона?

- Был случай, когда человек за несколько дней до отзыва лицензии у банка снял деньги, а потом положил их опять на вклад. АСВ хотело предъявить ему иск на ту сумму, которую он снимал, не учтя операцию по обратному вложению, - рассказывает глава Союза пострадавших вкладчиков Татфондбанка и Интехбанка Александра Юманова.

Эксперты рассказали «КП», что традиционно суды встают на сторону АСВ, особо не копаясь в деталях каждого дела.

В агентстве точное количество исков к клиентам банков назвать отказались. Отметили лишь, что их всего 2 - 3%. Но не сказали, от какого показателя считать эти проценты.

Всего по таким искам, как к вкладчикам-физлицам, так и компаниям, АСВ в 2107 году вернуло в конкурсную массу банков (из которой расплачиваются по долгам) 2,8 млрд. руб.

А вот если у человека был открыт вклад на сумму, меньшую 1,4 млн, руб., то, как подчеркнули в АСВ, снятие им средств со счета в любой момент времени вообще не оспаривается.

СТРАХОВКА С АБСУРДОМ

Но теперь времена неспокойные. ЦБ лицензии у банков отзывает чуть ли не каждую неделю. С их вкладчиками, хоть и в пределах 1,4 млн. руб., но рассчитываться необходимо. Найти средства, выведенные (украденные) менеджментом кредитного учреждения, как правило, нереально. И до сбежавших за границу собственников не дотянуться. А вкладчики - вот они, всегда под рукой.

Сейчас Комитет Госдумы по финансовому рынку готовит проект закона, который должен защитить везунчиков - отделить добросовестных вкладчиков от тех, кто действительно был участником предпочтительных сделок.

- Закон пишется, каким он будет и когда именно будет принят, непонятно, - прокомментировал «КП» председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Так что пока иметь вклады свыше возмещаемого АСВ минимума небезопасно: не успел забрать - потерял, успел - все равно отдашь по суду.

Опрошенные «КП» эксперты уверены, что абсурдные иски к вкладчикам со стороны АСВ подрывают доверие к самой системе страхования вкладов.

- Вкладчикам можно посоветовать ни одному банку никогда не доверять сумму больше 1,4 млн. руб. Это защитит их от каких-либо неприятных сюрпризов, - сказал финансовый омбудсмен Павел Медведев.

«Скорее всего защитит», - добавил он потом.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Взять с банкира

Между тем ЦБ РФ и Минфин предложили иной источник средств на выплаты кредиторам, кроме успевших закрыть счета вкладчиков, - подготовили поправки в закон «О банкротстве». Если их примут, бывшие собственники санируемых банков должны будут выплачивать регулятору недополученную выгоду, которую ЦБ мог бы получить, если бы разместил эти деньги на внутреннем рынке, а не направил их на санацию.

ВЫСШАЯ ИНСТАНЦИЯ

Верховный суд - за вкладчика

Рашит Сайфутдинов в споре с АСВ дошел до Верховного суда, который встал на сторону вкладчика – 26 марта отменил решения нижестоящих судов. Станет ли этот прецедент решающим в других спорах везунчиков с АСВ, неизвестно.

- В настоящее время говорить о позиции агентства по решению Верховного суда преждевременно, поскольку судебный акт еще не изготовлен, – прокомментировали «КП» в АСВ.

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