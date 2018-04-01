Умерла журналист "Комсомольской правды" Лариса Кафтан

СЕГОДНЯ 18:45 2018-04-01T19:00:56+03:00

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Лариса была талантливым от Бога журналистом, с блеском владела словом. Она удивительно тонко чувствовала героев своих материалов, их характеры. В ее статьях они жили.

При этом и сама Лариса была человеком жизнерадостным, улыбчивым, легким и неравнодушным. Солнечным, как и ставший для нее вторым родным город Сочи. Где бы она не появлялась, сразу становилась душой компании и первой скрипкой - и среди репортеров президентского пула, и среди журналистов в Госдуме.

И где бы не работала Лариса, в московском отделе "Комсомолки", в отделе политики, - в ее репортажах всегда было узнаваемая «кафтановская» чертовщинка. Задор, огонь.

Огонь...

Жизнь не пощадила Ларису. Трагически, в пожаре погибла ее дочь. И потому трагедию в Кемерово, как говорят ее близкие, она пропустила через свое сердце. И оно не выдержало.

СТРОКИ БИОГРАФИИ

Корреспондент газеты "Комсомольская правда" Лариса Кафтан родилась в 1960 г. в г. Запорожье; окончила филологический факультет Запорожского университета (специальность русский язык и литература); в журналистике с 1983 г., работала в молодежной газете заведующей отделом, обозревателем, в 1987 г. стала лауреатом премии "Золотое перо Украины"; работала в сочинских газетах; в 2001 г. стала собственным корреспондентом "Комсомольской правды" в Сочи; в 2003 г. приглашена на работу в Москву, в отдел внутренней и международной политики "КП"; с 2003 г. - в "президентском", а затем и в "правительственном" журналистском пуле; в 2008 г. отмечена благодарностью Президента Российской Федерации В.В. Путина "За активную работу по развитию институтов гражданского общества в России".

Редакция «Комсомолки» скорбит вместе с родными Ларисы.