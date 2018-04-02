Егор Крид выгнал девушку из шоу «Холостяк» за секс не с ним
Новый проект «Холостяк», который стартовал на ТНТ месяц назад стал шестым по счету, но, пожалуй, впервые на нем произошел такой инциндент. Дело в том, что одна из участниц шоу Софья Макеева изменила главному герою – Егору Криду с оператором. Эту новость главному холостяку рассказала одна из участниц проекта – Уразбахтина во время ужина с ним. Певца эта новость ввергла в состоянии шока, и он сначала не поверил девушке. Но потом решил собрать всех участниц, чтобы прояснить эту скандальную ситуацию.
«Помолчите, пожалуйста, все здесь. Я узнал такую вещь, которая не то, что меня шокировала, а просто убила напрочь всю мою надежду и веру в хорошее», –обратился Егор к участницам.
Артист признался, что намерен распрощаться с конкурсанткой, позволившей себе такое поведение. «Это настолько мерзко и отвратительно, что хочется послать куда подальше и забыть как страшный сон», – считает Егор. Некоторые участницы согласились с Кридом.
Чуть позже выяснилось, что у Макеевой случился интим с участником съёмочной группы Андреем, сыгравшим роль судьи на импровизированном футбольном матче на проекте.
«Я боялась признаться Егору, так как находилась под влиянием сильных чувств и эмоций. Не понимала, при каких обстоятельствах и как ему можно было рассказать о том, что я влюбилась в другого человека. Не знала и даже представить себе не могла, как он на это отреагирует. К тому же я боялась, что это негативно отразится на работе моего возлюбленного. Но, честно, даже не думала, что все произойдет таким образом», - отметила Соня в интервью Woman.ru.
Изначально в проекте участвовали 26 девушек. С каждым выпуском их становится меньше – Крид, отдавая участницам по цветку в конце каждого выпуска, выбирает, кто останется с ним в проекте.