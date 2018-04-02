Егор Крид выгнал девушку из шоу «Холостяк» за секс не с ним

СЕГОДНЯ 10:51 2018-04-02T10:59:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Новый проект «Холостяк», который стартовал на ТНТ месяц назад стал шестым по счету, но, пожалуй, впервые на нем произошел такой инциндент. Дело в том, что одна из участниц шоу Софья Макеева изменила главному герою – Егору Криду с оператором. Эту новость главному холостяку рассказала одна из участниц проекта – Уразбахтина во время ужина с ним. Певца эта новость ввергла в состоянии шока, и он сначала не поверил девушке. Но потом решил собрать всех участниц, чтобы прояснить эту скандальную ситуацию.

«Помолчите, пожалуйста, все здесь. Я узнал такую вещь, которая не то, что меня шокировала, а просто убила напрочь всю мою надежду и веру в хорошее», –обратился Егор к участницам.

kravz_sonya Совсем нет новых фотографий, а запускать Инстаграм нельзя поэтому решила выложить старое фото надо исправляться, совсем скоро буду выкладывать много-много. А сейчас желаю всем замечательных снов спите сладко-сладко #ilovemyfollowers #сонякравц #красота #happiness #работа #style #spb #photo #people #photooftheday #fashion #gn #girl #sonyakravz #model #afm #affagirl #afmmodel #стиль #модель

Артист признался, что намерен распрощаться с конкурсанткой, позволившей себе такое поведение. «Это настолько мерзко и отвратительно, что хочется послать куда подальше и забыть как страшный сон», – считает Егор. Некоторые участницы согласились с Кридом.

kravz_sonya С Новым Годом, Друзья! Пусть все обиды и разочарования останутся для нас в прошлом году! Пусть все те, кто ушёл, останутся там же А в Новом 2018 году желаю вам оставаться в первую очередь самими собой и слушать своё сердце оно не обманет окружайте себя только искренними людьми Мечтайте, достигайте своих целей, любите, будьте счастливы и здоровы Верьте в чудеса, и они обязательно сбудутся!

Чуть позже выяснилось, что у Макеевой случился интим с участником съёмочной группы Андреем, сыгравшим роль судьи на импровизированном футбольном матче на проекте.

kravz_sonya За нереально крутыми пальто этой осенью все в @wolfstore_official #wolfstore #work #fashion #model #muah #makeup #autumn #modeling #moscow #russia #streetstyle #beautiful

«Я боялась признаться Егору, так как находилась под влиянием сильных чувств и эмоций. Не понимала, при каких обстоятельствах и как ему можно было рассказать о том, что я влюбилась в другого человека. Не знала и даже представить себе не могла, как он на это отреагирует. К тому же я боялась, что это негативно отразится на работе моего возлюбленного. Но, честно, даже не думала, что все произойдет таким образом», - отметила Соня в интервью Woman.ru.

Изначально в проекте участвовали 26 девушек. С каждым выпуском их становится меньше – Крид, отдавая участницам по цветку в конце каждого выпуска, выбирает, кто останется с ним в проекте.